La Asociación de Documentalistas de Puerto Rico (AdocPR) en alianza con el prestigioso festival de cine independiente Sundance Film Festival llevará a cabo a partir de este fin de semana una serie de funciones especiales en el Jardín Escultórico del Museo de Arte de Puerto Rico, en San Juan, como parte de la celebración de este reconocido festival internacional de cine fundado en 1978.

La primera actividad será este sábado, 30 de enero, cuando se proyectará el documental “Rita Moreno: Just A Girl Who Decided To Go For It”, dirigida por la puertorriqueña Mariem Pérez. El domingo, 31 de enero, en tanto le tocará el turno al largometraje de ficción “R#J” musicalizado por el compositor puertorriqueño René G. Boscio.

Ambas funciones tendrán lugar al aire libre en el Jardín Escultórico del Museo de Arte de Puerto Rico, en San Juan. Las proyecciones en el MAPR, según se indicó, ya están totalmente vendidas, pero el público pueda sintonizar las actividades “Beyond Film” que se darán como parte de la programación del festival de manera gratuita a través de Facebook Live.

Entre estos eventos figuran el conversatorio “El arte musical de René G. Boscio | The musical craft of René G. Boscio”, moderado por el director y productor puertorriqueño Omar Camilo, y en el que participará el artista Boscio. Este se llevará a cabo este jueves, 28 de enero, a las 7:00 p.m.

El 1 de febrero, también a las 7:00 p.m., se celebrará el conversatorio “Contar a Rita Moreno | Talking Rita Moreno”, moderado por la cineasta Arleen Cruz-Alicea, y con la participación de la directora Mariem Pérez, la productora Ilia Vélez y el director de fotografía PJ López.

“Beyond Film” cerrará con la charla “Otras maneras de vivir el cine | Other ways to experience cinema” en el que se explorarán la experiencia de consumir cine cuando se es una persona con diversidad funcional auditiva y/o visual.

El mismo será moderado por el productor, guionista y educador Raúl Abner Samrah y contará con la participación de Marifé Izquierdo Pagán quien es estudiante universitaria de Educación Especial y activista para la inclusión de la comunidad sorda en Puerto Rico. También estarán Elizabeth A. Ríos, líder, asesora y activista de la Comunidad Sorda de Puerto Rico y exdirectora ejecutiva y cofundadora de Sordos de PR, Inc., así como José M. Álvarez, quien es profesor universitario e investigador. Para beneficio de la audiencia, estas actividades tendrán intérprete de lenguaje de señas y subtítulos.

Las entrevistas y paneles se realizan con el apoyo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. Para acceder a más detalles pueden visitar https://www.adocpr.org/sundance-film-festival-2021 y https://festival.sundance.org.