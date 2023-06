Luego de haber arrancado por la vertiente del pop latino, el cantautor y músico puertorriqueño Ian Gianni tuvo la necesidad de darle un reinicio a su carrera para abrirse paso en el amplio mundo del género urbano.

A eso se debe el nombre de su reciente sencillo “Restart”, con el que se sumerge a la ola del reguetón. Asegura que su sonido fresco, teniendo una “buena y nueva” imagen, además de ofrecer una lírica que es limpia y comercial, pero que también es madura, es lo que le diferencia de otros artistas.

“Al principio mi propuesta iba dirigida al pop latino, por eso salimos con el primer tema que se llama ‘Único amor’, que cuenta una experiencia personal sobre el arrepentimiento y el perdón después de una traición hacia la persona que amaba. Luego sacamos el segundo tema que se llama ‘Para ti mamá’, que lo que hace es reflejar una situación que pasó con mi mamá en la que ella se enfermó mucho y estuvo a punto de morir. Sin embargo, fue un milagro que se salvó y yo lo que hago es reflejar ese milagro en ese tema y lo sacamos el Día de las Madre como un regalo para ella”, dijo el joven cagüeño, de 20 años acerca de sus comienzos en el pentagrama musical.

El artista, quien aprendió a tocar la guitarra a sus 14 años a través de la plataforma YouTube, relató cómo sucumbió al notar que la fanaticada lo que realmente quería era música urbana. De tal modo, dejó al descubierto esa parte urbana que habita en él.

“Aunque mi esencia como tal era el pop al ser músico, como quiera siempre he tenido reguetón en la sangre”, agregó el músico, que incursionó en la Escuela Libre de Música de Caguas, donde formó parte del coro y pulió su técnica vocal, así como su dominio escénico.

Al tocar guitarra, bajo y ukulele, asegura que estos talentos le ayudan al momento de componer y darle profundidad a la lírica de sus canciones, lo que puede diferenciarlo de otros colegas del género urbano. Se considera como un compositor bastante versátil, por lo que se puede acoplar a los diversos géneros.

“Siempre para componer utilizo la guitarra, aunque al final el tema se adapte al reguetón. Como compositor, tengo como meta reflejar mi sentimiento en un papel o en el teléfono, que es donde realmente yo escribo las canciones. Así que todo lo que yo escribo es algo que sale del corazón, ya sea una experiencia personal o una experiencia que haya vivido alguien cercano a mí. Para mí sí le da mucho peso, porque eso la gente lo siente y la gente también conecta más cuando la lírica es real”, señaló el cantante, que hace uno tres años reside en Miami.

Influenciado desde su niñez por intérpretes de la llamada “vieja escuela” del reguetón, resalta a cantantes como Alexis y Fido, Wisin y Yandel, Tony Dize, Don Omar y Daddy Yankee, a quienes escuchaba con frecuencia y que de alguna manera han sido inspiración para lo que está haciendo ahora en la música.

“En cuanto a los artistas ‘de la nueva’, veo mi carrera parecida como la de Jhay Cortéz, quien también empezó como compositor y en el pop, eso mucha gente no lo sabe. Me veo así, como compositor, también como productor para poco a poco seguir creciendo, teniendo una fanática más y más grande, y lograr un posicionamiento en lo que es la música urbana”, destacó la nueva figura del reguetón.

Con la bendición de Fido

El artita del género urbano Fido, integrante del dúo Alexis y Fido, ha sido pieza clave en lo que ha sido su incursión en el pentagrama musical, bajo su sello Wolf Latin Music.

Su mamá, a quien describe como su motor y como la persona que lo impulsó a dedicarse a la música, conocía a Fido desde que era un niño en la escuela, por lo que lo motivó a tocar su puerta para demostrarle su talento, en busca de una oportunidad.

“Fido para mí, más que artista y tremendo productor, es un mentor. Realmente es quien está todo el tiempo ayudándome a pulirme como artista y seguir mejorando. Es la persona que creyó en mí, que creyó en mi sueño también, al igual que yo”, destacó el cantante, quien con su nuevo tema “Restart” aspira a ir demostrando su versatilidad y evolución.

Este sencillo, cuyo video en menos de dos semanas de haberlo lanzado, ya sobrepasa las 230 mil vistas en YouTube, fue compuesto por Ian Gianni y Joel Martínez y lleva un mensaje de recomenzar desde cero después de una relación. Su próximo plan es ir lanzando temas para luego sacar un EP de varias canciones.

“No sacaré un álbum, pero sí un EP para que la gente pueda escuchar algo fresco, con varios temitas. No tantos temas porque la música va bien rápido y la gente está consumiendo tanta música, que no le puedes dar un álbum de 20 canciones porque no te van a escuchar. Sin embargo, con una producción de tres o cuatro te prestan más atención”, añadió el estudiante de ingeniería de sonido.