Excantante de N’Klabe regresa como solista

El puertorriqueño Ricky Luis, quien fue la voz principal de la agrupación de salsa N’Klabe durante cinco años, reapareció en la escena musical como solista.

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Ricardo Luis Porrata, nombre de pila del artista, ha regresado al ruedo musical con el tema “Amiga”, una salsa bailable y romántica. Ricky Luis fue de los cantantes originales del grupo salsero compuesto por Félix Javier “Felo” Torres y Héctor Torres, conocido como “Playmaker”.

En esta faceta, el cantante cuenta con el respaldo de OTB Records y Wave Factory Music Publishing (ASCAP). En esta nueva vuelta el vocalista obtuvo un reconocimiento en la categoría Artista Tropical Salsa en Nueva York, durante los Premios Unidad en el Queens Theatre.

El reconocimiento llega en un momento especial para el artista al retomar su carrera y apostar para conectar con el público salsero.

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Para el sencillo “Amiga” reunió en su propuesta los músicos" Jan Duclerc (trompeta), Víctor García (trompeta), Joe Méndez (trombón), Nathan Pérez (trombón), Jacob Ortiz (bajo), Carlos Sánchez (piano), Gadwin Vargas (conga), Juan Picorelli (bongó), Brian Rivera (timbal) y Marcos López (percusión menor). En los coros sobresalen Stephanie Rivera, Freddy Colón, Álex Torres y el propio Ricky Luis. En los créditos se destacan, igualmente, el ingeniero de grabación Andy Shoemaker en Rax Trax Chicago; el ingeniero de mezcla, Luis Peke Vega, en Essential, Perú, y el ingeniero de masterización, Mike Fuller, de Fuller Sound Miami.

Durante su paso por N’Klabe, el exponente participó en producciones que fueron nominadas para Premio Lo Nuestro, Billboard Latin Music Awards y Latin Grammy Awards.

Ricky Luis grabó cuatro producciones discográficas con la agrupación, bajo los sellos Sony Music y Universal Music.

Entre sus interpretaciones más destacadas figuran canciones del álbum “I Love Salsa” como “Evitaré”, junto a Víctor Manuelle, y “Amor de una noche” con Julio Voltio; del disco “A punto de estallar”, los sencillos “Ella volvió” y el que dio nombre a la producción, y del álbum “La Nueva Escuela” sonó con fuerza “Si ya no estás”, incluyendo su versión remix junto al dúo puertorriqueño R.K.M & Ken-Y.

Junto a N’Klabe, el cantante participó en “Ella volvió”, una colaboración con Julio Voltio, que se alzó en la categoría Canción del Año en Premio Lo Nuestro 2008.