“La juventud de Puerto Rico no puede dejar que un solo sector de la sociedad sea el que decida quiénes serán las personas que van a tomar las riendas del país”, así se expresó el músico Hiram Abrante, líder y cantante de la agrupación La Tribu de Abrante, durante la promoción del nuevo tema “Negro no le bajes”, donde comparte cartel con Guaynaa y que estrena este próximo viernes.

“Lo he dicho abiertamente en varias ocasiones, creo en las personas que vienen a trabajar y a hacer el bien por la isla, porque ahora es que estamos poniendo los cimientos para el futuro país que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos”, comentó Abrante. “A los llamados de Bad Bunny y Gilberto Santa Rosa de que las personas se movilicen a votar en noviembre, deben sumarse muchos artistas más. Porque siempre escuchamos ‘que vote otro’, ‘que otro decida’ y ‘voy a perder mi voto’ y no puede ser así. Tenemos que salir a votar y no importa salirnos de lo tradicional”.

Nueva canción

El tema que se escuchará por primera vez el 28 de agosto en todas las plataformas digitales, como Spotify, Amazon Primer Music, Apple Music, Symphonic, Deezer y Tidal, entre otros, así como a través de YouTube, es una bomba no tradicional que se mezcla con la picardía y con el estilo de lo que es el género urbano, de la mano de Guaynaa. Todo esto, añadió Abrante, sin perder el sonido del protagonista de La Tribu de Abrante: el tambor. “Con esta canción queremos llevar un mensaje positivo. Todo el mundo está ahora mismo pasando por una situación difícil, donde mucha gente la ha pasado muy mal y han tenido que cambiar los planes que tenían”, comentó el compositor natural de Loíza. “Con ‘Negro no le bajes’ queremos alentar a la gente de que esto va a pasar, de que tienen que mantener la fe y la alegría, y echar para adelante con sus planes. Yo soy un tipo bien de fe, un tipo de alegría y pienso que pronto vamos a estar en las tarimas, pronto nos abrazaremos otra vez, estaremos con nuestros amigos y familiares”.

Según Hiram Abrante, el vídeo de la canción "Negro no le bajes" es muy alegre, jocoso, tropical y colorido.

La colaboración con el Guaynaa se viene fraguando desde hace muchos años, pero por distintas razones nunca se había podido dar. “Nosotros nos conocemos desde hace varios años ya y siempre habíamos hablado de hacer algo, mucho antes de él empezar su carrera profesional. Ya cuando él está en lo suyo, nos encontramos en el mismo estudio de grabación y hablamos nuevamente de hacer un junte”, añadió Abrante. “Eventualmente le presenté la idea de ‘Negro no le bajes’ y le gustó. Todo surgió bien espontáneo, no fue nada forzado y fue una experiencia súper chévere”.

Esta canción es el primer sencillo de lo que será un nuevo álbum de La Tribu de Abrante que todavía no tiene fecha de estreno.

“En este nuevo álbum vendremos con el mismo mensaje de alegría que nos gusta llevar, pero también hablaremos de amor, de desamor, de la unión latina y de algunos temas sociales”, aclaró el percusionista.

Como ha sido en otras ocasiones, varias de las canciones contarán con colaboradores de diferentes géneros que incluyen también a Rafa Pabón, Darell y Chico, entre otros.

Black Lives Matter

El líder de La Tribu de Abrante quiso también opinar sobre otro tema que actualmente está muy caliente en Estados Unidos y que, de alguna forma, también nos aqueja aquí en Puerto Rico: la corriente Black Lives Matter. Este movimiento aboga por la desobediencia civil no violenta en protesta contra los incidentes de brutalidad policial y toda la violencia por motivos raciales contra los negros. Ante esto, el cantante dejó claro que la situación por la cual están pasando los negros actualmente es algo que lleva ocurriendo hace mucho tiempo, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.

“Aquí en la isla mucha gente dice que no ha pasado una desgracia tan grande con los policías y los negros, pero sí ha pasado”, puntualizó Abrante. “Hace muchos años en Loíza, la policía sacó de su hogar y mataron a escopetazos a Adolfina Villanueva. Lo que pasa es que queremos solapar y suavizar la cosa diciendo que en Puerto Rico no hay racismo, porque a lo mejor dices ‘yo tengo un primo o un amigo negro’, pero en Puerto Rico pasan muchas cosas a diario de este tipo”.

El músico añadió que la violencia que se ha visto a modo de protesta por parte de los negros en el país norteamericano es una reacción natural.

“No quiero que se me malinterprete y piense que apoyo la violencia, pero en este caso hay una comunidad que ya está cansada de sufrir y, por más que tratan de hablar y por más que tratan de llevar las cosas de modo pacífico, siempre pasa lo mismo. Muere un negro. Entonces, la forma en que expresan su represión es así”, comentó Abrante.