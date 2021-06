Cuando se tienen ganas de completar una meta, ni una pandemia puede detener a las personas. Esto fue lo que ocurrió con los músicos puertorriqueños Galdy Santiago y Fabián Torres, quienes lucharon contra todos los elementos para poder producir y grabar el disco de música tropical “Sinergia”, el primero de la agrupación que conforman.

Tanto Santiago, como Torres y el resto de los músicos y productores que formaron parte de este proyecto prácticamente tuvieron que crear una nueva forma de hacer música. “Al principio no nos podíamos reunir, ni compartir en el estudio donde normalmente hacemos las cosas, por lo que no veía tan viable que pudiéramos completar el álbum. Sin embargo, mientras fue pasando el tiempo, todos los muchachos se fueron poniendo al día, montando sus estudios en sus casas, y Fabián grabando su voz desde Boston”, explicó Santiago, quien es el arreglista musical y compositor de la orquesta. “Al final, con la dinámica que fuimos desarrollando, hablando por teléfono, enviándonos mensaje por WhatsApp o haciendo vídeo llamadas, logramos nuestro cometido. Fue un reto, pero a la misma vez fue un proceso de aprendizaje”.

El resultado final es un proyecto lleno de ritmo, sabor y, sobre todo, una fusión musical que en opinión de los músicos representa la evolución que está atravesando la música tropical. “A nosotros el género tropical nos apasiona y es el que nos representa. Pero decidimos fusionarlo con otros géneros como el urbano y el pop”, comentó Torres, quien es el cantante principal de la agrupación. “Como músicos que somos, nos gusta y conocemos otros géneros, por lo que, si los podemos fusionar y tratar de hacer algo diferente, lo vamos a hacer”.

De la misma forma, Santiago está consciente de que no se pueden quedar atrás en el tiempo, por lo que era importante arriesgarse y jugar con los sonidos. “Sabemos que la música pasa por una evolución que no la vamos a controlar nosotros, y mucho menos las personas que nos ayudan a construir este proyecto. Así que decidimos trabajar y si tenemos que fusionar, fusionamos, pero no vamos a abandonar nunca nuestro género que es la salsa. A la hora de producir esa es nuestra base, pero nosotros vamos a seguir acoplándonos y evolucionando”, explicó Santiago.

Repertorio variado

Entre los temas que más gusta a ambos músicos está “Extra Planetario”, debido a la manera en que suena, pero a la vez, por lo divertido que fue grabarlo. “Es uno de los temas más sencillos que tenemos dentro del álbum, pero a su vez, el más difícil. En el sentido de que para que sonara con esa ‘pesaera’, tienes que adaptar la forma que veníamos tocando”, explicó Santiago. “Queríamos un tema que fuera agresivo, donde se escuchara esa fusión, pero que a la misma vez no fuera complicado, no fuera difícil en términos musicales. Ese tema era una bachata inicialmente, por lo que la letra estaba compuesta en formato de bachata y para nosotros fue un reto poderla convertir en el producto final, que es una salsa pop urbana”.

El tema en promoción para el nuevo álbum será “Solo si estás conmigo”, del cual se grabó un vídeo que se publicó en la página de YouTube de Galdy Santiago. En esta canción cuentan con la colaboración del cantante venezolano Ronald Borjas, quien le impartió su ritmo y sabor. El músico también fue invitado a viajar hasta Puerto Rico para grabar el vídeo. La producción del vídeo estuvo a cargo de Giova González y el behind the scenes por Miguel Xavier Jiménez.

Otras colaboraciones que aparecen en el álbum “Sinergia”, incluye los temas “Y reí”, grabado junto a Yan Collazo, al que también le van a hacer un vídeo. Además, está el tema “A pesar de todo”, con Norberto, ex integrante de NG2.

Igualmente, la agrupación quiso sorprender con la presentación de una balada en el álbum, llamada “Brindemos”, escrita por el puertorriqueño Obie Bermúdez. “Esta es una canción que amarra todo el proyecto de Galdy, ya que tiene un significado bien grande que pone muestra esa fusión musical y que deja ver que nosotros hacemos música para todos, incluyendo la comunidad sorda”. “Sinergia” ya está disponible para la venta y para escucharse en todas las plataformas digitales.

