Tal y como había sido anunciado, la cantante y compositora puertorriqueña Ivy Queen fue reconocida esta noche con el Premio Lo Nuestro Legado Musical al Género Urbano en la ceremonia de premiación transmitida en vivo por TeleOnce, desde el Miami-Dade Arena.

La llamada “Caballota”, pionera en el reguetón es la primera mujer en recibir este reconocimiento, en el marco de la trigésima quinta edición de Premio Lo Nuestro

Ataviada en un vestido largo dorado y con la cabellera rubia, apareció Ivy Queen en el escenario. Acompañada por un grupo de baile, interpretó un puñado de sus éxitos como “Quiero bailar”, “Quítate tú pa’ ponerme yo”, “Que lloren” y Pa’ la cama voy”.

En medio de la actuación se despojó de la falda del vestido para mostrar sus piernas en una falda corta negra.

Concluida su actuación, llegó al escenario la exMiss Universe boricua Dayanara Torres, para hacerle entrega a Ivy Queen de su premio especial.

PUBLICIDAD

“Cuando el género urbano estaba en sus comienzos no había espacio para la mujer, pero tú creaste tu propio molde y de entre muchos caballos naciste tú, la caballota y con valentía y coraje forjaste tu camino. Para mí es un inmenso honor entregarle este premio, a mi amiga, con quien tuve la oportunidad de cantar y compartir escenario. A ti, mi amiga, la reina, entrego el premio Nuestro Legado Musical”, exclamó Torres.

Evidentemente emocionada y conmovida, y ante un público que la aplaudía y aclamaba, Ivy Queen expresó: “Muchísimas gracias. Yo sé lo que es levantarse sin tener fuerzas. Que te digan que una música no es para ti solo porque tienes un par de ovarios. Las veces que me dijeron que no… pero veo a mi hija Naiovy Kháli Star y me lleno de combustible. Como dijo la reina que me inspiró, Celia Cruz, mientras respire llevaré a la mujer con valor y elegancia. Y a cada mujer que se llena de valor cuando me escucha, gracias”.

Primer ganador de la noche

El primer premio de la noche fue para Marc Anthony en la categoría de Álbum Tropical por la producción “Pa’lla Voy”. El intérprete dedicó el galardón a los artistas con los que compartía en la categoría, en especial a Víctor Manuelle y Gilberto Santa Rosa, presentes en la gala. También dedicó el premio a Puerto Rico y a su esposa Nadia Ferreira, quien le acompañó y quien mostró su embarazo. De hecho, antes de subir a recoger su premio, Marc Anthony le dio varios besos en la barriga a Ferreira.