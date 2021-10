Hermes Croatto y su esposa Viviana Santana anunciaron hoy a través de las redes sociales que se encuentran en la feliz espera de su segundo bebé, que será una niña.

El intérprete de “Borikén” publicó un álbum fotográfico donde posa junto a la barriga Santana. En menos de seis horas, la publicación cuenta con miles de “me gusta” y decenas de comentarios de felicitación de parte de sus seguidores y colegas de la industria musical.

“Y como brisa sorpresa llegó y se postró en un vientre lleno de @vivianamsp Vida. Solo que esta vez quiso quedarse en forma de niña. Por un tiempo en esta tierra pero, para siempre en mi alma y mi corazón…”, lee el texto que acompaña las imágenes.

Según se interpreta por las etiquetas seleccionadas por el músico, la criatura llevará por nombre Vida.

“Wepa. Felicidades y bendiciones para ti, Viviana y toda la familia. Abrazo fuerte desde acá”, comentó el cantante Víctor Santiago, quien también firmó el mensaje por su esposa Yizette Cifredo y su hija Eva. Angelique Burgos, mejor conocida como “Burbu”, por su parte expresó: “Que venga Vida a llenarlos de más vida. Felicidades”.

Croato y Santana, quienes llevan 15 años de matrimonio, también son padres de Mauro Davide.

Recientemente, durante una entrevista como parte del proyecto “Somos Puerto Rico”, el hijo del fenecido cantante Tony Croatto, reveló el amor que siente por su patria y lo difícil que le resulta elegir su lugar favorito. Esta devoción por la naturaleza también la comparte su pequeño.

“Es muy difícil… sabes que siempre le digo a mi hijo también lo mismo, porque él me dice: ‘Papi, a mí me gusta el campo, me gusta el río, pero es que también me gusta la playa’. Y yo le digo: “Es que somos isleños, hijo, eso nadie te lo va a quitar’, relató sobre sus conversaciones con su hijo Mauro.

Igualmente, expuso que su retoño es un amante natural de la música y apasionado por la puertorriqueñidad. Sin embargo, aseguró que no le impondrá el dedicarse a las artes a pesar de que el talento corre por sus venas.

“Tengo la bendición de que mi hijo es increíble, un ser humano sumamente especial. Ese hombrecito que Dios me prestó por un ratito pa’ yo formarlo, es un ser humano excepcional. Entonces, yo siempre he querido que él esté cerca de donde viene, de su abuelo. Yo mismo, en lo que hago, procuro siempre hacerlo partícipe de lo que hago. Él es naturalmente un amante de la música, un amante de su país, y yo creo que también es porque lo ve en nosotros. O sea, y nos admira, y nos amamos mucho”, expresó.