Darryl Strawberry se abrió camino a lo largo de los 80 y los 90 como un New York Met y un New York Yankee. Pero fuera del campo, enfrentó desafíos que iban desde las drogas y el alcohol hasta la evasión fiscal. Le diagnosticaron cáncer de colon en 1998 a los 36 años. Se sometió a cirugía y quimioterapia, pero el cáncer regresó en 2000 y lo envió de regreso al quirófano. (The Associated Press)