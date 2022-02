Miami El cantante y compositor Gian Marco, que no ha sido inmune al ómicron, desenfunda su guitarra para acometer una gira por Estados Unidos, México y, por último, Perú, la tierra que lo vio nacer y en la que cerrará su periplo con un concierto en el Nacional de Lima donde, como dijo ayer en entrevista, resonará el mensaje “Volvamos a sentirnos vivos”.

El peruano afina los últimos toques antes de recorrer la geografía estadounidense a partir del 7 de abril, cuando en Atlanta (Georgia) arranque el “Cuarteto Acústico”, una gira en formato íntimo a base de batería, bajo, piano y él con su guitarra e infalible charango.

Tras la parada en Georgia, Gian Marco, cuya última gira por Estados Unidos. fue en el año 2019, continuará su ruta por San Francisco, Salt Lake City, Los Ángeles, Virginia, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Tampa, Miami y, finalmente, el 24 de abril, en Orlando.

El ganador de tres premios Latin Grammy interpretará temas de su último disco, “Mandarina” (2021), cocinado durante el primer año de la pandemia de COVID-19, así como clásicos de su repertorio ya sea como cantante o compositor, entre ellos “Sentirme vivo”, la canción que compuso para el mexicano Emmanuel y su primer hit internacional.

”Las canciones que le hice a muchos artistas me dieron la oportunidad de exponer mi música”, recuerda el peruano, autor de composiciones como “Canta corazón”, interpretada por Alejandro Fernández, o el tema “Hoy”, en la voz de Gloria Estefan, además de un largo etcétera para artistas como Marc Anthony, Diego Torres, Manuel Mijares y Fonseca.

La deuda con el público mexicano, donde empezó a despegar su carrera más allá de Perú, se verá retribuida con el recital que el interprete de “Te mentiría” brindará, esta vez con toda su banda, en el auditorio Pepsi Center de Ciudad de México el próximo 9 de junio.

Si México fue la primera plaza de su internacionalización, la ciudad de Miami, en el sur de Florida, significó el siguiente peldaño de su ascendente trayectoria y su consagración, en especial tras publicar con Sony Music su sexto disco de estudio, “A tiempo” (2003), del que se desprendieron éxitos como “Se me olvidó”.

El álbum le brindó sus primeras nominaciones a los premios Latin Grammy y permitió que su trabajo como compositor y cantante se amplificará, aunque el peruano considera que dejar Sony para convertirse en artista independiente a partir de 2006 fue una de las decisiones más importantes de su carrera.”No dejé de grabar discos, nos ganamos dos Grammy más”, señaló.Considera que “la misión de un músico es reinventarse, no quedarse en el mismo lugar”, una premisa que tampoco significa convertirte en “algo que no eres”, como por ejemplo un intérprete de la actual todopoderosa música urbana.”Intento hacer la música que nace de mi corazón. Yo me he sentado en el estudio a intentar algo por el estilo (música urbana), pero no soy yo. Es como si me pusiera una peluca”, dice entre risas, aludiendo a su característica calvicie.

Volvamos a sentirnos vivos

Residente en Los Ángeles desde hace varios años, Gian Marco no deja de tener presente a su tierra, un país que en la actualidad, como dijo, en términos políticos y sociales está pasando un periodo “desastroso, terrible”, como al mismo tiempo “Latinoamérica entera está pasando por momentos muy críticos”.

”Siento que algo bueno tiene que pasar en algún momento”, manifestó con optimismo el peruano, que guarda en la memoria los coches bomba y los apagones durante las décadas de 1980 y 1990, los años de violencia terrorista en su país.

Esperanzado siempre, y victorioso ante la COVID-19 que contrajo el pasado mes, Gian Marco no oculta su alegría por el multitudinario concierto que, tras una serie de aplazamientos por la pandemia, al fin podrá ofrecer a sus compatriotas el próximo 16 de julio, el mes de la patria en Perú, en el Estadio Nacional de la capital.

Sus treinta años de carrera iban a tener un festejo por todo lo alto en 2020, con más de 30,000 entradas vendidas en las primeras dos semanas, hasta que la COVID-19 aguó sus planes de forma temporal.Promete que el recital de julio próximo será una larga celebración de más de cuatro horas, con artistas invitados aún por anunciar, una carrera que comenzó en los pequeños bares de Lima y celebra ahora la vida misma.

”Al final de cuentas tanto tú, yo y tantos más somos sobrevivientes a una pandemia y sentirnos vivos es una gran acción”, aseveró.