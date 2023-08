Acompañado de una buena taza de café y un cuatro venezolano, el cantautor puertorriqueño Hermes Croatto lanzó “Pensando en ti”, su más reciente tema musical, un homenaje a sus raíces y lazos familiares.

Con elementos folclóricos y electrónicos, que incluye ritmos como el candombe uruguayo en la percusión, bongó, dembow y por supuesto, barriles de bomba puertorriqueña, Croatto apostó a una emotiva anécdota familiar con su padre, el fenecido compositor Tony Croatto y su primo Leonardo Croatto, como fuente de inspiración.

“Ese cuatro vivió en el estudio de mi papá desde que yo tengo uso de razón. Yo de niño jugaba con ese cuatro venezolano. Para mí, era como mi guitarra de juguete… yo no sabía tocarlo, y pensaba que estaba haciendo un concierto. Cuando llega mi adolescencia, me desligo de la música y por ende, del cuatro y mi papá le regala ese cuatro a mi primo Leonardo, que vive en Uruguay”, relató en entrevista con El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

Pasaron los años, específicamente unos 30, para que el cantautor se reencontrara con ese entrañable instrumento, hasta que un día, regresó nuevamente a sus manos, como un obsequio de su primo.

“Leo me dijo: ‘Toma, el cuatro regresa a Puerto Rico. Ahora es tuyo de nuevo’”, narró de manera nostálgica Croatto.

“Un tiempo después, tomé el instrumento en mis manos para sacarle alguna melodía y le envío un mensaje a Leo con lo que grabé y le digo: ‘Primo, aquí estoy, tomándome un café y pensando en ti. Así nace esta nueva canción’”, explicó Croatto.

La lírica de “Pensando en ti” captura la idea de tomar un momento y permitir que la mente viaje hacia pensamientos diversos: familia, amantes, amigos, padres o hijos; con el café como compañero en esos momentos especiales.

Para el compositor es inevitable dejar a un lado el tradicional cuatro, instrumento con el que rinde homenaje a su querido padre y con el cual labró su carrera musical. “Utilizamos nuestros instrumentos nacionales para canciones de protestas, festividades, ¿por qué no hacerlo con una canción de amor?“, planteó.

Nuevamente, su familia fue parte esencial para su nuevo sencillo. El cantante acudió a su sobrino, Ale Croatto para juntos trabajar cuidadosamente en todo lo que conllevó “Pensando en ti”. “Quería que fuera algo bien de nosotros, bien familiar. Y así quiero que siga siendo”.

De igual manera, agradeció a esos amigos que la vida convirtió en hermanos, y que aportaron su granito de arena para esta oda a la familia y a la herencia musical. “Terminé de escribir la letra con Sie7e, mi hermano del alma… y me dio varias ideas un día en la playa. También, se lo pasamos a Eduardo Cabra y él me dio algunos consejos”, indicó Croatto mientras catalogó dicha hermandad como “una bendición“.

PUBLICIDAD

“¿Cuánta gente habrá ahora mismo tomándose un café y pensando en alguien?“, se cuestiona constantemente.

Enfocado en nueva música

Croatto ya tiene listo su próximo lanzamiento, y aunque no quiso entrar en más detalles, aseguró que también incluirá sonidos electrónicos. Sí, dejó establecido que “será algo más patriótico. Un llamado a despertar”.

Finalizando, el cantautor no le teme a salirse un poco de su estilo de música para colaborar con artistas emergentes. Sobre posibles nombres para una posible colaboración, indicó: “Hay varias (personas), pero no los voy a mencionar porque se me salan”, dijo entre carcajadas.

“Pensando en ti“ ya está disponible en las diferentes plataformas digitales y en YouTube.