La comunidad latina en Boston ha ganado a una cuatrista puertorriqueña, que no solo se destaca como artista residente en la Boston Landmarks Orchestra y como mentora, sino como una defensora de la influencia afrodescendente, a la vez que adentra nuestro instrumento nacional en diferentes espacios y culturas.

La cantautora Fabiola Méndez hizo historia en 2018 siendo la primera persona graduada del Berklee College of Music con el cuatro como instrumento principal, que se ha convertido en su escudo para reflexionar acerca de los tiempos actuales.

En una conversación amena, trajo a la atención a la fallecida cantante, compositora y excepcional pianista estadounidense Nina Simone, a quien cuando se le impidió dedicarse a la música clásica por ser negra, volcó su enorme talento a la música de jazz, blues, rhythm y soul.

“Nina Simone decía que una de las responsabilidades del artista es reflexionar en sus tiempos y yo me siento, más allá de ser cuatrista, de que me encanta la música y de me encanta compartir eso con los demás, que también puedo utilizar mi plataforma para compartir un poco de mi experiencia, pero también de las personas que están alrededor mío y utilizarlo de forma positiva porque, al final, creo que las artes siempre son una forma de cuestionarnos cosas de una forma un poco más sutil”, expresó.

PUBLICIDAD

Por tal razón, en su gira de conciertos que realizó este otoño en diversas ciudades de Estados Unidos y, que culminó en su pueblo de Caguas, utilizó como antesala el documental “Negrura”, que se convirtió en su gran proyecto de este año. Con una duración de 20 minutos, este fue lanzado en verano pasado, y sirve como acto de apertura para darle un contexto a la música, con el propósito de crear ese espacio para conversar sobre el tema del racismo y el discrimen, que a muchos afecta, pero que no necesariamente se habla y se normaliza.

“El documental habla sobre las historias de cuatro personas afrolatinas que están basadas en Boston y exploramos cómo su color de piel ha influenciado sus experiencias de vida desde su infancia en sus países natales. Tengo personas puertorriqueñas y dominicanas que entrevisté. Así que hablamos del tema de su infancia en ambos países, cómo esos comentarios desde chiquitos que una empieza a escuchar sobre el pelo, la apariencia y el color de piel empiezan a afectar a uno sobre cómo se percibe. Luego cómo lo exploraron en la adultez y cómo también han sufrido racismo y discrimen viviendo en Estados Unidos”, explicó.

En “Negrura” el cuatro va entrelazando historias con interpretaciones musicales que todas fueron improvisadas por Fabiola, quien se sentó con la directora del documental a escoger y escuchar fragmentos de varias de las entrevistas. Si se trataba de un momento feliz, de frustración o de enojo, en base a eso la músico cagüeña reaccionaba y se expresaba a través de la música. De ese modo se fue conectando las historias con la música a través de todo el documental.

PUBLICIDAD

Como parte de su residencia en la Boston Landmarks Orchestra y de componer, ha logrado presentarse como solista con toda la orquesta, en donde el cuatro cobra protagonismo.

Como parte de su residencia en la Boston Landmarks Orchestra y de componer, Fabiola Méndez ha logrado presentarse como solista con toda la orquesta, en donde el cuatro cobra protagonismo. (NuttyMar Photography)

“En agosto tuvimos un evento en el que tocamos un arreglo de un seis chorreao que nos pudo facilitar la Sinfónica de Puerto Rico, hicimos también un aguinaldo orocoveño y tocamos una pieza original mía que se titula ‘Bomba pa’ la diáspora’, que es una bomba puertorriqueña. Además de la composición, estamos también incorporando el cuatro dentro de algunos de los conciertos que ellos tienen y pues, al llegar yo con el cuatro, llego yo con nuestra música puertorriqueña”, manifestó la joven compositora.

