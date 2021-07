Luego de la gran acogida de su concierto “Camínalo pa’l Choli”, que reabrió el Coliseo de Puerto Rico el pasado mes de junio, el cantante Gilberto Santa Rosa anunció otra concierto esta vez el sábado, 21 de agosto, en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

A menos de un mes de este anuncio, el intérprete dio a conocer este sábado que abrirá una nueva función para sus fanáticos el viernes, 20 de agosto, a las 8:30 de la noche. Los boletos para “Camínalo Pa’Bellas Artes” -nombre de esta serie de conciertos- ya están a la venta a través de TicketCenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

“Siempre he vivido agradecido del cariño, apoyo y respaldo que mi país le ha dado a mi carrera y música por todos estos años. Esta tercera función, si contamos el primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico el mes pasado, es una de las sorpresas más bonitas que he recibido en mucho tiempo y prometo que será un fin de semana inolvidable para ustedes y por supuesto que para mí también. Tanto es así, que hasta el calendario me la recordará por muchos años más, con la ayuda de Dios”, dijo Gilberto Santa Rosa en comunicado de prensa.

El festejo de estas dos funciones será en grande, pues coinciden con el fin de semana de cumpleaños del artista, que cumple el 21 de agosto. Santa Rosa celebrará su cumpleaños número 59 y lo hará en su lugar preferido: en el escenario, cantándole a su público.

“Camínalo Pa’ Bellas Artes” es una producción de Rafo Muñiz para Prolat Entertainment. Para más información y boletos accede www.tcpr.com o llame al (787) 792-5000. También puede comunicarse a la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce al (787) 620-4444.