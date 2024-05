Heineken Ventana al Jazz regresa en mayo con interesantes propuestas modernistas

En esta ocasión, el espectáculo musical tendrá a dos de las agrupaciones que no pudieron tocar en el Ventana al Jazz de marzo, que fue cancelado por las condiciones climatológicas. De esta manera, los asistentes podrán apreciar el talento de los estudiantes de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de San Juan , así como del Luis Rodríguez Electric Quartet . Además, el público verá en tarima la interesante y atípica propuesta de la agrupación Sr. Langosta . Como siempre, el evento estará animado por NoreLiz LaTorre .

Estudiantes de música

“Esto es un grupo de autogestión, que no surge de una clase que doy. Simplemente ellos tenían la curiosidad y las ganas de hacer una agrupación y se me acercaron y me pidieron ayuda. Por lo tanto, yo más que dirigirlos, permito que sean ellos mismos los que se expresen y decidan qué temas tocar, por ejemplo”, explicó Vázquez, quien es profesor de teoría avanzada en la Escuela Libre de Música de San Juan.