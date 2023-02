MIAMI.- Los productores musicales y empresarios Emilio Estefan y Nelson Albareda impartieron en Miami, Florida, un taller sobre educación financiera orientado a “estudiantes de secundaria, universitarios y músicos emergentes” hispanos, una iniciativa impulsada por la Fundación Latin Grammy.

Se trata del primer taller sobre salud financiera que ofrece la Fundación, e incluye materias como “la gestión del dinero y el crédito” con el asesoramiento de “líderes financieros y ejecutivos del mundo de la música y creadores”, señaló en un comunicado esta organización benéfica y JPMorgan Chase, la entidad bancaria que colabora en la iniciativa.

A través de sesiones en directo y virtuales, los participantes tendrán acceso a información y recursos que se ofrecen en este primer taller titulado “Essentials of Building Credit in the Music Arts Industry” (Fundamentos para la creación de crédito en la industria de las artes musicales).

PUBLICIDAD

La Fundación y JPMorgan Chase, “junto con los invitados especiales”, comparten el objetivo común de “inspirar a estudiantes para que creen y cultiven ideas innovadoras que les ayuden con sus proyectos creativos y bienestar financiero”.

“Empoderar a los estudiantes hispanos con recursos educativos para las finanzas es clave a fin de forjar un futuro mejor a favor de nuestras comunidades”, dijo Silvana Montenegro, directora mundial para “el avance de hispanos y latinos” de JPMorgan Chase.

Montenegro expresó la satisfacción de este banco, el más grande de EE.UU., al apoyar a la Fundación en la articulación de estos talleres que proporcionan “recursos y conocimientos que los estudiantes necesitan para tener éxito y planificar su futuro”.

La ejecutiva destacó que “los sueños musicales” de los jóvenes creadores latinos no deben construirse “a costa de su bienestar financiero”.

Por su parte, Raquel “Rocky” Egusquiza, directora ejecutiva de la Fundación, subrayó que “la educación financiera es un componente esencial de la educación artística y musical”, algo que a menudo “queda relegado a un segundo plano”.

El objetivo principal, agregó Egusquiza, apunta a que “los creadores de música latina y profesionales de la industria, junto con sus familias, puedan hacerse cargo de su dinero y futuro”.

La Fundación y JPMorgan Chase organizarán a lo largo de 2023 dos talleres adicionales para estudiantes, además de dos sesiones virtuales especiales para padres, con el fin de que aprendan más sobre temas de salud financiera.

“Esta colaboración forma parte de los esfuerzos continuos de JPMorgan Chase para impulsar el crecimiento económico inclusivo y cerrar la brecha de riqueza racial en las comunidades hispanas, latinas, no bancarizadas o pobremente bancarizadas”, apuntó el comunicado.