El poderoso mensaje de Shakira a las amigas famosas que la acompañaron en el video de “Soltera”

Por ese motivo la cantante decidió tomarse un tiempo de su preparación para su próxima gira, “Las mujeres ya no lloran World Tour”, para dar las gracias a sus invitadas. Así lo hizo durante una transmisión en vivo en la que no ocultó su alegría por el buen rato que pasaron durante las grabaciones, así como por la recepeción de sus fans.

“Fue tan fácil trabajar con todas ustedes. Yo no me imaginaba que mujeres tan exitosas como ustedes fueran tan sencillas, tan queridas, tan humildes, tan lindas. Que me apoyen tanto hace que se me ponga la piel de gallina, porque como decía Marilyn Monroe, ‘hay un lugar reservado en el infierno para las mujeres que no apoyan a otras’”, expresó.