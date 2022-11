El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión lanzó este viernes su nuevo álbum discográfico, “Sen2 Kbron Vol. 2″, en el que presenta con honestidad en palabras las vivencias del amor, de su crianza y el valor de persistir en los sueños.

Para celebrarlo, Carrión ofreció en la noche de este jueves una presentación especial ante cientos de sus seguidores en el Coliseo Marcelo Trujillo en Humacao, una de las ciudades de crianza del artista en el este de Puerto Rico.

“Hice esto con mucho amor, mucho cariño, muchas noches de estudio. Tengo una felicidad inmensa de que estén aquí acompañándome en este viaje. Me encanta mi trabajo, pero roncar (fanfarronear) no sería nada sin el apoyo de ustedes”, expresó Carrión ante los presentes.

“Uno aspira a llegar lejos, pero no importa lo grande que sean otros escenarios, ni los premios que gane, ni los palos (éxitos) que dé con mi música, yo no me olvido de mis raíces. Humacao tiene un valor grande en mi vida y lo seguirá teniendo. Feliz de que se unieran a este ‘party’ aquí en mi pueblo”, resaltó.

Las expresiones de agradecimiento de Carrión fueron constantes durante el evento, conmovido por el respaldo genuino y el calor del público que en pocas horas agotó las entradas.

Los diez temas que aparecen en “Sen2 Kbron Vol. 2″ son “Gladiador”, “Si La Calle Llama”, “HP Freestyle”, “Mbappe”, “Caras Vemos”, “Hugo”, “Te Dijeron”, “Friends”, “La Fama” y “Carta a Dios”.

El álbum llega junto a un video musical del tema “Mbappe”, que fue grabado en Buenos Aires, Argentina, y dirigido por Ballve y producido por Anestesia Audiovisual.

La producción musical del disco incluye a Bassy, DVLP, Foreign Teck, Hide Miyabi, Hydro, MAG y Mick Coogan.

El lanzamiento del disco se suma a todas las colaboraciones que Carrión presentó este año con grandes estrellas como Arcángel, Bizzarap, Duki, Kodak Black, Maluma, Nicki Nicole, Tokischa y Yandel.

Otros discos de Carrión son “Sauce Boyz”, “Monarca”, “Sauce Boyz II” y “Sen2 KBRN Vol. 1″.