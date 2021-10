Cidra - En casa del compositor Herminio de Jesús la Navidad es todo el año, literalmente. En su hermosa residencia el árbol de Navidad permanece los 365 días.

Desde la entrada del hogar en el exterior, se divisa a través de la ventana frontal que hay algo que denota brillantez en el interior de la residencia. Sin embargo, no es hasta que cruzas la puerta que descubres que el compositor que ha nutrido con más 200 composiciones nuestro pentagrama de música popular vive literalmente inmerso en la época festiva.

“La Navidad para mí es todo el año, por eso el árbol está puesto. Cada vez hacemos un bien a los demás y a la humanidad estamos aplicando el concepto de humildad y amor que el Señor nos enseñó desde el mismo pesebre. Esos sentimientos y enseñanzas vienen de ahí y por eso es que pienso que Navidad es todo el año. Mientras se haga bien al prójimo estamos celebrando la Navidad y haciendo un mejor Puerto Rico. Hace como seis años que dejamos el árbol puesto y nos ayuda a recordar y reflexionar sobre el nacimiento de Jesús”, sostuvo el músico desde la terraza de su residencia donde observaba la siembra que tiene en su finca, que incluye chinas, aguacates, gandules, jobillo y panas, entre otros frutos.

PUBLICIDAD

Mencionar el nombre de Herminio de Jesús es hablar de las navidades más largas del mundo: las de Puerto Rico.

El músico lleva 57 años impartiendo alegría al pueblo a través de un cancionero nacional navideño y parrandero que nos identifica como puertorriqueños en cualquier parte del mundo. Éxitos como “Asómate al balcón”, “El ñá”, “Levántate”, “Trulla para ti” y “El coquí” nos alegran el oído y el alma al recordarnos que las celebraciones navideñas locales son invaluables en nuestra cultura.

Sus composiciones han trascendido generaciones desde la década de 1960 y aunque no todas las letras son alusivas a la Navidad muchos temas se han incorporado al cancionero parrandero a través del tiempo. Basta con repasar los 30 años que estuvo con el fenecido Vicente Caratini, quien le grabó más de 100 composiciones con Los Cantores de San Juan. A esto se le suman los diez años que estuvo en Los Cantores de Bayamón, dirigida por Raúl Marrero y los 14 que lleva con su propia agrupación. De Jesús vive para levantar el espíritu con su música.

“Nunca he sentido que la música es un trabajo porque es mi pasión. Tampoco imaginé estar tanto tiempo, pero siendo honesto cuando uno es feliz en lo que hace no se da cuenta del tiempo. Vivo en agradecimiento y cuando me preguntan cuál es mi mayor satisfacción es ver a las familias cantando juntos mis canciones, la gente bailando y una comunidad feliz. Eso me llena el corazón de felicidad y es el mayor galardón que uno como compositor puede recibir en la vida”, afirmó el músico que previo a la industria musical estaba dedicado por completo al mundo editorial de libros.

PUBLICIDAD

Desde que el músico descubrió que con su talento podía alegrar a una sociedad no ha hecho otra cosa que seguir inspirándose para preservar las tradiciones y el folclor en Puerto Rico a través de la música. Con su agrupación se alista para lanzar en las próximas dos semanas el volumen 16 de “Las Grandes Parrandas del Milenio”, titulado “Del villancico a la parranda”.

La nueva producción musical. (suministrada)

El autor del libro “Historia de la celebración navideña en Puerto Rico”, explicó que es pertinente continuar difundiendo la música grabada con instrumentación típica para que las nuevas generaciones, en especial los niños, tengan un acercamiento con el folclor, ya que el resto del año están escuchando otros géneros musicales.

Es por ello que la nueva producción incluye villancicos, un género que es propio de España en las festividades navideñas en la Edad Media. Muchos de los pobladores españoles que llegaron a la isla conocían la interpretación de los villancicos, que a su vez componen gran parte del repertorio de las tunas. De Jesús fue uno de los miembros fundadores de la Tuna de Cayey por lo que su cercanía con los villancicos es muy estrecha.

