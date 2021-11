El artista puertorriqueño Elvis Crespo no tiene reparos en reconocer que “no soy un intérprete excepcional, sí soy un intérprete único”. Tras esta aseveración disipa cualquier pretensión al afirmar “siempre he estado claro que mi voz o la odian o la aman, pero me escuchan”.

Con esa voz peculiar, que se identifica en cualquier lugar de la tierra, el merenguero se ha mantenido en la escena musical por más de dos décadas y ha contagiado a multitudes en diferentes partes del mundo. La voz de Crespo nunca se ha silenciado, ya que aunque no estrene canciones, sus éxitos “Suavemente” y “Píntame” se siguen escuchando con fuerza.

Es por ello que, bajo ese concepto, lanzó su nueva producción tropical “Multitudes”, bajo el sello Flash Music. El nombre del nuevo proyecto musical proviene precisamente de las veces que ha realizado presentaciones en vivo y de las fusiones que realizan muchos DJ a nivel mundial con sus éxitos. Su música provoca que multitudes bailen, por ejemplo, en un evento de ritmos electrónicos o en un estadio al son de la tambora.

Con este álbum, Crespo apostó a su fórmula de merengue, junto a la integración de otros géneros como la bachata, samba y salsa, pero con la particularidad de colaborar con colegas que admira y con los que nunca había coincidido en un tema. Su reciente sencillo “Lluvia y samba”, composición que escribió luego de leer el clásico “Don Quijote de La Mancha”, de Miguel de Cervantes, y que grabó junto a “El Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, y el dominicano Álex Bueno, es reflejo de su deseo de aventurarse a otros ritmos con otras voces; de seguir haciendo lo que tanto ama con el “talento que Dios me dio”.

“Comienzo a componer desde mi diario, la cotidianidad. Maribel (Vega) es mi musa e inspiración para muchas de las letras. Este álbum lo empecé antes de la pandemia y obviamente nos detuvimos al principio y luego arrancamos adaptándonos a una nueva forma de trabajar. Todas las colaboraciones del disco se dan porque lo pienso desde que empiezo a escribir el tema, o porque escucho algún trabajo de ese artista y digo ‘tiene que hacer este tema conmigo’ o por admiración”, explicó el merenguero que se encuentra en Puerto Rico.

El cantante denota felicidad y satisfacción al hablar de su junte con Gilberto Santa Rosa y Álex Bueno. Para él, la experiencia de grabar el video en Miami fue maravillosa al concretar el sueño de trabajar con dos colegas que admira y respeta. El tema “Lluvia y samba” surgió tras ver la serie brasileña “Coisa Mais Linda”, de Netflix. En medio de la serie, una noche al escuchar la música de Brasil comenzó a escribirla. Al tenerla completada y tararearla, les dijo a sus arreglistas Roberto Cora y Manuel Tejada que la voz que tenía que ir era la de su compatriota Santa Rosa, quien -tras la invitación- dijo que “sí”. Igual trabajó en los ritmos porque quería salir de la zona de confort.

“Cuando escuché las voces de Álex Bueno y Gilberto Santa Rosa fue un ¡wow! Esto hay que hacer un video y lo hicimos. Volví a bailar en coreografía, que hace tiempo no lo hacía, y la verdad es que estoy bien contento con el resultado”, añadió el merenguero, que agradeció la participación de ambos artistas.

Lo mismo sucedió con el exponente urbano Rafa Pabón, con quien grabó el merengue “Una vaina”. Crespo escuchó un tema de Pabón, en el que fusionaba merengue con ritmos urbanos, y lo invitó, con la fortuna de que aceptó.

No obstante, la sorpresa del nuevo álbum llega con el junte con Manny Manuel. Y es que esta es la primera colaboración musical de los dos merengueros en más de 25 años. A pesar de estar en el mismo género y llevar carreras similares, pues ambos salieron de agrupaciones musicales para lanzarse como solistas, ninguno había dado el paso para concretar una colaboración.

