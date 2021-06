“Me robó el show”, afirma entre risas el salsero Gerardo Rivas sobre la participación de su hijo Gerardo Gabriel en el nuevo video de su sencillo “Happy”.

Ver a su segundo hijo, de ocho años, tocando de manera espontánea los timbales en el video del pegajoso y cadencioso fue verse en su propio espejo. Para él fue recordar el concepto musical Gerardito y los Rockolos, con el que despuntó en el ámbito tropical y sentirse orgulloso de los pasos musicales de su hijo.

Aclara de inmediato que al igual que él, el acercamiento de su niño se da de forma natural por modelaje y no por imposición u obligación. Gerardo es hijo de Jerry Rivas, integrante de El Gran Combo de Puerto Rico por lo que se adentró a la música desde temprana edad.

“La idea original era que Gerardo Gabriel saliera con su mamá en una escena en el video en el que se presentan diferentes personas por la temática de que para ser feliz no existe una limitación de edad y sexo, sino tener esa empatía entre ser humanos. Mi familia tenía que salir en el video. Una vez llegamos Gerardo Gabriel se fue a los timbales y al director le gustó lo que él estaba haciendo y me lo comenta. Le dije ’pregúntale a Gerardo Gabriel’ y fue espontáneo. Verlo me impresiona porque aunque a esa edad yo hacía cosas en la música, pero yo era tímido y él no lo es. Ves las tomas del nene en el video y la verdad es que me robó el show”, menciona el cantante que estrenó hoy el sencillo escrito por el comediante cubano Alexis Valdés.

Gerardo nunca ha presionado a su hijo para que participe en proyectos artísticos, lo ha hecho por iniciativa propia y por ser un niño feliz en cada acción. Esa misma felicidad se traduce en el tema escrito por el reconocido actor y comediante cubano que le envió la letra orginalmenye al cantante Jerry Rivas.

“Alexis le envió el tema a mi papá y cuando lo escuché no lo pensé dos veces. No sé si la intención era para El Gran Combo o para quién, pero estaba demasiado bueno y rápido dije ’quiero grabarlo’. Le hablé al arreglista Ramón Sánchez y trabajamos el arreglo para que el tema tuviese un coro rápido. Me senté en mi casa y empecé a editarlo y cortando como lo quería musicalmente. A nivel de letra es perfecto para este momento”, sostiene el artista que prefirió guardar el tema hasta ahora por ser una canción festiva que celebra la felicidad de las cosas inmateriales.

“Para ser feliz no hay que complicarse la vida. Solo basta con tener la gente que uno ama a su lado”, añade el salsero que inició en mayo del 2020, -en plena pandemia-, su carrera en solitario después de 16 años en NG2.

Gerardo precisa que a Valdés no lo conoce en persona, pero han tenido muchas conversaciones a raíz de la composición. Al exintegrante de NG2 le gusta mucho el trabajo como compositor del actor y presentador de televisión, que aunque se ha destacado en la comedia cuenta con una versatilidad y jocosidad a la hora de escribir. Sostiene que una vez completó el arreglo de “Happy” se lo compartió al comediante cubano para su aprobación.

El exponente de salsa entiende que el lanzamiento de “Happy” es oportuno en esta fecha, puesto que se reactivó la industria del entretenimiento con la reapertura de los escenarios en la isla y el tema es muy pegajoso y bailable.

Musicalmente cuenta con los gustos de Gerardo, quien dice mantenerse al día en las corrientes musicales, sin perder la esencia de la clave salsera. Eso sí su barómetro es su hija mayor de 18 años. Es a ella a quien le consulta primero esa versión inédita de un tema. A través de ella conoce los gustos de la generación juvenil y cómo puede seguir defendiendo la salsa desde su esquina.

Para “Happy” el artista combinó un poco del “reguetón de los 90 mezclado con los metales de la salsa tradicional, sin faltarle el respeto a nadie en los generos”.

“’Happy’ es un tema que me representa musicalmente y en la letra. Tiene los elementos en la música que a mí me gustan y me definen”, agrega.

Al igual que en su primer video como solista, la dirección del proyecto audiovisual estuvo a cargo de Giovannie González. El video fue filmado en el túnel de Guajataca y la coreografía es de Tito Ortos.

“El video me gusta mucho porque refleja una verdadera felicidad y lo grabamos en el túnel de Guajataca y fue bien chéver porque la gente que llegaba allí nos veía y le gustaba lo que estábamos haciendo. Lo hicimos en un día con público y esa vibra y energía nos ayudó”, señala Gerardo, quien pondera lanzar su primer disco como solista el próximo 21 de julio.

El álbum contaría con diez canciones, incluyendo a “A derretir el hielo” y “Happy”. El disco “Dile Rivas” tendrá salsa, bachata y reguetón.