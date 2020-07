José Feliciano: Un puertorriqueño para la historia – El camino a la fama de aquel joven no vidente nacido en Lares no fue sembrado de rosas. Tras años de intentar posicionarse en el mundo del disco, la multinacional RCA acertó con el lanzamiento en 1968 de una nueva versión de “Light My Fire” en su voz. El artista revelación ganó el Grammy pero posteriormente fue boicoteado en la radio por su versión libre del himno de EE.UU. Grabó un concierto en vivo en el Palladiun de Londres, incursionó en el género clásico, creó el tema del programa “Chico and the Man”. En 1977 se reencontró con innegable éxito con el mundo hispano. Sus grabaciones le dieron popularidad con aciertos como “Paso la vida pensando”, “Porque te tengo que olvidar”, “Ay cariño” y “Por ella”. Líder indiscutible del “crossover”. El año pasado Quentin Tarantino usó su versión de “California Dreamin’” para la exitosa cinta “Once Upon a Time in Hollywood”.

Su Majestad: La Salsa - La década de 1970 comenzó con claro dominio de la salsa. Mientras Roberto Roena y su Apollo Sound y el binomio de Willie Colón y Héctor Lavoe se alternaban el primer lugar de las listas, la cadenciosa expresión se convirtió en dueña del mercado discográfico. La Fania selló la suerte de cientos de intérpretes y orquestas, mientras en suelo nativo se reforzaba la ofensiva con aires de reafirmación con colectivos como El Gran Combo de Puerto Rico, Sonora Ponceña, Raphy Leavitt y La Selecta, Bobby Valentín, Tommy Olivencia y Corporación Latina, entre otros.

Rivalizó con el merengue por el dominio de las pistas de baile. Y hasta un tono erótico se apoderó de ella a mediados de los 80 con temas popularizados por Frankie Ruiz, Lalo Rodríguez y Eddie Santiago. Con el asomo de los 90, un nuevo enfoque se dio encabezado por el caballero Gilberto Santa Rosa. Y con las multinacionales buscando talento joven para el mercado futuro se forjaron figuras que han trascendido como el sonero Víctor Manuelle.

Iris Chacón: Icónica Vedette de América – En una visita a los estudios de Telemundo, una tímida joven fue descubierta por Sylvia de Grasse quien le dio su primera plataforma artística como bailarina. De la mano de Elín Ortiz su talento se fue moldeando hasta convertirse en un fenómeno de la cultura popular. Con sus canciones rítmicas se coló en la radio mientras sus programas televisivos dominaban las encuestas de sintonía. En plena década de 1970 se convirtió en la artista mejor pagada del Hotel Caribe Hilton donde llenaba a capacidad sus temporadas en el Club Caribe. Actuó en cine y realizó presentaciones exitosas en Venezuela, México y los Estados Unidos. De su repertorio todos recuerdan sus canciones rítmicas al son de “Caramelo y chocolate”, pero junto a ellas también se encuentra un respetado legado de temas de peso como “Yo te nombro”, “Ni poco ni demasiado” y “Vivir por la aventura de vivir”.

✉ Email 1980 | Entierro del primer gobernador electo de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. (Luis Ramos)

1980 | Entierro del primer gobernador electo de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín. En la foto, José Figueres, presidente de Costa Rica, Inés Mendoza, viuda de Muñoz Marin, y Rómulo Betancourt. (Luis Ramos)

1982 | La maratonista puertorriqueña Angelita Lind gana oro en los 1,500 metros y plata en los 800 metros en los Juegos Centroamericanos de agosto. (Ramón Korff)

1983 | Angelita Lind compitiendo en los Juegos Panamericanos de Caracas, Venezuela. (Luis Ramos)

1984 | El gobernador Luis A. Ferré saluda en su llegada a Puerto Rico al papa Juan Pablo II. (Gary Williams)

1984 | El papa Juan Pablo II oficializa una misa durante su visita a la isla. (José Ismael Fernández Reyes)

1985 | Deborah Carthy Deu se convirtió en la segunda puertorriqueña en ser coronada Miss Universe. (Gary Williams)

1985 | Deborah Carthy Deu a su llegada a la isla tras ganar la corona de Miss Universe. (José Ismael Fernández Reyes)

1985 | A las 7:19 a.m. un terremoto de magnitud 8.1 provocó el colapsó los edificios y dejó miles de muertos, heridos, desaparecidos y damnificados en México. (EFE / Pedro Valiera)

1986 | El transbordador Challenger estalló el 28 de enero a solo 73 segundos de haber despegado frente a la costa de Florida. Murieron sus siete tripulantes. (AP / Bruce Weaver)

