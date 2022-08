Si hay algo que extraña la actriz puertorriqueña Ivonne Coll es aquella inocencia que se apropió de ella en la época dorada, que la hizo agarrar las oportunidades que se les presentaron, que la llevaron a lugares insospechados y demostrar los talentos que ni ella misma sabía que tenía.

Luego de haber desarrollado una exitosa carrera como actriz en la industria de la televisión norteamericana, así como del cine, hará lo que una vez llegó a anhelar; volver a cantar en Puerto Rico y emular aquella época en donde cantaba en los clubes, acompañada del piano.

Sin pensarlo mucho y como es natural en ella, aceptó presentarse en un espectáculo en el que el público podrá transportarse a esa década del 1970, como cuando cantaba en el club “Ocho Puertas”. Aún sigue sorprendida de haber accedido, pues hace 30 años que no canta en su tierra.

“Los clubes ya no existen aquí en Puerto Rico desgraciadamente. Para esa década habían clubes en donde solamente ibas a ver el show y a darte el trago, nada de picadera ni de comelatas; nada de caminar y hablar. Lo que voy a hacer es lo que ustedes llaman ahora ‘bohemiadas’. Pero, realmente eso que hacía era cabaret, eso es ‘club singing’. Los clubes son un piano y tú cantando, nada más. Así que lo que voy a tratar de hacer es algo así como lo del ‘Ocho Puertas’, porque esa fue mi escuela, el sitio donde me formé. Ese fue el lugar donde yo aprendí a cantar con un público, ahí directo. Se hacían cuatro shows por noche de 20 minutos y eran sets que la gente venía a escuchar, no a cantar contigo. Se cantaba entre medio de los sets, con el pianista”, recordó la actriz, quien llegó a interpretar un papel secundario pero prominente en la popular película “El Padrino II” en el 1974.

Ese espacio íntimo con el público lo tendrá el 5 de agosto en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce, en el espectáculo “Una Mujer llamada Ivonne Coll... un poco del ayer”, en la que va a recrear esa época dorada de la que tiene gratos recuerdos, en la que se presentarán además algunos visuales. Durante la velada de una hora y media aproximadamente, incluirá un repertorio con temas de Sylvia Rexach, Bobby Capó, Myrta Silva y Armando Manzanero, entre otros.

“Esto será algo íntimo, para que vibremos los unos con los otros, tengan una buena memoria y esperemos que la voz no me falle”, dijo la artista, quien durante sus años de actuación se ha mantenido haciendo los ejercicios vocales que aprendió al inicio de su carrera.

“Yo he estado haciendo actuación en los últimos 45 años de mi vida. Solo tuve una carrea de 4 o 5 años como cantante en Puerto Rico y para mí es un honor que la gente me recuerde de esa época, porque yo era joven y realmente estaba experimentando todavía. Yo no sabía que estaba interpretando a ese personaje, que era una chica”, agregó la artista a la vez que trajo a la atención que en aquel momento llegó a ser una vedette, dedicada a cantar y bailar.

Coll llegó a tener su propio programa televisivo, ‘Una chica llamada Ivonne Coll’, que lo producía el canal 11 para la década del 1970, para competir con el show de Iris Chacón. No obstante, asegura que su estilo era un poco sexy, pero más bien con un aire hollywoodense.

“Lo que yo estaba haciendo era un personaje sin saber que yo era actriz, porque ‘Una chica llamada Ivonne Coll’, esa mujer de pelo rojo y esas cejas, eso no existía, eso yo lo creé. Lo creó Jorge Córdoba, un amigo mío que fue mi primer coach y me dijo lo que iba a ser. ‘Vamos a hacer el pelo de Rita (Hayworth) y las cejas de Marlene (Dietrich)’. Yo ni sabía ni de lo que estaba hablando y me dejé guiar”, explicó la veterana actriz, quien lleva residiendo en Puerto Rico hace dos años.

Cabe recordar que entre sus actuaciones en la televisión estadounidense antes de regresar a la isla se cuentan sus roles estelares en las recordadas series “Jane the Virgin” y “Glee”.

De aquella joven, que incluso representó a Puerto Rico en el certamen Miss Universe en 1967, ahora hay una productiva mujer de 74 años, que se siente saludable, energizada y con fuerza, laborando entre proyectos radiales y de series animadas, así como su más reciente película “Love in the Limelight” para Hallmark Channel, que estrena el próximo 6 de agosto. Y es que, sin buscarlo, asegura que siempre ha tomado las oportunidades presentadas, lo que le ha permitido continuar abriendo puertas, sin siquiera habérselo propuesto como meta.

“Extraño de aquella época dorada la inocencia que tenía para ese entonces como artista, lo cual he tratado de preservar un poco, que es estar abierta a todas las posibilidades. Yo nunca digo voy a hacer esto para lograr esto otro. Cuando me cayó lo de ‘El Padrino, parte dos’ que veo Al Pacino ahí al frente mío actuando, fue que yo dije, ‘yo creo que puedo hacer eso. Se lo dije a un novio que tenía, el novio tenía un amigo que venía de Hollywood, Tony Martínez, que se convirtió en mi mentor, y me dijo ‘te necesito, usted es actriz y no lo sabe, usted es comediante y no lo sabe. Vamos a educarla. Vamos a sacarla de aquí”, contó al enfatizar que siempre se dejó guiar. Aun cuando no se considera religiosa, todo lo logrado se lo atribuye a Dios.

“Lo principal para mí en la vida creo que viene de Dios. Yo no soy religiosa, no tengo religiones, pero yo sí creo en Dios. Creo que todo viene de Dios, lo bueno y lo malo, y lo malo siempre es bueno al final. Lo que yo he hecho en mi vida, para si algo le sirve a la gente que esté leyendo esto o a los jóvenes, es que yo todas las oportunidades yo las he agarrado. Hay que agarrarlas, irte por ahí para allá y aprender de ellas. Eso es todo lo que yo he hecho en mi vida”, compartió.