La selección del tema grabado no es de la autoría del merenguero, sino del cantautor español Joaquín Sabina y su éxito “Lo niego todo”, letra que a su vez refleja las vidas de los merengueros, quienes han enfrentados altas y bajas en sus respectivas carreras.

“Estaba escuchando un tema de Joaquín Sabina en la pandemia, el tema ‘Lo niego todo’ donde se nota que Sabina habla de su biografía. La letra yo la escuchaba y le decía a Robert (Cora) ‘yo veo a Manny Manuel en este tema’. Tenemos una gran química en estos momentos de nuestras vidas y no es que el pasado no lo tuviéramos es que por trabajo no habíamos coincidido. Siempre he sido fanático de Manny porque hasta influenció en mi decisión ya que decía Manny se fue de Los Sabrosos (del Merengue) pegaos, cogió esa energía y se lanzó como solista. Yo hice lo mismo. Me fui de Grupomanía en su mejor etapa. La letra del tema tiene una profundidad que yo decía es con Manny que lo tengo que hacer. A Manny le encantó y lo grabó cuando vivía en Estados Unidos. Son dos voces bien distintas y hay contrastes evidentes”, explicó el artista sobre el junte musical.

La producción, además, incluye otras colaboraciones que el cantante destacó con igual emoción. Con José Alberto “El Canario” grabó “Dame de eso”, con Limi-T 21 el tema “Tiburona”, con RKM & Ken- Y y Manny Cruz en “Imaginarme sin ti”. El disco incluye el tema de su autoría “Aroma de Sofía”, número que escribió inspirado en el perfume de la actriz Sofía Vergara. El tema fue grabado en una presentación especial de la San Juan Film Score Orchestra. Mientras, Los Hermanos Rosario se unieron en la nueva mezcla de “Abracadabra”, entre otros.

Con el nuevo proyecto musical, Crespo sostuvo que se considera un artista que no ha dejado de crecer, que está ávido de curiosidades y que “busco la forma de enriquecerme”. Es por eso que la composición se adueña de él en vías de expresarse y desarrollarse profesionalmente. La voz de “Tatuaje” admitió que tiene la bendición de ser un artista que compone inspirado en la cotidianidad y que goza de la fortuna de tener en su catálogo los éxitos “Suavemente”, “Tu sonrisa”, “Enamorada” y “Píntame”.

Paralelo a la promoción del disco, el artista trabaja su próxima producción del 2022, dedicada exclusivamente a la Navidad. De hecho, en estos días entró al estudio de grabación en Puerto Rico para ponerles voz a los temas. Sería el primer disco navideño del merenguero.

Anhela otro hijo

En el plano personal, el artista vive desde hace varios años una vida estable y tranquila. Sus días con Génesis (9), la menor de sus hijos, lo llevan a él y a su esposa Maribel Vega en constante agite por la agenda de la niña, que incluye escuela, clases de actuación y paso fino.

“Me siento bendecido de haberme encontrado con una mujer como Maribel, que me dio dirección y me ayudó a reconocer donde tenía que trabajar. Ella es sumamente espiritual e inteligente. Ella me lo dijo ‘eres un diamante en bruto que hay que pulir’. Al reflexionar sobre ello me siento muy tranquilo y bendecido en la etapa en que me encuentro. Mis hijos están bien. Todos están grandes y me estoy disfrutando a Génesis que es la que me está sacando el jugo”, sostuvo el padre de cinco hijos y abuelo de dos.

¿Con esa agenda de Génesis ya no hay más hijos, entonces?, preguntó El Nuevo Día.

“Pues fíjate, me gustaría tener un hijo varón con Maribel. Quiero bajar revoluciones (de la música) y estar más tranquilo en mi casa con un varoncito llevándolo al parque de pelota. Lo he cogido suavemente”, culminó entre risas.