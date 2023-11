Como una cita entre cómplices, Glenn Monroig tendrá un encuentro con su público para compartir el puente de comunicación entre corazones que los ha unido por décadas, acompañado de su director musical, Frankie Suárez.

Tras el “sold out” del espectáculo el 8 de diciembre, ahora abre una nueva función para repetir ese encuentro íntimo con su público el viernes 15 de diciembre a las 8:00 de la noche en Chueca Bar & Tapas, donde cantará sus éxitos icónicos, así como algunos de sus temas nuevos.

“Chueca en realidad es como un cruce entre El Greenhouse y El 8 Puertas, pero más pequeño aún, me encanta lo de cantar y contar, me lleva a mis 20 años… que a mis 66 no está nada mal. Aunque sea soñando a través de mi música y junto a los panas que me han seguido toda una vida, cómplices en la maldad del amor”, expresó la voz de “Causa Perdida”.

A través de sus canciones el cantautor se ha caracterizado por llevar a su público desde el suspiro por el romanticismo de sus letras hasta la concienciación con sus temas sociales, y esta cita no será la excepción.

Temas como “Sin tu Cariño”, “Me Dijeron”, “Por Siempre”, “La Bolsa o la Vida”, “Algún Día”, “Con un Puñal en el Lugar del Corazón” , entre otros formarán parte de esta velada musical en estas funciones. Su música, su intensidad y su entrega es lo que puede esperar el público que se dé cita. Para reservar, pueden llamar al 787-360-9590.