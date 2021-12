El “Caballero de la Salsa”, Gilberto Santa Rosa, pondrá a bailar y gozar a un selecto grupo de personas que lo acompañará las últimas horas del viernes, 31 de diciembre, en el mítico Teatro Tropicoro, en el Fairmont El San Juan Hotel, en Isla Verde.

El salsero puertorriqueño es todo un veterano en cuanto a despedidas de año, ya que antes de la pandemia había trabajado intensamente por más de 30 años corridos en este tipo de actividad, por lo que este evento representa para Santa Rosa, en parte, un regreso a la normalidad.

“Estoy muy contento, porque (estamos) aquí entre nosotros, yo llevaba sobre 30 años trabajando un 31 de diciembre. Quiere decir que cuando me tocó no trabajar (por la pandemia), yo estaba perdido en el espacio, yo le decía en broma a la gente y a mi familia ¿qué se hace a las 12?”, indicó el artista de 59 años. “Porque, regularmente lo que hago a esa hora es hacer escándalo y me emociona mucho volver a trabajar un 31 de diciembre, porque me gusta”.

PUBLICIDAD

Para el artista nacido en Santurce, las fechas navideñas están llenas de nostalgia, sobre todo desde la muerte de su madre Ana María en 2008. Sin embargo, esto no le impide celebrar las fiestas junto con su esposa e hijos. “Tengo la dicha de que mi hija mayor trabaja con nosotros y mi otro hijo también, pero vive en la Florida. Por lo regular en la medida que se pueda, yo me hago acompañar de ellos en estos eventos”, explicó el intérprete de “Perdóname”. “El 31 de diciembre es un día lleno de nostalgia, pero sigue siendo mi época favorita y soy de los que piensa que todo este tipo de tradiciones hay que mantenerlas”.

Para que el ánimo del público se mantenga arriba en todo momento durante el espectáculo en el Tropicoro, el cantante ha diseñado un repertorio de sus canciones más emblemáticas y bailables. Eso sí, el ganador de múltiples Latin Grammy mencionó que a él le gusta mirar la reacción de la gente para saber si altera el orden de las canciones que ya tiene listas para cantar. “Yo tengo la peculiaridad que cuando tocamos en directo, trabajo mucho con el pulso del público. No importa donde sea, inclusive en Bellas Artes o el Coliseo de Puerto Rico. Cuando yo me ponga la mano atrás, algo va a pasar”, mencionó el artista que cantó por primera vez en este mismo escenario a los 12 años. “Así que, el público puede estar seguro que no la va a pasar mal”.

PUBLICIDAD

Para el espectáculo de Santa Rosa, los asistentes pueden seleccionar entre mesas VIP con cena a partir de las 10:00 p.m. o mesas de cóctel, asientos de teatro y boletos de admisión general, entrando al salón a partir de las 11:00 p.m. Ambas opciones tienen barra ilimitada hasta las 2:00 a.m.

Variedad para despedir el año

Además del espectáculo de Gilberto Santa Rosa, en el Fairmont El San Juan Hotel prepara otras opciones para despedir el año, cada una con su propia personalidad y actuaciones exclusivas de reconocidos artistas. Por ejemplo, en El San Juan Beach Club, el área alrededor de la piscina aledaña a la playa, los invitados podrán disfrutar de una cena en las cabañas de lujo privadas junto a la playa, mientras disfrutan de los mixes del famoso trío Cheat Codes, que viaja directo de Los Ángeles. Para complementar la noche, DJ Sam Blacky, Damaged Goods y DJ Salina también dirán presentes en el evento al aire libre, que comienza a las 8:00 p.m., con barra ilimitada hasta las 2:00 a.m.

Por otro lado, en el Grand Ballroom estará el grupo puertorriqueño de rock en español La Secta, junto al popular reggaetonero Yomo. Este evento comienza a las 10:00 p.m. con barra ilimitada hasta las 4:00 a.m. De la misma forma, en The Lobby del hotel habrá música bailable de Tropicalia, DJ Gandhi, bailarines exóticos, entre otros entretenimientos. Habrá opción de mesa VIP con cena desde las 8:00 p.m. o entrada general desde las 10:00 p.m., ambas con barra ilimitada hasta las 4:00 a.m.

PUBLICIDAD

Por último, el restaurante Caña, de la famosa chef Juliana González, también ofrecerá una cena VIP por pareja, que incluye menú de cuatro cursos, una botella de Veuve Clicquot y dos boletos para permitir la entrada a las fiestas en The Lobby y El San Juan Beach Club.

Los eventos de Tropicoro, The Lobby, Grand Ballroom y El San Juan Beach Club son para mayores de 18 años. Para reservaciones para cenas en Caña, The Lobby y las Cabañas de la Piscina, accede a Opentable.com, bajo el Fairmont El San Juan Hotel. Los boletos de entrada general estarán disponibles en Ticketera. Para información, llama al 787-791-1000 o accede a: elsanjuanhotel.com/nye2022.