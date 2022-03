Con el fin de cumplir con el sueño de Ramoncito Rodríguez, de celebrar en grande los 60 años del trío que formó y fue parte toda su vida, el trío Los Andino se presentará el domingo, 26 de junio a las 3:00 p.m. en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Los Andinos 60″ será el concierto donde se rendirá tributo a Rodríguez, un artista puertorriqueño que por 60 años mantuvo al trío Los Andinos entre los favoritos de este país. Su vida fue la música de tríos, su familia y las comunicaciones, lo que lo llevó a ser dueño de una potente emisora del area oeste.

“Antes de la partida de Ramoncito nos encontrábamos trabajando la preparación de este su sueño, celebrar en Bellas Artes de Santurce los 60 años del trío Los Andinos. Era tanto su anhelo por este evento que Mellado Productions y la familia Rodríguez Maldonado decidimos cumplirlo, y es por ello que decidimos continuar con el evento. En esta ocasión rendiremos un tributo a Ramoncito”, indicó Josantonio Mellado, productor del evento.

El concierto, que será también un homenaje para los padres en su mes, contará con la participación de invitados especiales que fueron parte de una forma u otra de la historia de Los Andinos. Entre ellos se destacan Shela De Jesús, Carmen Nydia Velázquez, Carmín Vega, Juan Carlos Rodríguez, Eduardo Villanueva, Yesenia Cruz, Pedrito Guzmán y el trío Gema 3.

Para el concierto “Los Andinos 60″ el público asistente podrá conocer al nuevo integrante del trío, Ramoncito Jr., hijo de Machi Rodríguez y nieto de Ramoncito. Este joven cantó en el Coro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en el Coro Sinfónico y en Coralia.

“En una ocasión, durante la pandemia, me dice mi padre (Ramoncito) que quería que yo siguiera con el trío si él faltara, a lo que le contesté que será difícil para mí subir a un escenario sin él después de tantos años. Luego le dijo a Ramoncito Jr. que él siguiera en el momento que ya no estuviera. En esos momentos no pensábamos que sería tan pronto, tan es así, que la semana antes de su infarto, que lo llevó al cambio de vida, estuvimos reunidos con el productor Josantonio Mellado para preparar la celebración de los 60 años. Es por ello que en su honor, celebraremos los 60 del trío que mi papá (Ramoncito Rodríguez) fundó en Arecibo en 1962″, terminó Ramón “Machi” Rodríguez, hijo mayor de Ramoncito y actual director de Los Andinos.

El trío Los Andinos, compuesto por Ramón “Machi” Rodríguez, Manolo Ruiz y Ramoncito Jr., promete un espectáculo inolvidable y emotivo, será una viaje a través de la trayectoria del grupo. La velada estará compuesta de grandes éxitos que no pueden faltar como “Se me olvidó otra Vez”, “Guitarra suena más bajo”, “Para que no me olvides”, “Homenaje a Rafael Hernández”, “Te amaré toda la vida”, entre otras.

En su historia Los Andinos tienen a su haber una gran cantidad de temas que fueron éxitos. Además, lograron compartir tarima con grandes artistas como Tito Rodríguez, Vicentico Valdés, Johnny Albino, Tito Lara, Nydia Caro, Carmen Delia Dipini, Chucho Avellanet, Ismael Miranda, Cheo Feliciano y Santitos Colón, entre muchos otros.

También han grabado para producciones musicales de artistas como Marc Anthony, Chucho Avellanet,, Julián Aldarondo, Sonya Cortés, Jorge “El Coque” Muñíz, Eddie Ricardo, George Rodríguez, Luisito Ayala y La Puertorican Power y Alida Arizmendi.

Los boletos de “Los Andinos 60″ están a la venta en la boletería de Bellas Artes o en el (787) 620-4444. También en Ticketcenter (787) 792-5000.