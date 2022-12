El ciudadano Raymond Aguilar, de Cupey, fue una de las primeras personas en llegar esta mañana hasta la Funeraria Ehret, en Río Piedras, previo a que abrieran las puertas de la capilla ardiente, donde yacen los restos del fenecido cantante y compositor Lalo Rodríguez.

Aguardaba en fila junto a decenas de personas, con una bocina portátil en mano, mientras se escuchaba en la voz del salsero el tema “Tú no sabes querer”, el residente del sector Paseo Las Curías narró el momento en que se enteró acerca del fallecimiento, quien comparó la partida física del cantante como si fuera un familiar. “Estaba pintando y me tranqué. No podía creer la forma en que pasó, no se merecía la manera en que partió. Su música para mí significó historia. Desgraciadamente, nos estamos quedando sin salseros”, dijo compungido.

San Juan , Puerto Rico, Diciembre 19 , 2022 - MCD - FOTOS para ilustrar una historia sobre los actos fúnebres del fenecido cantante y compositor Ubaldo “ Lalo ” Rodríguez Santos en la funeraria Ehret . EN LA FOTO una vista de los actos - Wanda Torres (exesposa de Lalo) consuela a uno de sus hijos procreado con el salsero. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

Poco después de las 11:00 de la mañana abrieron las puertas de la capilla para que amigos y fanáticos se pudiera despedir del artista, quien falleció el pasado miércoles, 13 de diciembre, en el residencial público Sabana Abajo, de Carolina, en una escena descrita como desafortunada y desgarradora.

Alrededor del féretro color blanco -arropado por la monoestrellada y un arreglo floral de rosas blancas con algunos elementos musicales decorativos- se encontraban vestidos de blanco sus cuatro hijos Linda, Jeramel, José Juan y Yariel, sus dos nietos, así como su exesposa Wanda Torres, quienes le rendían una guardia de honor al intérprete apodado “Canario de Carolina”, que culminó con un sonoro aplauso.

San Juan , Puerto Rico, Diciembre 19 , 2022 - MCD - FOTOS para ilustrar una historia sobre los actos fúnebres del fenecido cantante y compositor Ubaldo “ Lalo ” Rodríguez Santos en la funeraria Ehret . EN LA FOTO una vista de los actos - Linda Rodríguez (hija mayor de Lalo) y Jerry Rivera (cantante) durante una guardia de honor con otros familiares. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

A los extremos, fotografías enmarcadas del cantante de “Ven, Devórame Otra Vez” ambientan la campilla, así como sus éxitos musicales se escuchan a través de las bocinas. Para darle su adiós a Ubaldo Rodríguez Santos, nombre completo del artista, se encontraban también el salsero Jerry Rivera y el cantante Ángel Pérez, conocido como “Papito El Bello”.

Se espera que a las 2:00 p.m. el cantante Samuel Hernández haga un acto religioso y a las 4:00 p.m. se presente el director musical Simón Rivera con su orquesta, con la que cantará Álex D’Castro y Joey Hernández. A las 5:00 p.m., el pastor y cantante D’ Castro ofrecerá un servicio religioso, ya que además de ser colega musical también es parte de la congregación a la que asistía Rodríguez. Luego, la orquesta de Ricardo Marrero ofrecerá un concierto en el que entonarán los éxitos del fenecido cantautor de 64 años.

Entre otros de los ciudadanos presentes llamó la atención el ciudadano Juan Rijos, de Carolina, quien cargó consigo varios discos LP de los inicios de la carrera musical de Rodríguez, incluyendo “Nuevamente Lalo”, el disco de Tommy Olivencia con Lalo Rodríguez y Simón Pérez, así como el álbum “The Sun of Latin Music”, de Eddie Palmieri, con el que debutó a los 16 años, y se convirtió en el primer disco de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón.

San Juan , Puerto Rico, Diciembre 19 , 2022 - MCD - FOTOS para ilustrar una historia sobre los actos fúnebres del fenecido cantante y compositor Ubaldo “ Lalo ” Rodríguez Santos en la funeraria Ehret . EN LA FOTO una vista de los actos - Juan Rijos (fanático de Lalo) llegó a la funeraria cargando discos de Lalo y presentó sus respetos ante el féretro del artista. FOTO POR: tonito.zayas@gfrmedia.com Ramon " Tonito " Zayas / GFR Media (Ramon "Tonito" Zayas)

El portavoz de la familia, Fidel Estrada, informó que hubo un cambio en el itinerario de mañana martes, y será a las 10:00 a.m. que el municipio de Carolina, pueblo donde nació el cantante, reciba los restos de Rodríguez en la plaza pública. En la mañana el padre y párroco de la iglesia San Fernando se dirigirá a los asistentes para un servicio espiritual. La orquesta de Tommy Olivencia, dirigida por su hijo, rendirá un homenaje musical con el repertorio de Rodríguez. A la 1:00 p.m. la procesión fúnebre partirá hacia el cementerio Santa Cruz en Carolina, donde será recibido con una plena por el grupo Zaperoko, para el sepelio pautado para la 1:30 p.m.