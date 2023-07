Usualmente, quienes asisten a la alfombra roja de las distintas entregas de premios que se celebran en la industria son los nominados, los que presentarán alguna categoría o quienes están a cargo de una presentación musical. Ayer, sin embargo, la tradicional pasarela de Premios Juventud se destacó por un apoyo masivo de varias estrellas locales que acudieron al evento de Univision con otros fines que nada tenían que ver con los antes mencionados.

Entre la más de una docena de exponentes boricuas, El Nuevo Día conversó con algunos para conocer la razón que los llevó a la esperada “Noche de Estrellas”. En sus expresiones coincidieron en que el hecho de que la cadena de televisión estadounidense haya puesto los ojos en la isla por segunda ocasión le envía un mensaje importante al mundo.

Uno de ellos fue Oscar “Oscarito” Serrano, quien arribó al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con su popular “¡qué loco!”.

“Me siento bien chévere, me siento con tanta fiebre como si hubiese empezado a trabajar hoy. Tengo nervios, todo ese tipo de cosas. El glamour y el orgullo de que estén en mi país me llena tanto de paz, que lo que tengo ganas es de brincar”, comentó el merenguero.

Asimismo, el simpático exponente agregó que otro motivo por el que separó el espacio en su agenda fue para ir a aprender. Estar presente en Premios Juventud, detalló, le daría una idea de hacia dónde se dirige la industria y poder implementar las tendencias en sus próximos “shows”.

Por su parte, el ponceño PJ Sin Suela, uno de los talentos que cerró la “Noche de Estrellas”, sostuvo que estar rodeado de sus colegas “siempre es un privilegio”.

“También es bueno venir a hacer par de entrevistas, dar cara y lucir el ‘outfit’, enfatizó entre risas. Pedro Juan Vázquez Bragan, nombre real del músico urbano, subrayó que no quería perderse el homenaje al género urbano que protagonizarían sus compatriotas en el número de apertura.

“Llevamos mucho tiempo creando la historia, llegó el momento de disfrutarla. Me parece acertado y bien ganado este honor que le rinden hoy a la música urbana”, aclaró.

/

Por la alfombra roja también desfiló iLe. En conversación con este medio, a modo de broma, expresó que estaba feliz al no tener que subirse a un avión para llegar al evento.

“En verdad qué bueno que hayan venido, siempre, cualquier cosa que le dé reconocimiento a Puerto Rico, es importante. Eso. siempre que nos mantengamos firmes y estemos conscientes, y no enajenados de todo lo que está pasando en el país. Estamos viviendo muchos desplazamientos y hay muchas cosas con las que tenemos que salir a la calle, salir aquí a celebrar, pero también salir a la calle a protestar. Yo creo que podemos lograr un balance entre ambas cosas, pero siempre contenta de que venga gente a visitar. No hay nada que me enorgullezca más que la gente ame estar aquí. Yo amo a Puerto Rico, por eso quiero poder vivir aquí y quiero que todos los puertorriqueños podamos vivir aquí también”, apuntó la cantante y compositora boricua.