El puertorriqueño Eladio Carrión, uno de los artistas urbanos latinos más populares, garantiza a Efe que en su nuevo disco, “Monarca”, demuestra una mayor “madurez” y “evolución” musical, al hacerlo totalmente en el ritmo de trap y apartándose del reguetón como un reto mayor propio.

“Siempre quise hacer un disco de trap y más completo”, admitió Carrión, de 26 años, a Efe sobre su nuevo álbum, el segundo en su carrera, después de “Sauce Boyz” (2020). “Quería hacer este disco de trap para complacerme y demostrar que era posible hacerse un buen disco de trap, con temas comerciales, para la calle y la radio. Ahora mismo muchos no creen que es posible, porque creen que el reguetón va a romper, pero hay espacio pal trap en la música urbana”, aseguró.

USA6486. MIAMI (FL, EEUU), 08/01/2021.- Fotografía cedida por Rimas Entertainment donde aparece el rapero de origen puertorriqueño Eladio Carrión, quien publicó este jueves "Monarca", su segundo álbum. "Monarca" marca la evolución de Carrión como artista después del lanzamiento de su primer álbum, "Sauce Boyz", en enero de 2020. EFE/ Rimas Entertainment /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS (Cortesía)

SU EVOLUCIÓN, COMO LA METAMORFOSIS DE UNA MARIPOSA

Carrión explicó que decidió titular su nuevo disco “Monarca” en honor a la representación simbólica, que incluso, incluye en la portada del álbum, de una mariposa, insecto que conlleva una metamorfosis que empieza en una oruga hasta convertirse en mariposa. “La mariposa como tal demuestra crecimiento de un insecto a volar, que es su etapa de madurez. Y una mariposa monarca es que va por el buen camino, y siento que musicalmente hablando, vamos por buen camino y con madurez”, afirmó Carrión. El artista dijo además que “Monarca” es un disco “totalmente nuevo, y fuera de todo lo que está haciendo la gente ahora mismo”, refiriéndose a los demás intérpretes urbanos. “Los traps son diferentes, y hasta el orden de los temas, que hasta eso tiene su magia. Quise además provocar que cada canción sea una experiencia, que el disco en su totalidad sea una experiencia”, reflexionó. El disco consta de 14 temas e incluye las colaboraciones del colombiano J Balvin en el tema “TATA”; el reguetonero puertorriqueño Yandel y la argentina Cazzu en “Discoteca”, el también boricua Lunay en “Nena Buena”, la cantante venezolana Corina Smith en “Todo o Nada” y “ELE UVE” (remix) con el mexicano Natanael Cano, el rapero de origen cubano Ovi y Noriel. La presencia de semejantes artistas invitados, consideró Carrión, no hace de él “mejor disco” que “Sauce Boyz”, que, explicó fue una compilación de temas antiguos que quiso reunir en un mismo álbum, y entre los que estaba el sencillo “Kemba Walker”, en el que colabora Bad Bunny y que fue nominado en los pasados Latin Grammy a mejor canción de rap/hip-hop. La clave, indicó, fue cómo afrontó el trabajo: “Esta vez me senté desde cero, y creo que por eso me gusta más. Y tiene más ‘feeling’ (sentimiento) de un álbum más completo, de solo trap”.

PUBLICIDAD

LA DISCIPLINA MILITAR DE SU PADRE LA APROPIÓ A SU VIDA

Debido a la disciplina militar de su padre, Carrión apropió la misma en su vida, específicamente cuando éste se desarrollaba como nadador, etapa que describió como “nazi” por el sacrificio que conllevaba el deporte. “La disciplina y la perseverancia es lo que más me ha ayudado en mi vida. El deporte, igualmente, me enseñó a que todo era posible si lo trabajamos”, reflexionó. Ese esfuerzo le brindó a Carrión la oportunidad de representar a Puerto Rico en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en México, celebrados en 2011. Según admitió a Efe, su esfuerzo “era constante”, pues se sentía “adicto a los resultados, a bajar” sus tiempos en las pruebas. “No era ni por ganar, sino mejorar”, recordó Carrión, quien mencionó que al ser la natación un deporte individual y que los resultados son propios, eso lo aplicó a su carrera musical. “Y eso me ayudó a ser exitoso: en hacerlo bien y no fallar”, abundó Carrión, quien sueña con colaborar en un tema con sus raperos favoritos, los estadounidenses 50 Cent y Eminem, y el boricua Daddy Yankee.

SU FUTURO: DIRIGIENDO LA FEDERACIÓN DE NATACIÓN

Carrión, por otra, admitió a Efe que en algún futuro cercano le gustaría presidir la Federación Puertorriqueña de Natación. Igualmente, dijo que no hace falta tener millones de dólares para ayudar a esta federación u otra para seguir impulsando el deporte en Puerto Rico. Ante ello, propuso que un grupo de artistas se comprometa a depositar cierta cantidad de dinero en un lugar para ayudar al deporte en la isla. “Me gustaría estar más activo en la vuelta del deporte, con más participación. Lo verás en un futuro”, aseguró.

PUBLICIDAD

Jorge J. Muñiz Ortiz / EFE