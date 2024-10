El reguetonero El Taiger en condición crítica tras ser baleado en la cabeza

El intérprete, de 37 años, fue encontrado el jueves inconsciente en el asiento trasero de una camioneta negra, herido de un disparo que la Policía estima de forma preliminar que no fue hecho desde el interior del vehículo.

No obstante, los agentes no descartan por el momento ninguna posibilidad, entre ellas que el disparo haya sido auto infligido, según dijo hoy el jefe de la Policía local, Manuel Morales, quien evitó dar más detalles por haber una investigación en curso.”Si determinamos que el caso fue de naturaleza criminal, entonces no queremos arriesgar nuestra capacidad de procesar a los responsables, llevarlos ante la justicia y brindar cualquier tipo de justicia a la familia y a la víctima”, agregó el jefe policial en rueda de prensa.