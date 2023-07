En un ambiente íntimo y muy cerca a su público, el cantautor Glenn Monroig compartirá una noche única el viernes 25 de agosto, a las 8:00 p. m., en Moneró Café Teatro y Bar.

En “Glenn Monroig – Lado B”, los asistentes disfrutarán de los éxitos icónicos de Monroig, que por razones de tiempo no ha podido presentar en sus conciertos, como “Yo Dejaré de Verte”, “Si Supieras”, entre otros.

Acompañado de su banda y con la complicidad de su director musical por décadas, Frankie Suárez, también tendrán la oportunidad de escuchar en primicia las canciones que van a formar parte de su próximo EP como “La Bolsa o la Vida”, “Con Un Puñal en el lugar del Corazón”, “Algún Día” y “Quiero Escriberte un Bolero”.

Sobre los temas que forman el EP, que estará disponible desde septiembre en Itunes, Spotify y por el canal de YouTube del artista, el cantante expresó: “Mis temas nuevos son parte primero de una cuestión empírica. Yo casi siempre he escrito como un cronista que miro y me invento las situaciones y me pongo en la situación que yo veo o me imagino que alguien puede estar viviendo y compongo desde ahí. Mis temas son honestos, reales”.

Los boletos para “Glenn Monroig – Lado B”, en Moneró Café Teatro y Bar, localizado en el tercer nivel del Centro de Bellas Artes de Caguas, están disponibles a través de Ticketera.com.