Esta pasada semana recibió la gran noticia de que la American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), organización que trabaja mayormente en la recolección de regalías y protección de los derechos de autor de la música, le reconoció con el Lucille and Jack Yellen Award 2022, que le es otorgado a compositores sobresalientes y con potencial.

“Recibir este reconocimiento es un halago bien grande. Me llena de mucha emoción y motivación saber que mi trabajo está creando impacto, y que una organización tan importante para los compositores como lo es ASCAP, reconozca y apoye el arte que voy creando siempre con el cuatro como mi norte”, añadió.

Ese cúmulo de talento y pasión por la música, Fabiola lo hace extensivo para darle mentoría a los jóvenes de la comunidad latina en Boston, con quienes está trabajando desde septiembre en la composición de una pieza musical que va a ser interpretada por la Boston Landmarks Orchestra. Al final de su residencia, que termina en verano, se estará presentando la pieza con los jóvenes como culminación de ese proyecto.

PUBLICIDAD

“En el proceso estoy yendo varias veces al mes a trabajar con ellos en una organización que se llama Hyde Square Task Force, una organización que provee estos programas para jóvenes dentro de los diferentes campos artísticos, no solo la música, sino también el baile. Entonces ahí estoy yo yendo varias veces al mes para facilitar el proceso creativo con los estudiantes. Ellos no son músicos, no son estudiantes que tienen muchísimo bagaje de la teoría musical, así que hacemos muchas cosas más de oído con el piano o cantando melodías. Después yo me siento en la computadora y voy escribiendo todas esas ideas en notación musical y voy preparando el arreglo para que entonces la orquesta lo pueda ejecutar al final del año, en verano del año que viene”, dijo.

Y es que para Fabiola es importante que a través de esas composiciones que está haciendo junto a los jóvenes, se exprese el sentir y la perspectiva de ellos.

“Es lo que ellos quieren contar de sus historias, de sus experiencias como jóvenes latinos aquí, y obviamente tener a la orquesta tocando esa pieza para ellos va a ser una experiencia en especial, porque es algo que aún no han hecho antes. Muchos de ellos, pues tocan instrumentos, pero tampoco es que están estudiando música ni nada, así que para ellos estar en este proceso es bien bonito, ellos están bien pompeaos”, aseguró la también cantante, quien con sus producciones musicales se aleja del estereotipo de que nuestro instrumento nacional es solo para la época navideña.

PUBLICIDAD

“Mucha de la música que escribo trato de que no sea navideña, aunque tengo, pero que en los proyectos más recientes exploro otras temáticas, otra sonoridad y en todas las presentaciones que voy siempre menciono eso. Voy poquito a poco tratando de desasociarlo de la Navidad”, manifestó la cantautora quien se encuentra en proceso de producción de su próximo disco, que planifica lanzar a mediados del 2023.

En la actualidad, también compone la música para los programas animados infantiles “Alma’s Way”, que ya va grabando su segunda temporada y que localmente se puede ver por WIPR. También se encuentra trabajando enla creación de la música de “Mecha Builders”, que es de la misma franquicia de Plaza Sésamo y se transmite por HBO Max.

Fabiola visitará Puerto Rico en los próximos días para hacer algunas presentaciones públicas, donde podrán disfrutar temas de sus diversas producciones discográficas, incluyendo la más reciente “Afrorriqueña”, grabada en 2021. El 14 de diciembre estará en el Atrio Central de Plaza Las Américas, San Juan, como parte de “Navidad en Plaza” a las 6:30 p.m. Mientras que el 16 de diciembre a las 7:00 p.m. estará en las “Noches de Latin Jazz”, a celebrarse en la Plaza Pública de Arecibo. Asimismo, junto a los trovadores Decimanía de Puerto Rico participará del evento “Trovadores del Mundo”, que se llevará a cabo el 17 de diciembre a las 5:00 p.m. en la Cancha Barrio Espino, en San Lorenzo y el 18 de diciembre en Juncos.