Cuando Ileana Cabra habla, su inflexión es severa y profunda. Su registro de voz es bajo y su dialecto mezcla elocuencia y calle a la perfección. Esta tarde viste un traje corto color cromo y su pelo suelto, levemente rizado, le descansa sobre los hombros y se extiende hasta su espalda. Cuando termina su turno, mira y escucha al joven salsero Luis Vázquez con atención. Una sonrisa se va pintando sobre su boca mientras oye al adolescente hablar sobre su proceso musical con la madurez de un artista con una carrera de décadas. Cuando el joven dice que todavía no ha cursado el duodécimo grado, iLe y PJ Sin Suela intercambian miradas y sonríen.

Este trío de artistas puertorriqueños formó parte de un panel titulado “Sonidos de la isla”, llevado a cabo por la iniciativa “Casa Spotify” en Puerta de Tierra. El conversatorio moderado por Frances Solá-Santiago le permitió la oportunidad a los artistas a hablar sobre sus procesos creativos y a reflexionar sobre la música puertorriqueña.

Uno de los cambios principales que notó iLe en la música puertorriqueña actual ha sido una presencia más marcada de los géneros folclóricos. “Hay algo que se está viendo mucho ahora, que yo siento que hace unos años no se veía tanto, es particularmente nuestro folclor, lo que es la bomba, la plena, y a mí me encanta ya poder saber dónde ver estas cosas, porque hace unos años era difícil y en principio no era así. Era algo que estaba en la calle todo el tiempo. Me asustaba sentir que nuestro folclor, nuestra historia, nuestra base musical estaba desapareciendo”, dijo.

PJ, con su estilo casual, gracioso, y un poco olvidadizo, llegó vestido en cortos, playera, tenis, y habló sobre la evolución de sus procesos al igual que su compromiso con contar las realidades que se viven en el país.

“Mi proceso creativo siempre va cambiando. Siempre estoy buscando qué puedo hacer nuevo y cómo me puedo arriesgar, reinventarme. Yo escribo todo lo que rapeo y vivimos en un país colonizado donde todos los días se va la luz, el agua, tenemos problemas gigantes de salud y educación. Y si tú vives en Puerto Rico y te pasas en la comunidad, y no estás viviendo en un mundo de fantasía, yo creo que es inevitable hablar de eso”, sostuvo.

Luis Vázquez, por su parte, piensa, habla y se proyecta como un salsero. Sus oraciones son largas y bien estructuradas, pero su juventud se escapa, a veces, entre palabras. Delgado, baja estatura, recorte y peinado bien cuidados, viste con chaqueta de mahón y pantalones rasgados y sus ojos claros resplandecen bajo la luz tenue de la tarima.

“Desde que comencé en la salsa tuve la oportunidad de empezar con un maestro como Gilberto Santa Rosa”, dijo sobre las influencias que ha tenido en su corta carrera.

“Casi nada…” le respondió Solá-Santiago, generando un par de risas entre los presentes.

A su corta edad, Vázquez ha logrado desempeñarse con éxito en un género musical que, aunque sigue siendo un hito de la cultura puertorriqueña, hoy día no goza de tanto reconocimiento como antes lo hizo. Aun así, el joven apuesta a su propuesta musical y se expresó confiado y agradecido sobre su presente y su futuro.

“Como quien dice, estoy bebé todavía, pero aprendiendo en un proceso que de verdad que me inspira y me motiva a cada vez más seguir llevando música y que llegue a la juventud. Que vean ese mensaje de que la salsa también está en la sangre de nosotros y que es parte de Puerto Rico”, expresó.

Durante el evento, que formó parte de una serie de charlas y conciertos organizados por una de las plataformas de streaming musical más grandes del mundo, los tres artistas también reflexionaron sobre el futuro de la música puertorriqueña.

PJ ve el futuro en las fusiones musicales. “Lo veo que va a seguir partiendo por buen tiempo. Pero creo que lo que viene es muchas fusiones. Fusiones con electrónica, con rock, con música folclórica. Es lo que yo creo que viene por ahí”, sostuvo.

iLe y Luis Vázquez opinaron, por su parte, que el futuro está en la expansión de la música puertorriqueña y sus relaciones con otras partes del mundo.

“Yo creo que algo que me gusta del momento en el que estamos, es que ya no veo tanta separación de acuerdo a lo que uno escucha. Ahora creo que esas barreras se rompieron y ahora puedes escuchar lo que te dé la gana porque te gusta, pero te lo disfrutas. Y yo creo que es eso. Cuando yo viajo me encanta ver culturas, me encanta ir a escuchar otra música y de repente ver cómo dialoga, sin darte cuenta, con lo que escuchamos acá, con nuestra música”, sostuvo iLe.

“Yo creo que la música puertorriqueña también tiene esa cultura. Lo que pasa es que estamos rodeados de agua, es bien difícil salir de aquí y, pues, se entiende por nuestra realidad. Pero yo creo que mientras más confiemos en que lo que nosotros hacemos y como nosotros somos está bien cabrón, pues yo creo que más se va a regar la voz de lo que pasa aquí musicalmente”, continuó.

“Por mi parte, puedo aportar que sí se está viendo el movimiento, sí se están viendo esas fusiones. Pienso que se puede dar y salir de esta isla rodeada de agua y llevarlo a nivel mundial, y que también se expongan eventos tan importantes culturales como lo son los plenazos callejeros. Creo que sí se puede y nosotros lo vamos a lograr porque confiamos en nosotros mismos”, dijo Vázquez.