De Jesús no solo se dedica a preservar la esencia de la Navidad a través de la música, también lo ha hecho a través del libro “Historia de la celebración navideña en Puerto Rico”. Fotos por Jorge Colón (Suministrada Suministrada)

El nuevo álbum hará honor a los villancicos que se han adaptado a nuestra realidad social y cultural y a los ritmos festivos que se escuchan tradicionalmente en una parranda. Además, incluirá canciones inéditas que compuso en medio de la pandemia y otros éxitos navideños.

“La Navidad es la tradición más arraigada al corazón y al pueblo de Puerto Rico. Desde agosto la gente pide las Navidades. Sabemos que no es como antes por muchos factores. En el libro ‘Historia de la celebración navideña en Puerto Rico’ explicó que hubo factores económicos, pasamos de una sociedad agrícola a una industrial donde la gente se mudó a urbanizaciones cerradas y le quitas un elemento importante de la parranda que es la sorpresa. La criminalidad también influye y hay generaciones que no tienen esa experiencia de la parranda y no pueden inculcarlo a los niños. Pero lo que no ha cambiado es el sentido de celebración que nosotros le damos a la Navidad. Por eso mientras tenga salud voy a continuar haciendo producciones navideñas para no olvidar la alegría de la música”, indicó el compositor de 74 años.

PUBLICIDAD

A celebrar en vivo desde el CBA

Cónsono con el nuevo álbum, el compositor presenta su primer concierto presencial luego de la crisis de salud provocada por la pandemia de COVID-19 en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré. La celebración navideña que lleva el mismo título, “Del villancico a la parranda” serán los días 10 y 12 de diciembre en el CBA. La primera función que se anunció fue la del domingo, 12 de diciembre y a partir de hoy, lunes, arranca la venta de boletos a través de Ticket Center.

El compositor adelantó que el concierto cubrirá la música por décadas desde el 1940 al presente. El repertorio incluye villancicos, aguinaldos, seis y parranda. De la década de 1950 recordarán las interpretaciones del Trío Vegabajeño y Felipe Rodríguez, junto a clásicos como “De la montaña venimos”, “Vamos muchachos a la banda ya” y “La sala pal baile”.

La música de las tunas recordará la década de 1960, cuya participación la hará la Tuna Las Alondras”. Los años 70 serán dedicados a los músicos Nito Méndez y Alfonso Vélez.

“Mi orquesta va a estar para interpretando los clásicos más populares. Con este concierto estoy muy entusiasmado y sé que será un show muy bonito porque se forman unos parrandones bien buenos. Las personas que este año no tienen donde parrandear, porque sabemos que con el COVID-19 y la disminución de esta tradición no se realizan tantas parrandas como antes tienen que ir espectáculo”, sostuvo el artista a quien WIPR le dedica este año el especial “Así suena la Navidad 2021″.

PUBLICIDAD

El especial televisivo del canal 6 se grabó hace unas semanas en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón. Unos 16 artistas participan en el proyecto que honra el legado musical del compositor nacido en Cayey.

El concierto de CBA no será el único que De Jesús realice durante las navidades. Tiene hasta la fecha, 29 confirmaciones en agenda, la mayoría con empresas privadas.

El músico aseguró estar satisfecho con su trayectoria artística y su deseo cuando no esté en pleno terrenal es que lo recuerden como “un buen ser humano, buen amigo, padre y buen vecino”.

“Soy creyente. Todos los días trato de disfrutar lo que tengo para cuando me llamen. No puedo decir que estoy realizado porque uno siempre tiene pendientes. Escribir una nueva canción, un nuevo proyecto… siempre hay algo que hacer, pero si me toca vivo agradecido de todos los cantantes que han interpretado mis canciones y del orgullo de ver miles de personas cantando mis temas y con la satisfacción de aportar a la cultura de Puerto Rico”, concluyó.

De Jesús lanzó previo a la pandemia un “Cancionero navideño” para niños, proyecto disponible en la librería Norberto González. El libro ‘Historia de la celebración navideña en Puerto Rico’ también se puede adquirir en diferentes librerías en la isla.