1986 | El 31 de diciembre, tres miembros de la Unión de Tronquistas ocasionaron un fuego en el Hotel Dupont Plaza que cobró la vida de 97 personas. (José Ismael Fernández Reyes)

1986 | Más de 140 personas resultaron heridas en una de las noches más ocupadas de ese hotel. (José Ismael Fernández Reyes)

1987 | Visita de los reyes de España a Puerto Rico. En la foto, el rey Juan Carlos junto al gobernador Rafael Hernández Colón. (AP / Kathy Willens)

Voz e identidad en la nueva trova – Los vientos de la protesta llegaron desde el Mediterráneo en vozde Joan Manuel Serrat. Mezclados con la onda Dylan-Baez del norte y la nueva canción cubana, la semilla encontró suelo fértil en Borinquen. La huelga universitaria de 1970 tuvo su primer himno en aquel “Míster con macana” de un joven llamado Roy Brown. Colectivos como Taoné fueron plataforma inicial de cantautores como Andrés Jiménez, Antonio Cabán Vale “El Topo”, Noel Hernández, Pepe Sánchez y Flora Santiago. La nueva cepa también se afianzó con la entrada de otras voces como Alberto Carrión y Silverio y Roxana. Pero el surgimiento de grupos como Moliendo Vidrio con el Pecho y Haciendo Punto en Otro Son marcó la senda a seguir. Con la aprobación popular, fusionaron y rescataron – sonidos autóctonos, aportando nuestro sello de identidad a un movimiento de trascendencia histórica.

La dominante balada – Década tras década, el amor ha sido fuerza impostergable de la música. Ya sea por radio, televisión o presentaciones personales los baladistas han dejado su huella en el último medio siglo. Nuevaoleros como Chucho Avellanet, Lucecita Benítez y Julio Ángel entraron a la década del 70 de mano de la balada. A ellos se unieron Danny Rivera y Sophy quienes desarrollaron una fuerza arrolladora en el mercado de discos. Las ondas televisivas añadieron espacio para Nydia Caro y Carmita Jiménez. A nuestro puerto llegaron voces importadas de toda América y España. Con una pujante industria del disco, nuevos nombres ganaron notoriedad como fueron Yolandita Monge, Ednita Nazario y Lourdes Robles. Mientras cantautores como Wilkins, Glenn Monroig, José Nogueras, Lou Briel, Rafi Escudero y Rodolfo Barrera generaron cientos de éxitos musicales.

Menudo – un quinteto internacional – Viva la Gente fue escuela para el boricua de Edgardo Díaz quien en sus días universitarios en España trabajó también con el proyecto infantil La Pandilla. Años de aprendizaje lo llevaron a crear en 1977 una propuesta llamada Menudo. Si bien en su etapa inicial le fue cuesta arriba ganar acceso a los medios masivos, Venezuela fue la primera plaza internacional que le abrió las puertas a su propuesta. Con la fórmula establecida, “Sube a mi motora” encendió la “menuditis” en el mundo hispano. De México a la Patagonia respondieron a un mercado que la industria no le había prestado atención. Países como Brasil y Filipinas cayeron ante la menuditis. El fenómeno contagió en Nueva York, posó con Michael Jackson en los Grammy, formó parte de Hermanos del Tercer Mundo, cantó el tema de la película “Cannonball Run” y fue al Festival de San Remo en Italia. Igualmente fue plataforma de lanzamiento para las carreras solistas de decenas de sus ex integrantes. Cuando sus aciertos dejaron de llamar la atención, un periodo de altas y bajas le siguieron enmarcando por controversias y denuncias. Pero la fórmula se reinventó hasta desembocar en la etapa de MDO. Las postrimerías de siglo dieron espacio a la nostalgia con la exitosa propuesta independiente El Reencuentro, forjada por varios ex miembros del legendario quinteto.

El merengue al acecho – El merengue no pidió permiso para entrar a Puerto Rico. Pero lo que inicialmente era parte del lienzo musical de las Antillas, fue conquistando a fuerza de ritmo a los boricuas. Al abrir la década de 1970 Johnny Ventura era el más difundido popularizando frases como “Ah no yo no se no”. Un fenómeno dominico-boricua complementó la ofensiva en televisión y fiestas patronales al ritmo del Conjunto Quisqueya. Ya para la década del 80, merengue y salsa alternaban y rivalizaban como atestiguó el mano a mano de una cuña publicitaria de El Gran Combo y Wilfrido Vargas. La popularidad del ritmo dio paso a una “nacionalización” del merengue con una extensa proliferación de grupos boricuas como Grupomanía y LimiT XXI. La mujer tuvo una importante plataforma con talentos como Olga Tañón, Gisselle, Mayra Mayra, Celinés y Jéssica Cristina. Pero entre todos los frutos del merengue “a lo boricua” fue Elvis Crespo quien se convirtió en un fenómeno internacional con su pegajoso “Suavemente”.

