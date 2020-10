View this post on Instagram

FAMILIA! No puedo parar de llorar de emoción. Primero daros las gracias por seguir dándome el privilegio de hacer música para vosotros. Aquí tenéis #Convénceme junto al gran @marcanthony 🙌🏽 Para mí esta canción es la prueba de que los sueños se hacen realidad!! Marc no sólo la ha cantado sino que la ha llevado a otra dimensión. Se metió en mi mundo y dejó su inconfundible esencia. Por fin después de un tiempo trabajando en ella es vuestra. Cuando sueñas algo en voz alta, por muy imposible que parezca, y lo lanzas al universo, alguien te escucha. Gracias a todos, Os Amo 🙏🏽🙏🏽❤️ ✍🏽 @camilo ✍🏽@trufasconpapas ✍🏽@jumboeqps ✍🏽@armanchofficial ✍🏽 @marcanthony ✍🏽Y yo Con la producción de @antonionarvaez_ en @domistudio67 Gracias también a @pablocebrian @idelascuevas Gracias @sonymusiclatin @sonymusicspain @afovverde @ana5gomez @oscar33producciones , @33producciones , equipo Marc, y todos los que hacen Magia desde detrás. Mis imprescindibles @krisrey72 @info_india_martinez @blogindiamartinez @almudenaruizstylist @miguelangelpeluqueros @bellamihair @antoniomakeups Increíble vídeo de mi @gema_lozano_cano y su séquito y gracias a @jaimeastrain por su colaboración.