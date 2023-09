NUEVA YORK — El cantautor Jimmy Buffett, quien popularizó el rock suave playero con la canción con sabor caribeño “Margaritaville” y convirtió esa celebración de la holgazanería en un imperio de mil millones de dólares de restaurantes, complejos turísticos y brebajes helados, falleció. Tenía 76 años.

“Jimmy falleció pacíficamente la noche del 1 de septiembre rodeado de su familia, amigos, música y perros”, indicaba un comunicado publicado en el sitio web oficial de Buffett y en sus redes sociales el viernes por la noche. “Vivió su vida como una canción hasta el último aliento y muchos lo extrañarán sin medida”.

No se indicó dónde murió Buffett ni la causa de la muerte. Una enfermedad lo obligó a reprogramar conciertos en mayo y Buffett reconoció en publicaciones en las redes sociales que había sido hospitalizado, pero no proporcionó detalles.

“Margaritaville”, estrenada el 14 de febrero de 1977, rápidamente cobró vida propia, convirtiéndose en un estado de ánimo para aquellos que “se están desperdiciando”, una excusa para una vida de diversión discreta y escapismo para aquellos que “crecen mayores, pero no mayores”.

La canción es el retrato pausado de un holgazán mirando a los turistas tomar el sol mientras una olla de camarones comienza a hervir.

La canción, del álbum “Changes in Latitudes, Changes in Attitudes”, pasó 22 semanas en la lista Billboard Hot 100 y alcanzó el puesto número 8. La canción fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 2016 por su importancia cultural e histórica. Se convirtió en un estándar de karaoke y ayudó a marcar a Key West, Florida, como un sonido musical distintivo y un destino conocido en todo el mundo.

“No existía un lugar como Margaritaville”, dijo Buffett al Arizona Republic en 2021. “Era un lugar inventado en mi mente, básicamente inventado por mis experiencias en Key West y por tener que dejar Key West y seguir de viaje. Ir a trabajar y luego volver y pasar tiempo en la playa”.

La canción pronto inspiró a restaurantes y complejos turísticos, convirtiendo el supuesto deseo de Buffett por la simplicidad de la vida isleña en una marca multimillonaria. Llegó al puesto 18 en la lista de Forbes de las celebridades más ricas de todos los tiempos, con un patrimonio neto de mil millones de dólares.

La “música de Buffett trajo felicidad a millones de personas. Siempre estaré agradecido por su amabilidad, generosidad y grandes actuaciones a lo largo de los años”, escribió el expresidente Bill Clinton en X, antes Twitter.

Los críticos musicales nunca fueron muy amables con Buffett o su catálogo, incluidas las canciones de los bares de arena junto a la playa como “Fins”, “Come Monday” y “Cheeseburgers in Paradise”. Pero sus legiones de fans, llamadas “Parrotheads”, acudían regularmente a sus conciertos llevando loros de juguete, hamburguesas con queso, tiburones y flamencos en la cabeza, collares alrededor del cuello y llamativas camisas hawaianas.

“Es puro escapismo, eso es todo”, dijo al Republic. “No soy el primero en hacerlo, ni probablemente seré el último. Pero creo que es realmente parte de la condición humana que hay que divertirse. Tienes que alejarte de cualquier cosa que hagas para ganarte la vida o de otras partes de la vida que te estresen. Intento que trabajar sea al menos 50/50 divertido y hasta ahora ha funcionado”.

Su mezcla especial de country, pop, folk y rock de la Costa del Golfo agregó instrumentos y tonalidades que se encuentran más comúnmente en el Caribe, como los tambores de acero.

Los homenajes del sábado provinieron de todos los ámbitos de la vida, desde la estrella de Hollywood Miles Teller que publicó fotografías de él mismo con Buffett hasta el exsenador estadounidense Doug Jones de Alabama, quien escribió en X, antes Twitter, que Buffett “vivió la vida al máximo y el mundo Lo extrañaré”. Brian Wilson, de los Beach Boys, escribió: “Amor y misericordia, Jimmy Buffett”.

La evolución de la marca Buffett comenzó en 1985 con la apertura de una serie de tiendas y restaurantes con el tema de Margaritaville en Key West, seguida en 1987 con el primer Margaritaville Café en las cercanías. En el transcurso de las siguientes dos décadas, se abrieron varios más de cada uno en Florida, Nueva Orleans y California.

Desde entonces, la marca se ha expandido a docenas de categorías, incluidos resorts, ropa y calzado para hombres y mujeres, una estación de radio, una marca de cerveza, té helado, tequila y ron, decoración del hogar, alimentos como aderezos para ensaladas, Margaritaville Crunchy Pimento Cheese & Shrimp Bites y Margaritaville Cantina Style Medium Chunky Salsa, la línea de cruceros Margaritaville at Sea y restaurantes, incluidos Margaritaville Restaurant, JWB Prime Steak and Seafood, 5 o’Clock Somewhere Bar & Grill y LandShark Bar & Grill.

James William Buffett nació el día de Navidad de 1946 en Pascagoula, Mississippi, y se crio en la ciudad portuaria de Mobile, Alabama. Se graduó de la Universidad del Sur de Mississippi en Hattiesburg, Mississippi, y pasó de tocar en la calle en las calles de Nueva Orleans a tocar seis noches a la semana en clubes de Bourbon Street.

Tuvo más de 50 álbumes de estudio y en vivo, a menudo acompañado por su Coral Reefer Band, y estuvo constantemente de gira. Obtuvo dos nominaciones a los premios Grammy, dos premios de la Academia de Música Country y un premio de la Asociación de Música Country.

En realidad, Buffett estaba en Austin, Texas, cuando surgió la inspiración para “Margaritaville”. Él y una amiga se habían detenido a almorzar en un restaurante mexicano antes de que ella lo dejara en el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Key West, así que se pusieron a beber margaritas.

“Y se me ocurrió la idea de que esto es como Margarita-ville”, dijo Buffett al Republic. “Ella se rio de eso y me metió en el avión. Y comencé a trabajar en ello”.

Escribió algunas de las líneas en el avión y las terminó mientras conducía por los Cayos. “Hubo un accidente en el puente”, dijo. “Y nos detuvieron durante aproximadamente una hora, así que terminé la canción en el Puente Seven Mile, lo cual pensé que era apropiado”.

Buffett también fue autor de numerosos libros, incluido “¿Dónde está Joe Merchant?” y “Un pirata mira a los cincuenta” y agregó películas a su currículum como coproductor y coprotagonista de una adaptación de la novela “Hoot” de Carl Hiaasen.

A Buffett le sobreviven su esposa, Jane; hijas, Savannah y Sarah; y su hijo, Cameron.