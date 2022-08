Desde que el fenecido Pedro Arroyo le dio su primera oportunidad en el 2012 en un escenario masivo como fue su debut en la Día Nacional de la Zalsa, el cantante Frankie Ruiz Jr. supo que su carrera debía ser con sus propios zapatos y no con los del eterno “Papá de la salsa”.

Su reto más importante siempre ha sido separarse de la carrera de su padre, Frankie Ruiz, quien falleció en el 1998. Frankie Ruiz Jr., tenía 12 años cuando vio partir a su padre del plano terrenal. Al preguntarle ¿si ha logrado separarse de la carrera de Frankie Ruiz?, su respuesta inmediata fue “mi papá es inimitable”.

“Nadie se puede comparar con papi. Mi papá es inimitable. Si he logrado mi objetivo de representar mi talento en honor a mi papá. Es es una cosa que era difícil porque siempre van a existir las comparaciones y me van a comparar. Frankie Ruiz es incomparable. Con mi reciente trabajo ‘La leyenda continúa’ he tenido buena aceptación y la gente lo ha respaldado mucho. Sé que tengo el respeto de la fanaticada de mi padre pero ahora después de todo este tiempo de aprendizaje tanto bueno como malo es que puedo decir que gracias a los hijos de los fanáticos de mi padre es que tengo mis propios fans”, indicó el salsero.

PUBLICIDAD

La última imagen de su padre la preserva de manera intacta “papi murió con una sonrisa y una lágrima”, tras sufrir una cirrosis hepática.

El hijo del llamado “Tártaro de la salsa” se encuentra en Puerto Rico para presentarse este próximo domingo, en la cuarta edición del “Festival de Salsa” de Mayagüez. El evento rendirá homenaje al destacado cantautor salsero Ismael Miranda, uno de los pilares del género de la salsa.

Al igual que lo hizo en el 2012 le toca cautivar al público puertorriqueño y según dijo se encuentra muy emocionado y entusiasmado con su presentación en la isla. Para el domingo se prepara para cantar varios de los éxitos que popularizó su padre. Uno de ellos es “Deseándote” que nunca lo ha montado en tarima y lo acompañará su tío, Viti Ruiz. Además interpretará otros clásicos de su padre, quien es considerado uno de los máximos exponentes del género de la salsa.

“Me siento bien contento de estar en Puerto Rico. Siempre que vengo aquí a cantar me recuerdo de Pedro Arroyo que fue mi ángel en la presentación del Día Nacional de la Zalsa como él me dijo o va a ser tu bendición o te escocotas. Ha sido una bendición que me ha tomado tiempo, pero agradecido de estar en tarimas ante 30,000 personas en Perú”, comentó el cantante de 36 años que reside en Florida.

En el cuarto Festival de la Salsa se presentará además Luis Enrique, Tony Vega, Joey Hernández con “Puerto Rico Es Salsa”, Simón Pérez, Guillo Rivera, La Mulenze, José Alberto “El Canario”, Rey Ruiz y DJ Andy “El más bailable”.

PUBLICIDAD

Frankie Ruiz Jr. sostuvo que emprende una gira por América Latina y ciudades de Estados Unidos.

Entretanto, señaló que la carrera musical que él realiza lleva tiempo y dedicación en miras de lograr representar el género de la salsa con su propio talento y no a la sombra del “Papá de la salsa”.