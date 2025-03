Gloria Trevi: ¿a quién le dice que en paz descanse?

“Me he visto obligada a mirar para atrás, pero más que nada para ayudar con mi experiencia a otras personas. De repente me he visto obligada a mirar para atrás por situaciones, cuestiones legales, pero miro para atrás lo indispensable. Lo demás se lo dejo todo a mis abogados, lo pongo en manos de Dios y continúo trabajando y continúo creando. Haciendo mis giras, haciendo mi música, haciendo mis conciertos”, reveló la artista en entrevista con El Nuevo Día desde el Fairmont El San Juan Hotel.