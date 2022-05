El cantante y actor venezolano Guillermo Dávila está feliz de regresar a Puerto Rico para presentarse en concierto el próximo 29 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Caguas, tras más de siete años de no pisar nuestros escenarios.

Sobre todo, al escoger un prometedor repertorio de más de 35 éxitos musicales el artista relaciona algunas canciones con el tiempo en que vivió y trabajó en la Isla donde tuvo la oportunidad de recorrer en motora algunos lugares que se mantienen intactos en su memoria.

El intérprete de “Juan Diego Ledesma”, personaje principal de la recordada telenovela “Diana Carolina” que protagonizó en 1984 junto a Ivonne Goderich, resaltó que “tenía mucho tiempo que no estaba metido en nada de conciertos por Puerto Rico. Imagínate, ya son como siete años”.

Sin embargo, la cercanía del evento lo acerca más a la década del 80 cuando visitaba la playa de Vacía Talega, “porque cada vez que yo tenía la oportunidad, agarraba mi motocicleta y me iba por ahí a pasear y a disfrutar, y me paraba, me quedaba viendo el mar y otra vez, de regreso a San Juan, a pasarla bien y a seguir trabajando”.

“A través de esas canciones, me recuerdo de muchísimas cosas y cuando voy para la Isla, cada sitio puede tener el recuerdo de alguna de esas canciones que yo cantaba porque en algún tiempo yo estuve viviendo ahí, cuando estaba haciendo novelas. En esa época, yo cantaba muchísimas canciones y los lugares con la cual yo identifico a esas canciones, los lugares son muy específicos, por ejemplo, Vacía Talega”, esbozó.

“Más de una vez fui al Radiotelescopio de Arecibo, ya me contaron que eso ya no existe; se cayó. Eso fue una noticia muy dura para mí porque eso era como un patrimonio cultural de la humanidad”, lamentó.

Asimismo, resaltó el buen humor que caracteriza al pueblo puertorriqueño, especialmente con la parodia inspirada en una de sus telenovelas.

“Cuando hice la novela Diana Carolina... yo le decía Diana Carabina. Me reía mucho con Diana Carabina porque el humor es algo demasiado especial allí en la Isla. Tengo mucha conexión y muchas anécdotas que contar de mi vida relacionado con la Isla de Puerto Rico. Eso despertó mucho interés y de Diana Carolina, la canción Toda la luz”, expuso sobre la popular canción.

De otra parte, Guillermo Dávila reveló que le gustaría regresar a Utuado cuando pise el suelo borincano, además de comer alcapurrias.

“Lo que pasa es que viajar a Utuado en la época en que yo logré mi vida allá, era prácticamente todo un día hasta llegar a Utuado, pero ahora me dicen que se tarda 20 minutos en la autopista. Claro, yo fui en motocicleta… como dicen ustedes, en la motora y para mí eso era un paseo bien sabroso con mucha curvita y mucha cosa subiendo la montaña”, resaltó.

Mientras tanto, el querendón venezolano se concentra en el concierto que presentará a finales de este mes y aseguró que “nos vamos a divertir”.

“Pueden esperar que yo dé otra muestra de respeto a mi gente de Puerto Rico. De que nos vamos a divertir, eso también es seguro. Y lo del ‘striptease’, que no se esperen eso”, sostuvo al bromear sobre su presentación.

Igualmente, adelantó algunos de los temas que interpretará en el evento pautado para el 29 de mayo a las 5:00 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Caguas, entre estos, Barco a la deriva, Tesoro mío, Solo pienso en ti, Cocos y Melones, Atrapados, Mamita, ábreme la puerta, y muchísimas canciones más.

“Por supuesto, Toda la luz, porque me trae muchos recuerdos. El repertorio es de más de 35 canciones, no todas completas, algunas ‘mixed’. Es un número bien interesante para hacer un espectáculo”, auguró.

Finalmente, no quiso despedirse sin antes enviarle un saludo especial a todas las madres en su día.

“El Día de la Madre, que es dentro de poco, quiero desearle lo mejor de este mundo a todas las madrecitas de la Isla de Puerto Rico; un beso grandísimo y muchísimas felicidades”, concluyó.