Chayanne: disciplina en cada paso - El más carismático de los cantantes boricuas de su generación tuvo en la era de la menuditis su escuela bajo el grupo Los Chicos. De la mano de Gustavo Sánchez Mas entró al mundo como solista labrándose su propio espacio. Su disciplina escénica, dominio del baile y su innegable carisma los ha llevado a triunfar en innumerables plazas de América y España. Sus trabajos en telenovelas facilitaron su promoción, así como sus incursiones en cine “Linda Sara” (1991) y “Dance with Me” (1998) le añadieron galones a su trabajo.

Ricky Martin – astro de fama mundial – La Menuditis arropó a América y con ella se fue forjando su plataforma posterior de lanzamiento. Desde el pop rock comenzó asomarse en solitario hasta que llegó a “María” y con la producción “A medio vivir” delineada por Draco Rosa dio un giro con un sello rítmico, melancólico y más personal hacia su identidad musical. “Vuelve” lo catapultó al son de “La copa de la vida”, tema del Mundial de Francia. Desde Europa se trazó su plan de conquista que EE.UU. no pudo detener. “Livin’ la vida loca” lo convirtió en todo un fenómeno mediático en el momento en que ser latino se puso de moda entre los norteamericanos. Conquistó Broadway desde “Les Misérables y “Evita”. Veinte años después su aportación trasciende de lo musical a la filantropía y a su llamado de apertura en la temática políticosocial.

Urbano, veraz e irreverente – Todos los matices de la compleja realidad del Puerto Rico en transición entre los siglos XX y XXI se ilustran en el mosaico de la música urbana. El patrón marcado en los 80 por el “Rapper’s Delight”, que aquí tenía antecedentes en trabalenguas de los años 60, fue desde la denuncia de un “No finjas” de Glenn Monroig en 1983 y los mensajes del filófo del Rap, Vico C; hasta el irreverente mundo del “underground” documentado en decenas de grabaciones en cassettes de Playero. La popularidad del reggae seañadió a los ingredientes y el reggaetón le puso etiqueta a un nuevo fenómeno musical. Controvertible para los conservadores, que se niegan a darle valor y peso, esta expresión de arte arriesgado es trinchera para una nueva generación de figuras como Daddy Yankee, Don Omar, Nicky Jam, Wisin y Yandel y el pintoresco Bad Bunny, entre otros. Ante él y secuelas como el ya reconocido trap se encuentran mensajes que pueden ir desde lo fácil e insulso hasta la denuncia punzante e irreverente.

Calle 13 – repercusión desde la marginalidad - Lo que originalmente comenzó como un mero pasatiempo entre hermanos y amigos, trascendió el panorama con una propuesta diferente. Desde la marginalidad “Se vale to” puso la frase de moda enmarcado por un video creativo y sumamente colorido mientras “Atrévete-te-te” secundó la conquista. No todos podían asimilar la propuesta que René Pérez y su hermano Eduardo Cabra - en sus respectivos personajes de Residente y Vistante- presentaban en sus discos. Pero una nueva generación validó su presencia y los convirtieron en fenómenos de masas. Los conservadores objetaron el vocabulario punzante de muchas de sus canciones, pero cuando en plena evolución de grupo bordan el icónico tema “Latinoamericano”, ganaron adeptos de todas las edades, incluyendo sectores intelectuales del hemisferio. Esto, sin olvidar entre sus denuncias, “Querido FBI” como reacción al asesinato de Filiberto Ojeda Ríos. Con un récord de Grammy ganados, “Multiviral” dio punto final a la labor en conjunto de Calle 13. Pero en separado, los hermanos continúan subiendo peldaños. Eduardo es un productor musical de excelencia. René, es una voz de peso en el campo político social que en su lanzamiento como solista dio el emotivo himno “Hijos del cañaveral”.

Kany García: Mujer en evolución– Sylvia Rexach, Puchi Balseiro, Myrta Silva y Ketty Cabán pueden verse como sus antecesoras. Pero en la evolución de la mujer compositora en el pentagrama su nombre ocupa hoy la posición cimera. Su don para la composición se evidenció desde el saque en 2007 con el recordado álbum “Cualquier día”. Y disco tras disco ha evolucionado hasta su actual “Contra el viento”, considerado por muchos como “una verdadera obra de arte”.