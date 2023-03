La cantante puertorriqueña Ivy Queen fue honrada ayer con el premio Icon de Billboard Women en la Música 2023 y con ello hizo un llamado a todas las mujeres de la industria a no permitir las divisiones en el género urbano.

La “Diva del reguetón” recibió el premio de manos de la estrella puertorriqueña Bad Bunny quien durante su presentación sorpresa dijo que el artista que es hoy, se debe a que tiene una parte de Ivy Queen en su ADN musical.

La llamada “Caballota” habló de su lucha por hacerse visible y de lograr el respeto en una industria dominada por hombres.

“Cuando me enamoré de la música, me encontré luchando constantemente para ganarme mi lugar, para ganarme mi propio carril y para encontrar mi propia identidad entre los chicos”, dijo.

“El movimiento era underground, entonces se convirtió en regeuetón. Viajé por la isla de Puerto Rico midiendo mis habilidades contra raperos hombres. Las barras se convirtieron en mi mecanismo de defensa. A través de las letras alenté a otras latinas que me rodean a no dejarse pisotear y a no quedarse calladas cuando algo duele”, sentenció en su discurso al recibir el premio.

“Hago un llamado a todas las mujeres latinas y de la industria para que no permitan que otros nos separen y nos dividan más. Mantengámonos auténticas, mantengámonos saludables, caminemos con gracia, riamos más, pero también recordemos que la belleza es una actitud mental. Y dicho esto, por favor, señoras, no se vayan a la cama con maquillaje esta noche, ¿OK?”, puntualizó al recibir el aplauso de los presentes.

Bad Bunny, por su parte, indicó que aunque él no es de hablar y ofrecer extensos discurso quiso estar presente por el gran orgullo que siente por la rapera.

“Ella me dio la fuerza para ser yo mismo y triunfar para trabajar el doble... es parte de ese poquito de que tengo de Ivy Queen en mi ADN musical. Jamás sabré lo que se siente ser una mujer, porque soy hombre y me perdonan por eso. Pero sí he sabido lo que son los prejuicios contra uno y tener que ir en contra de la corriente”, indicó la voz de “Un verano sin ti”, quien ha compartido tarima con Ivy Queen en varias ocasiones.

La cantante puertorriqueña de 50 años, tiene 20 entradas en la lista Latin Rhythm Airplay de Billboard a lo largo de su trayectoria.

Para el reconocimiento, la cantante urbana optó por un llamativo vestido plata para la ocasión con el cabello recogido.

La celebración de las mujeres latinas continuó a lo largo de la noche con el premio impacto para la estadounidense de ascendencia mexicana Becky G, quien además cantó una versión acústica del tema “Mamiii”.