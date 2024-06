“Esto es un caso de enorme repercusión”: apelativo federal determina que Charlie Aponte tiene derecho a regalías de El Gran Combo

El cantante Carlos “Charlie” Aponte Cruz pudiera recibir “cientos de miles de dólares” luego de que el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito de Boston determinara que era “artista destacado” (“featured artist”) dentro de unos 200 temas grabados por la orquesta El Gran Combo mientras formó parte de esta agrupación entre 1973 y 2014, por lo que tiene derecho al 45 por ciento de las regalías de esas canciones transmitidas por plataformas digitales no interactivas.

Los jueces que tomaron la determinación utilizaron como “amigos de la corte” a SoundExchange, Inc., la Federación Americana de Músicos de los Estados Unidos y Canadá y del Sindicato de Actores, quienes dejaron claro que la distribución de las regalías por la que abogaba Ithier era contraria a la práctica que tienen desde hace más de 20 años, cuando se enmendó la ley federal para lidiar con la llegada de las plataformas digitales.

En la determinación escrita por el juez principal de circuito del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, David Barron , comparó en varias ocasiones a El Gran Combo con la popular banda The Beatles para explicar el resultado. “Concluimos que, si bien las portadas de los álbumes de El Gran Combo que contienen las grabaciones en disputa se refieren únicamente a la banda en sí, y no a ninguno de sus miembros individuales, lo que sería Paul McCartney (o, si lo prefieren, el John Lennon) de El Gran Combo, Aponte Cruz, es un ‘artista de grabación... destacado’ (‘recording artist . . . featured’) en las grabaciones en disputa y que ni EGC Corp. ni Ithier lo son... Como resultado, concluimos que Aponte Cruz es ‘el artista de grabación... que aparece en dicha grabación de sonido’, (17 U.S.C. § 114(g)(2)(D)), y, por lo tanto, tiene derecho a las regalías legales que reclama como suyas, a pesar de la conclusión contraria del Tribunal de Distrito” , escribió el juez.

Implicaciones muy importantes para el negocio de la música

“Esto es un caso de enorme repercusión, porque no se limita a Charlie Aponte, que es el que lleva el caso, esto impacta a todos los miembros de El Gran Combo y a todos los miembros de distintas bandas de salsa y de otra índole, ya que uno puede pensar en La Selecta y en el Apollo Sound, entre muchas otras orquestas” , destacó el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral , abogado de Charlie Aponte en este caso. “Uno puede pensar que los que participaron como miembros de esas agrupaciones en grabaciones que se están tocando digitalmente, tienen una fuente de regalías. Tendrán que hacer un trámite de inscribirse, entre otros, para que las entidades a cargo se enteren de que ellos estuvieron en esa grabación, pero tienen que demostrarlo”.

El abogado quiso dejar claro que este procedimiento judicial no tenía nada que ver con problemas personales entre las dos partes. “Esto no es un sentimiento anti Rafael Ithier. Charlie Aponte le tiene un gran respeto, un gran cariño y un gran agradecimiento a Rafael Ithier. Pero, hay que entender que el dueño de las grabaciones tiene otras fuentes de ingresos. En esa misma ley, el 50% de la regalía va al dueño de la grabación y el 45% va a los artistas ”, destacó.

En cuanto a la cantidad de dinero que podría recibir Aponte Cruz a raíz de esta determinación del Tribunal de Apelaciones de Boston, Hernández Mayoral indicó que todavía no hay una cantidad exacta, ya que eso tendría que ser determinado por la empresa SoungExchange, encargados de este tipo de transacciones.

“Se sabe en este momento que estamos hablando de cientos de miles de dólares por ahora, pero no hay una cifra exacta. La determinación lo que incluye son las transmisiones digitales en medios no interactivos. O sea, esto no incluye la música que se toca en Spotify. Esto aplica a plataformas como Pandora, iHeart, Sirius Radio, XM Radio, donde son ellos los que pone la canción”, explicó Hernández Mayoral. “Cada vez que se transmite o toca una de esas canciones, eso genera una regalía pequeña, pero estamos hablando que son muchas canciones y son muchos años. Esto requiere que la compañía SoundExchange conozca quienes estuvieron en cada una de esas grabaciones y eso es mucho trabajo”.