Productor de altura

El álbum “Sinergia” fue producido por el experimentando y laureado Marcos Sánchez, quien ha trabajado con cantantes como Kany García, Alejandro Sanz, Victor Manuelle, NG2, Luis Fonsi y Manolo Ramos, entre otros. Para Santiago, el haber colaborado con Sánchez fue una experiencia muy enriquecedora en la que aprendió muchísimo. “Este fue un proceso muy gratificante y lleno de aprendizaje, ya que nosotros hacíamos las cosas en nuestro estudio y teníamos que donde Marcos a presentarle el material a ver cómo funcionaba”, comentó Santiago.

Durante el proceso de producción, Sánchez fue muy estricto y le pidió a los músicos que repitieran la grabación de algunas partes de las canciones, como podrían ser los coros, entre otros. “Posiblemente haya gente que lo coja de una manera negativa, pero todo el proceso lo tratamos de coger como positivo, porque siempre nos sumó algo. Nos explicó por qué teníamos que hacerlo de nuevo”, explicó el experimentado músico. “Ese proceso nos enseñó que para conseguir un sonido, una identidad, uno tiene que estar dándole la vuelta y trabajarla. Nos funcionó mucho presentarle a Marcos todo lo que estábamos haciendo, que él nos ayudara a producir y asegurarnos que lo que estábamos haciendo era un producto de calidad”.

Además de la producción de Sánchez, “Sinergia”, contó con arreglos de Ceferino Cabán, Ramón Sánchez, Guillermo Calderón y Juan Carlos Cardona. Los compositores de las canciones fueron Ángel “Pututi” Arce, Obie Bermúdez, Ronald Borjas, Paolo Stefanoni, Yan Collazo, Deivy Sime, Francisco Colón, Jorge Báez, Alex Omar Cordero y Frederick Santos.

Apoyo a la comunidad sorda

Un elemento que ha estado presente desde que Santiago comenzó a tocar con su orquesta fue la inclusión de intérpretes de lenguaje de señas en sus presentaciones en vivo y en vídeos musicales para que la comunidad sorda pudiera disfrutar de su música.

“En mi opinión, la música es para todos. Cuando empezamos con esta campaña de inclusión, nos sentíamos bien teniendo los intérpretes como parte del proyecto, ya que nos gusta la dinámica cuando vamos a las presentaciones. Desde un principio, decidimos que esto tenía que ser parte de nuestra identidad como grupo y a mí me llena de satisfacción poder ver cómo los sordos disfrutan de la música de la misma forma como nosotros los oyentes lo podemos hacer”, detalló Santiago. “De hecho, no hay un grupo en la isla que dentro de su equipo de trabajo tenga intérpretes de lenguaje de seña”.

De hecho, la portada del álbum fue diseñado por Roberto “Etién” Rodríguez, quien es sordo, y quien utilizó como base el signo de “te amo” en lenguaje de seña y lo complementó con instrumentos y elementos que representan la música y el estilo de la agrupación de Galdy Santiago. A los músicos le gustó tanto el diseño que lo usaron para crear pegatinas, camisetas y gorras, entre otros.

Abriendo caminos

Ambos músicos puertorriqueños tienen el anhelo y las ganas de que el público los escuche y le den oportunidad a su música, ya sea a los jóvenes que gustan del reguetón y ritmos urbanos, como a los salseros de clavo ‘pasao’. “Tenemos un proyecto súper refrescante y estamos buscando que nos den la oportunidad de tener nuevos oyentes. Creo que es un disco que lo puede escuchar todo el mundo. Aquel que le gusta la música tropical, como aquel que le gusta lo urbano y pop”, indicó Santiago. “A la juventud que está acostumbrada a un género que depende de los sonidos electrónicos, le diríamos que somos un proyecto inclusivo, que tenemos un ‘swing’ brutal, que se den la oportunidad de escucharlo, ya que estoy seguro que les va a gustar”.