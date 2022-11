El cantante y animador Gabriel Vélez Suau, se presentará junto al también actor Jerry Segarra en el espectáculo musical “Bohemia de despedida”, que tendrá lugar el domingo, 4 de diciembre, a las 3:00 de la tarde en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, en el Viejo San Juan.

Luego de 45 años en lo medios de comunicación y diversos escenarios, este evento marcará el retiro de Vélez Suau.

“Durante mi carrera he tenido el privilegio de impactar al público por diversas vías, desde el periodismo, hasta la animación de programas de radio y televisión. No obstante, me inicié cantando en el programa ‘Los alegres tres’ y así mismo he querido que sea mi retiro de los medios. La música es una de mis grandes pasiones y quiero entregar mi alma en ese escenario, en agradecimiento al público que ha seguido mis pasos y trayectoria”, expresó el también presentador, quien al igual que el cantautor Segarra es oriundo de Lares.

PUBLICIDAD

De hecho, esta será la tercera ocasión en que ambos artistas se presenten juntos en tarima, esta vez con el acompañamiento del maestro Cuqui Rodríguez en el piano y a cargo de la dirección musical.

El dúo de lareños ha preparado un repertorio para complacer las preferencias del público que disfruta las bohemias. “Prometemos que la audiencia lo va a vivir con nosotros. Será una tarde de grandes emociones”, aseguró Vélez Suau.

La Fundación Nacional para la Cultura Popular está ubicada en la calle Fortaleza 56, en el Viejo San Juan. Para información y reservación, llame al 787-724-7165.