La joven cantante y compositora puertorriqueña Gale utiliza con frecuencia la frase “It is what it is” (“es lo que es”), porque sin duda la describe muy bien a ella. Gale se proyecta con transparencia, es genuina y no anda con aires de artista a pesar de conocer la industria musical desde hace unos años en su faceta como compositora.

Ser real lo lleva consigo y lo plasma en sus letras, tanto así que en su producción debut “Lo que no te dije” del sello discográfico Sony Music Latin, no teme en contar sus experiencias y vivencias en sus canciones.

“Comencé a escribir para mí después del fin de una relación y estaba perdiéndome en esa relación y era todo como tóxico. Me elegí yo y de ahí es que empiezan a salir todas estas canciones de este álbum ‘Lo que no te dije’. Son vivencias 100%. Eso de que me inspiré en una amiga que me contó, eso es ‘mere’ está tapando algo ahí”, confesó entre risas la cantante.

La joven natural de Arecibo, y cuyo nombre real es Carolina Isabel Colón Juarbe, estudió cantó clásico en la Escuela Libre de Música en San Juan porque su sueño musical, según contó, lo tenía claro desde temprana edad. “Siempre estuve conectada con la música y siempre supe que era lo que quería y mis padres también”, narró la joven que presentó anoche en vivo su álbum en Eco’s Sport Park en San Juan.

Una vez completó sus estudios universitarios en publicidad, Gale se radicó desde el 2018 en Miami para ir detrás de su sueño musical que es destacarse como cantautora y defender su propuesta musical, la que define como “si Bad Bunny, Avril Lavigne y Dua Lipa tuvieran una bebé… es toda esa combinación”, afirmó la cantante que aunque no reside en Puerto Rico viene con frecuencia a la isla, porque le hace falta mucho su familia y su patria.

En su proyecto musical, Gale fusiona el pop, el punk, rock, eurodance, R&B y ritmos urbanos en las 13 canciones que tiene el nuevo álbum. Sus letras son confesiones y relatos de sus vivencias en un disco que nació precisamente luego de una ruptura sentimental que fue su musa para contar y cantar.

Fue en un campamento de Wisin y Yandel que se encontró con el CEO de Sony Music Latin, Afo Verde, -ya se conocían-, y fue él quien mostró interés por sus canciones inéditas al descubrir que además de componer, Gale cantaba. Un campamento no es otra cosa que una sesión de reuniones entre un artista y varios compositores para compartir ideas y conceptos de los que nacerán sus futuras canciones.

Las canciones de Gale presentan una línea feminista y vulnerable donde muestra las cosas tal y como son.

“Uno como persona creativa a veces le da miedo decir las cosas porque quizás son muy literal, pero cuando siento ese miedo lo tengo que hacer. Eso es lo que me hace ser yo, que sea diferente. Las canciones son vulnerables. Son honestas son ‘It is what it is’ y digo lo que tengo que decir”, sostuvo la intérprete de “Nuestra canción”, tema que se escucha con fuerza en las ondas radiales y en las plataformas de música.

Previo a lanzarse como solista hace un año, Gale se desarrolló en su faceta de compositora. Su primera oportunidad llegó con la cantante Fanny Lu y luego al empezar a sonar su nombre como compositora pudo trabajar para otros artistas. Gale ha trabajado con Juanes, Christina Aguilera, Anitta, Shakira y Manuel Turizo, entre otros. Con Christina Aguilera le valió su primera nominación al Latin Grammy en la categoría “Álbum del Año” como compositora.

“Yo escribía mis canciones todo el tiempo en mi cuarto sola y luego cuando me invitaron a una sesión con Fanny Lu a ella le encantó y comenzaron las recomendaciones y en ese momento dije ‘esto es lo que puedo hacer con otros artistas’. Empezar una relación con ellos y luego sigo trabajando mi proyecto y así pasó. Hoy varios años después estoy aquí con mi primer proyecto. Me siento feliz y agradecida con todo el equipo de trabajo”, puntualizó con evidente entusiasmo.

21 de junio de 2023. San Juan, PR. FLASH En el estudio de GFR. Entrevista con la cantante pop puertorriqueña Gale. Foto por alexis.cedeno@gfrmedia.com (Alexis Cedeño)

Gale ha lanzado seis sencillos de su álbum. El más reciente fue “La Mitad” y el nuevo video musical procura tener una reflexión en medio de una pausa cuando se muestra la vulnerabilidad.

Entretanto, la joven cantante confía seguir tocando puertas con su música, pero lo más que atesora es que quien escuche una canción la haga suya y a su vez conozca quién es Gale.