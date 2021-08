Franchico Benítez se define a sí mismo, simplemente, como un hacedor de canciones. Podría también decir, sin faltarle un ápice a la verdad, que es un hacedor de conciencias, verso a verso. Un hacedor de cultura. Un hacedor de patria.

Como cronista de su tiempo, Benítez retrata en sus canciones, con un lenguaje directo y sencillo, los turbulentos años que le ha tocado vivir al país, particularmente en su más reciente álbum doble, “Crónicas (2017-2020)”. La suya es una mirada que asume la lucha como la condición natural del ser puertorriqueño. Pero no lo hace desde la amargura, sino desde la esperanza y la combatividad. La viveza musical también fortalece sus letras, con hermosas melodías y atractivos acompañamientos y contrapuntos de guitarras, saxofones y percusión.

“Quería establecer un documento cantautoral. Volver tomar el concepto de la plena: hacer la crónica cantándola”, dice el artista, quien es médico de profesión. “Los 19 temas incluidos en ‘Crónicas (2017-2020)’, mi quinto trabajo discográfico, representan un recorrido testimonial de composiciones relacionadas a sucesos trascendentales acaecidos durante los pasados tres años en Puerto Rico y el mundo”. En este sentido, el álbum ocupa un espacio único en la producción musical puertorriqueña.

Carátula de la más reciente producción de Franchico Benítez.

Significativamente, el primer sencillo de “Crónicas (2017-2020)” es “La Borikeña”, una versión libre de nuestro himno nacional que respeta la melodía, pero “modifica los acordes menores por mayores”, comenta Benítez. “Le dimos una base rítmica con diferentes golpes de bomba puertorriqueña de manera que simulara una marcha. La marcha hacia el futuro. Añadimos armonías con nuestro instrumento nacional: el cuatro, y añadimos voces líricas que le dieran un tono coral a la pieza cantada con un aire pop desenfadado”. La letra, añade, se atemperó al contexto histórico actual: “un homenaje a nuestra resiliencia cultural y un llamado a nuestra reorganización como sociedad”.

“Creo que hay que rescatar la historia, la pasada y la actual”, manifiesta Benítez. “Hacerlo desde una perspectiva realista, objetiva, más ligada a la realidad del pueblo mismo y no necesariamente de los grandes intereses”.

“La intención es narrar, prácticamente reproducir musical y literariamente lo que ocurrió. Crear llamados a la responsabilidad de recuperar nuestra patria”.

Un padrino de lujo

En su desarrollo como compositor, Benítez tuvo la suerte de contar con una especie de “padrino” de lujo: Catalino “Tite” Curet Alonso, uno de los grandes compositores del siglo XX y autor de más de un centenar de éxitos de salsa. Curet Alonso, gran amigo de su padre, lo ayudó en los inicios de su carrera cantautoral.

“Tite Curet Alonso era su hermano, su gran amigo”, recuerda el artista. “Mi papá le llevó a Tite un escrito que yo había hecho y por el reverso de la hoja Tite me hizo una crítica constructiva de lo que había escrito, me dio datos de cómo escribir. Con aquella retroalimentación me despertó el interés de componer canciones”.

Curet Alonso llegó a regalarle una copia del único disco que él grabó con su voz. “Yo me dije, si Tite lo puede hacer, lo puedo hacer yo también. Comencé como si fuera tallando las canciones, algo artesanal”.

Cuando retornó de sus estudios de Medicina en México, Benítez se dedicó durante un tiempo a producir dos programas radiales, en la desaparecida Radio Rock y en Radio Oro. Pero su carrera como compositor comenzaría muy pronto, en el tiempo de la salsa romántica.

Una época maravillosa

El cantautor recuerda su época como compositor de canciones de salsa romántica como “una maravilla”. “Tengo buena amistad con (el músico y productor musical) Julio Gunda Merced, quien me contrató cuando comenzó a trabajar con MP Productions. Me dijo ‘necesito un tema romántico para Roberto Lugo’. Así mismo se llamó, “Romántico”. De ahí en adelante, entre 1989 y 1992 se grabó toda la música. Fue una gran experiencia”.

Algunas canciones se convirtieron en grandes éxitos en Colombia, como “Balada para una mujer enamorada”, “que es un himno en Cali, así como ‘Eres mi felicidad’. En Perú y Argentina nos respetan por la música que hacemos. También compuse canciones para Roberto Roena, Anthony Cruz, Pedro Brull, Nano Cabrera con ‘Isla Pequeña’, algo más jazzístico, Nino Segarra y Tito Allen”.

Puertorro Blues

Benítez comenzó a definir su sonido y su banda actuales, Puertorro Blues, con la publicación de su primer trabajo discográfico, “Te sigo buscando”, en 2009. El álbum fue seleccionado por la Fundación Nacional para la Cultura Popular como el Disco del Año. Benítez agradece la ayuda de Pedrito Guzmán, Sammy Morales y los ingenieros Alfredo y Francisco Hurtado tanto para este proyecto como para el actual. Edgardo Rodríguez Juliá –quien publica una columna mensual en este periódico bajo ese nombre- generosamente se lo prestó para su banda.

“Me interesa reunir muchos géneros y crear uno nuevo”, explica Benítez. “Hay bomba, jazz, salsa, samba. También nueva trova, flamenco, música peruana. Eso es Puertorro Blues, unido a una letra muy inclusiva, comprometida con la justicia social”.

“La intención es: nosotros los puertorriqueños sí somos revolucionarios como pueblo, pero dentro del movimiento revolucionario siempre la música nos acompaña”, abunda. “El concepto de marcha es central para mí, porque fue central desde el punto de vista del pueblo como tal, en la manifestación de pueblo contra la injusticia total. Es una energía que era necesario manifestar”.

Para el artista – quien menciona a Jorge Drexler, Michael Franks, Rosa Passos y María Betania como sus intérpretes favoritos- el secreto de combinar la música y la medicina es sencillo: dormir poco. “La mayor parte de los años han sido así: dormir poco, escribir todos los días. Esa es una norma que me enseñó Tite, escribe a diario, te sirva o no te sirva”.

“Escribir canciones es mi verdadera profesión. Me divierto mucho haciéndolo. Ser médico es un gran privilegio. Hacer música es algo que no tiene para mí comparación, me nutre el alma de una manera muy particular. Mi música está comprometida con mi pueblo y la humanidad”.

“Volver a nuestros valores y principios más básicos, en términos de convivencia sana y por el respeto a la diversidad, sería la base para cimentar el resto de variables en el proceso de convivencia social. Valores que hemos tenido pero nos hemos dejado arrebatar. Para seguir desarrollando esta patria, no importa la vertiente política por donde se vaya el pueblo”.

Premios y reconocimientos

2009 - “Te sigo buscando” – Disco del Año, Fundación Nacional para la Cultura Popular

2011 - Estrella Independiente, Músico Pro Magazine

“Magdalena”, tema finalista en el International Acoustic Music Award

2015 - “Está Bueno Ya”, Mención de Honor en el International Songwriting Competition, entre más de 19,000 canciones sometidas

2016 - “Neñeñé”, Mención de Honor en el International Songwriting Competition, entre más de 19,000 canciones sometidas

Discografía

2009 – “Te sigo buscando”

2013 – “Desde la Fundación en vivo”

2016 – “Fusión urbana”

2019 – “Acústico”

2021 - “Crónicas (2017-2020)”. Disponible en plataformas digitales y a partir de XXX en una edición limitada de copias físicas.