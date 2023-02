El pasado jueves, la cantante y compositora puertorriqueña Ivy Queen fue reconocida con el Premio Lo Nuestro Legado Musical al Género Urbano en la ceremonia de premiación transmitida en vivo por TeleOnce, desde el Miami-Dade Arena.

El premio lo recibió de la mano de la también puertorriqueña y exreina de belleza, Dayanara Torres, quien pronunció: “Cuando el género urbano estaba en sus comienzos no había espacio para la mujer, pero tú creaste tu propio molde y de entre muchos caballos naciste tú, la caballota y con valentía y coraje forjaste tu camino”.

Ante tal expresiones, el veterano Dj, productor musical y nombrado como “rey del mix”, Pablo Flores, dijo en sus redes sociales no poder quedarse callado y acompañó su mensaje con datos en los que realza los inicios de la carrera de la cantante urbana Lisa M, además de comparalos con los de la llamada “Caballota”, quien ha sido la primera mujer en recibir el referido reconocimiento, en el marco de la trigésima quinta edición de Premio Lo Nuestro.

PUBLICIDAD

“Lo que voy a comentar no se trata de la calidad de la música de Ivy Queen, ni se trata de si es ó no es merecedora de ese reconocimiento. Pienso que lo es. Lo que quiero comentar es sobre lo dicho por Dayanara, al insinuar que Ivy fue la primera mujer en destacarse en la música urbana.

REALIDAD OBJETIVA: Ivy Queen comenzó su carrera en el 1995, y como solista en el 1997. Lisa M comenzó la suya en el 1989. La historia está escrita. Los números no mienten.

REALIDAD OBJETIVA: Ya para el 1992, Lisa había realizado giras en Centro y Sur América, y los Estados Unidos, y tenía a su haber grandes éxitos internacionales como “Menéalo”, “Tu Pum Pum”, “Everybody Dancing Now”, “Súbeme el Radio” entre otros.

REALIDAD OBJETIVA: Cuando Ivy Queen comenzó como solista, Lisa llevaba ya 8 años como “representante femenina del género urbano” en Puerto Rico y el mundo. Sin quitarle mérito alguno a la gran Ivy Queen, a la cual admiro, me molesta cuando se trata de reescribir la historia. Me molesta porque es una falta de respeto y porque me ha pasado en mi propia carrera. Personas que quieren atribuirse éxitos que no le pertenecen... que se apropian de algún apodo artístico asociado conmigo... que “cogen pon”, haciéndose millonarios con éxitos de mi creación. No acostumbro a hacer este tipo de comentario en las redes sociales, pero salgo en defensa de algo injusto. La persona responsable de escribir las palabras de esa presentación, debio hacer aunque sea un mínimo de research, y tener más cuidado y respeto por la trayectoria de otro artista.”Al César lo que es del César”, Entre todos los diferentes gustos personales y de las diversas opiniones musicales, hay una realidad: Lisa M fue LA PRIMERA”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la cantante Lisa M agradeció el mensaje del locutor por su mensaje lleno de “respeto y conocimiento”, el cual se ha compartido al momento en más de 200 ocasiones.

“Hace mucho tiempo existe una agenda dentro del género urbano para borrar la verdadera historia la cual a muchos y a muchas le incomoda y lastima su ego de grandeza lo que olvidan es que por más que traten no podrán borrarla. Quisiera desahogarme pero todavía no es el momento me estoy preparando para eso y mientras yo tenga vida defenderé mi legado hasta el último suspiro por eso te doy las Gracias Pablo porque ya basta de esa señora seguir tratando de tomar un sitial que no le pertenece”.

“Yo no tengo nada en contra de nadie y le doy mérito a quien lo merece mejor dicho respeto la dedicación trabajo y lugar de los demás no padezco de egocentrismo ni tengo aires de Grandeza el que me conoce, conoce mi humildad aún estando conciente de quien soy y lo que he logrado en mi carrera cuando ninguno de ellos estaban ellos eran los que no existían y aquí no se trata de quien se mantuvo quien siguió y quien no. Se trata de respetar el sacrificio, lagrimas, decepciones, maltrato, rechazo, dedicación, desgaste físico, trasnoches, soportar insinuaciones, machismo, críticas, burlas, de gente que no creían en lo que yo me iba a convertir en LA PIONERA la primera mujer digo niña de tan solo 14 años que no tuve adolescencia por la pase toda de avión en avión y de hotel en hotel sin poder disfrutar de nada porque en cada país era tan Grande mi auge que solo me costaba mirar por alguna ventana. Claro quien sabe eso no existían redes sociales pero si existe un público que todavía me Ama y que espera que despierte La Antillana que por tantos golpes prefirió descansar”, manifestó Lisa M, a través de su cuenta de Facebook.

“A veces es bueno que estas cosas pasen para yo retomar quien soy La Pionera. Me convertí en un fantasma para poder enfocarme y trabajar en silencio así que si me ven menos es que estoy haciendo más lo haré con o sin y como dirían en mi barrio estoy puesta pal problema pero seré la solución y el cambio musical que necesitan los oídos saturados de lo mismo. Los Quiero no veremos en un futuro no muy lejano”, agregó.