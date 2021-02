El vocalista José Luis “Fofé” Abreu compartió ayer que fue dado de alta luego de una operación de reemplazo de cadera en el Hospital Ashford en San Juan.

El artista publicó en sus redes sociales que padecía de necrosis vascular en la cabeza del femur izquierdo por lo que tuvieron que operarlo. El intérprete explicó que debe utilizar andador y recibir terapias para alcanzar una recuperación plena.

“Gracias por sus lindos deseos de salud para conmigo. Con la maravilla de la medicina, sus buenas vibras iluminando mi aura de sanación y los cuidados al 100 por ciento de Angelito me voy de alta caminando (con andador) a un lugar mágico a recibir las terapias para seguirme recuperando. Padecía necrosis vascular en la cabeza del femur izquierdo y para resolver el asunto me hice un reemplazo de cadera izquierda ahora que aún me queda una zurrapa de juventud. Gracias, gracias. Les quiero”, escribió el artista en Instagram.

La publicación cuanta con comentarios de amigos y colegas que expresaron sus deseos de recuperación.

“Te mando todo mi amor. Esa cuerpa poderosa de seguro se recupera en ná'”, dijo la actriz Marisé Álvarez. “Muchas salud y recuperación, mi querido Fofé”, escribió por su parte la modelo Denise Quiñones.