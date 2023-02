El escenario de Premio Lo Nuestro se llenó de sabor y salsa para rendir tributo a Víctor Manuelle, quien recibió anoche el Premio a la Trayectoria en reconocimiento por sus más de tres décadas de carrera. Tal y como se había anunciado, hicieron acto de presencia para este gran momento musical sus colegas Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Noel Schajris, Norberto Vélez y Tito Nieves. quienes entonaron un puñado de las composiciones más reconocidas del “Sonero de la Juventud”.

La edición 35 de estos premios se efectuó en el Miami-Dade Arena y fue transmitida en vivo por TeleOnce.

El cantautor argentino Noel Schajris apareció cantando y tocando el piano la introducción del tema “Tengo ganas de volver a enamorarme”, tema que continuó a ritmo de salsa en la voz de Tito Nieves.

Acto seguido hizo acto de presencia Jerry Rivera para entonar “Dile a ella”. Le siguió Norberto Vélez con el tema “No puedo olvidarte” en el que fue relevado por Gilberto Santa Rosa, quien hizo galas de su talento para dedicarle un soneo a su ahijado musical. Desde el público Víctor Manuelle le lanzó un beso y le dijo “te amo” a Santa Rosa.

Precisamente, Víctor Manuelle observaba el tributo a su legado musical acompañado de su esposa Frances Franco y de la “Diva de Ponce”, la cantante Ednita Nazario.

Fue “El Caballero de la Salsa” quien le entregó el galardón especial a Víctor Manuelle.

“Celebramos la carrera de este amigo que es a la vez un hijo. Siendo un muchacho, se acercó a mí en una presentación y me pidió que lo escuchara cantar. Cuando lo escuché me dije, ‘aquí hay un talento’. No me equivoqué. Este caballero es producto de talento, esfuerzo y disciplina. Es cantante, sonero, compositor y productor. Pero quienes lo conocemos lo queremos por el excelente hermano, amigo, esposo, hijo y ahora abuelo que es”.

Tras fundirse en un abrazo, con Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuelle expresó: “Son 30 años de carrera y primero quiero dedicarle este premio y darle las gracias al mejor compositor, a mi productor Jesucristo. Aquí está mi familia. La persona que en el 1993 confió en mí cuando yo no creía en mí, y me produjo mi primer álbum, Gilberto Santa Rosa. Dedico este premio a mi mamá, mi hermana, mis hijas, mi esposa, quien es mi roca. A mis compañeros artistas, a toda la fanaticada de Latinoamérica. Vamos a celebrar y vamos a comenzar la celebración en Puerto Rico, el 3 de julio, en el Coliseo de Puerto Rico, porque hay que llenar el Choliseo de salsa. Y este es el primer premio que le dedico a mi nieta Dylara Valentina”, concluyó.