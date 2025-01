El maestro Eddie Palmieri no podrá estar en su concierto por problemas de salud

El reconocido músico y pianista Eddie Palmieri confirmó esta mañana que no estará presente por razones de salud en el espectáculo “Tribute To The Messiah”, programado para este 7 de febrero en el Coca Cola Music Hall, y en el que debía ser la figura principal.

Este concierto había sido pautado inicialmente para el 13 de octubre de 2025 y fue pospuesto igualmente por recomendaciones médicas. Según su equipo de trabajo, aun con su ausencia, el concierto está destinado a ser un momento especial de conexión con su público.

“Mi corazón está con ustedes, aunque mi cuerpo no pueda estar allí como tanto lo deseaba. Mi médico me ha pedido que evite viajar en este momento para cuidar mi salud, pero eso no detiene mi amor ni mi gratitud por la isla que siempre ha sido mi grandiosa patria Puerto Rico”, confirmó Palmieri mediante declaraciones escritas.

Sin embargo, el “show” continuará liderado por Humberto Ramírez y Palmieri alentó a los seguidores a apoyarlo. “Les pido, desde lo más profundo de mi alma, que no dejen de asistir al concierto. Mi orquesta, liderada magistralmente por mi querido amigo Humberto Ramírez, estará allí para hacerlos vibrar como siempre mi música lo ha hecho”, afirmó el compositor, cuya residencia es Estados Unidos.

Aquí la carta que escribió a su público de forma íntegra:

“Querido pueblo de Puerto Rico

Mi corazón está con ustedes, aunque mi cuerpo no pueda estar allí como tanto lo deseaba. Mi médico me ha pedido que evite viajar en este momento para cuidar mi salud, pero eso no detiene mi amor ni mi gratitud por la isla que siempre ha sido mi grandiosa patria Puerto Rico.

Les pido, desde lo más profundo de mi alma, que no dejen de asistir al concierto. Mi orquesta, liderada magistralmente por mi querido amigo Humberto Ramírez, estará allí para hacerlos vibrar como siempre mi música lo ha hecho. Contarán también con la participación de mi cantante estelar Hermán Olivera “El Sonero del Siglo XXI”, Nelsón González, Little Johnny Rivero y como invitados especiales David Sánchez y Richie Flores que se encargarán de llevarles la misma pasión, energía y alegría que siempre he querido compartir con ustedes con todo mi repertorio musical y los demás grandiosos músicos que componen mi orquesta.

Este concierto es mi última voluntad, mi forma de estar con ustedes, de celebrar juntos la música que tanto nos une. Imaginen que estoy allí, en espíritu, tocando cada nota con ustedes, bailando en cada clave, abrazándolos con cada melodía.

Puerto Rico, ustedes son mi inspiración, mi fuerza, y mi razón de ser como músico. Siempre he estado por Puerto Rico y ahora yo les pido que llenen el Coca Cola Music Hall con su amor, su alegría y su apoyo a los maravillosos músicos que estarán sobre el escenario y que me han dicho… sí, Palmieri, yo voy a estar allí, cuenta conmigo. Ellos son la extensión de mi alma y mi legado”.

“Soy y seré siempre de ustedes mi Puerto Rico”.

Por su parte, el músico y compositor Humberto Ramírez expresó que recibió la noticia con asombro y honor. “Me toma por sorpresa y me llena de gran honor que el maestro Palmeri me haya solicitado dirigir su orquesta en un concierto que para él resulta de tanta importancia. Será una noche mágica y de mucha nostalgia para todos los amantes de la salsa y el jazz. Vamos a celebrar el legado del maestro Palmieri de la forma en que él lo merece”.

El concierto sigue en pie para el 7 de febrero a las 8:00 de la noche en el Coca Cola Music Hall y será un homenaje histórico musical al “El Rumbero del Piano”.

Palmieri es conocido como uno de los mejores pianistas de los últimos 60 años, es director de banda, arreglista y compositor de salsa y jazz latino. Su forma de tocar fusiona hábilmente el ritmo de su herencia puertorriqueña con la complejidad de sus influencias del jazz: Thelonious Monk, Herbie Hancock, McCoy Tyner y su hermano mayor, Charlie Palmieri.