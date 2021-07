La primera vez que la diva mexicana Gloria Trevi escuchó a Guaynaa no tuvo dudas de que era mexicano. La razón para creerlo fue la canción “Monterrey”, que el joven puertorriqueño estrenó a principios de año.

Trevi, como buena regiomontana, se identificó inmediatamente con el tema. Tiempo después, y sin que nadie la sacara de su error, la intérprete le dijo a su casa discográfica que quería hacer un dúo con un hombre de un tema pop urbano. Fue entonces que la compañía sugirió a Guaynaa. Esa primera llamada entre la diva y el joven artista fue la que marcó la relación de ambos.

“Yo no sabía que Guaynaa era de Puerto Rico… Yo simplemente quería cantar una canción con un hombre y escucho la canción de ‘Señora Monterrey’ y cuando busco en su Instagram dice Monterrey. Así que cuando me dan su teléfono, nadie me sacó de mi error, y cuando hablo con él, lo primero que le digo es ‘qué hubo paisanooo’, porque yo soy de Monterrey, y me dijo ‘qué hubo paisanaaa’”, relató entre risas. “La verdad es que ese gesto fue muy lindo y ahí mismo me sacó de mi ilusión. Ahora él es hijo putativo de Monterrey y yo soy hija putativa de Puerto Rico”, agregó la mexicana en un encuentro por Zoom donde participó junto al cantante urbano puertorriqueño.

Desde ese momento, se desarrolló una química entre ambos que se refleja en el nuevo tema “Nos volvimos locos”, que estrenó este jueves con un divertido vídeo musical grabado en la ciudad de Miami bajo la dirección de Pablo Croce. La canción, compuesta por Trevi, Leonel García y Marcela de la Garza, es un tema festivo que invita al baile con un ritmo urbano pop, donde cada uno aporta desde su esquina.

“La canción no se siente que es Gloria Trevi invitó a Guayna o que Guayna invitó a Gloria Trevi porque a la hora de grabar la canción y tenerla en sus manos, él la hizo desde su propio espíritu y su propia onda. Hubo sugerencias de él hasta que nos sentimos a gusto, incluso lo sacamos de su zona de confort y lo hizo espectacular. ¡Tiene un rockero dentro!”, compartió La Trevi.

Guaynaa, en tanto, relató que tan pronto supo que Gloria Trevi quería hablar con él para este tema, su respuesta a la disquera fue “dale mi teléfono, mi email, mi PO Box, lo que sea, pero que me contacte”, haciendo hincapié en la gran admiración que siente por la artista.

“Esto tiene muchas repercusiones, no solo en los números, en el mercado o en la apreciación, sino en el significado de hacer este junte porque es una colaboración con Gloria Trevi que es la reina del pop”, expresó Guaynaa.

La mexicana dijo que trabajar con el joven puertorriqueño fue maravilloso y que en el proceso aprendió mucho de él, demostrando que de los jóvenes también se pueden sacar grandes lecciones. Una de ellas, dijo en tono de broma, fue que ahora sabe perrear.

“Ya pronto me aviento un perreo hasta el suelo para que no digan que los regio no podemos, pero que se sepa que todo esto es culpa de Guaynaa que metió ahí su ritmo pecador”, comentó Gloria Trevi.

“Dicen en México que yo tengo cara de monaguillo y movimiento de teibolero (mesero)”, agregó Guaynaa. “Claro, en la mañana te echo el rosario y en la noche pegamos”, sumó ella para luego estallar en risas.

Esa dinámica que proyectaron en la entrevista es la que se refleja en el nuevo tema “Nos volvimos locos”. Aunque en el visual ambos despliegan toda su energía, el joven puertorriqueño confesó que el día de la grabación estaba hecho pedazos, pues le acababan de poner la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, y apenas podía mover el brazo.

“Ese día me dieron efectos y llegué mareado, con calentura, pero esta señora que está aquí, que es la reina, cuando sacó el coro puso prácticamente a una momia a bailar. Y aunque en el vídeo me veo lleno de energía tenía el brazo que no lo podía levantar”, relató Jean Carlos Santiago Pérez, nombre de pila del artista.

Gloria Trevi dijo que luego de esa experiencia, respetó aún más al puertorriqueño, pues demostró que es verdaderamente “un artista”. Dijo, además, que algo que le gustó mucho fue que Guaynaa aportó al vídeo musical con una mirada inclusiva y una moda no binaria.

“Esta canción y vídeo es de inclusión, de romper barreras generacionales, de romper muchos prejuicios. Él tuvo la idea de que metiéranos una moda no binaria en la parte del coro porque empieza todo con mucho machismo, porque son tres pandillas que van a pelear el territorio, y terminamos regalando paletas a todos, convirtiendo lo que iba a ser una guerra en una fiesta callejera donde se quitan los prejuicios”, adelantó la diva.

Ambos esperan poder presentar este tema juntos cuando Gloria Trevi inicie su nueva gira musical el próximo mes de enero en el Auditorio Nacional de México. Esta canción formará parte de una nueva producción discográfica en la que trabaja la artista y donde contará con otras colaboraciones.

Trevi dijo que con “Nos volvimos locos” vuelve a sacar a pasear a la misma Trevi de “Dr. Psiquiatra”, resaltando que volverse loco de vez en cuando es sanador, sobre todo, cuando se trata de ser uno mismo y de amar sin importar lo que piensen y digan los demás.

La diva mexicana, en tanto, adelantó que sigue trabajando en lo que será su bioserie para Televisa, donde narrará parte de su vida, sobre todo, esos capítulos desconocidos que no tuvieron tanta cobertura mediática.

“Creo que en mi historia lo más importante no es el periodo de escándalo, porque ese lo han contado de muchas maneras, apenas lo voy a contar yo, pero sí creo que el levantarme será la historia para mí más importante para compartir con la gente”, subrayó.