Valorarse como ser humano desde su interior e ir en busca de paz y salud mental, dejando un lado la fama, el dinero y las presiones de la industria musical para mostrar la vulnerabilidad de su vida es la mayor prioridad del artista internacional J Balvin.

El ícono de la música urbana conversó en una entrevista exclusiva con El Nuevo Día desde Nueva York sobre las preocupaciones y lo que ha experimentado en los últimos meses al atravesar estados de ansiedad, depresión y pensar que se iba a morir tras contagiarse con COVID-19 y afectarse sus riñones e hígado.

No es novedad su apertura para hablar de la depresión o de las crisis de ansiedad que ha enfrentado desde hace años. Lo ha hecho en el pasado en vías de ayudar a otros a través de su testimonio. No obstante, considera imperativo revelar que todavía aspira a tener un balance emocional en su vida a la par con una carrera vertiginosa en la que suma éxitos. Es una lucha de todos los días.

Balvin está en un renacimiento constante que lo acerca a la felicidad de enfrentar nuevos retos como lo es la paternidad, su próximo álbum, un documental biográfico y las ganas de que su amado Medellín sea reconocido como “la tierra de Balvin”. Es por ello que no se miente a sí mismo diciendo que se encuentra de maravillas, en balance absoluto y feliz viviendo el sueño de la fama que muchos artistas ventilan cuando su realidad es otra.

“Somos frágiles y vulnerables. Lo más bello en la vida no se compra. La felicidad no está en el dinero ni en la fama. La felicidad está en la paz mental que no tiene precio, y en la salud. Todavía estoy desbalanceado un poquito. Si digo que estoy en perfecto balance es mentirle a mi público, mentirle a los demás es mentirle a mí mismo. Definitivamente hay mucho más balance que el que tenía antes”, afirmó el artista al sincerarse ante las diferentes crisis que ha enfrentado en diversos momentos, pero que con el encierro provocado por la pandemia se agudizaron.

En esa misma línea El Nuevo Día preguntó: ¿Qué te hace feliz?

“No tener temor alguno. Estar saludable. Sentir -entre comillas- que tengo más control de mis situaciones. Aceptando que hay unas situaciones en las que hay un 99% que no tenemos control sobre nada. Me hace feliz ver a mi gente y ayudar a los demás y verlos cumplir sus sueños. Incluso darle esperanza a alguien cuando no la tengo yo. Uno tiene que buscar la forma de reencontrarse y ver en su interior qué te hace feliz”, confesó el artista que sigue recibiendo tratamiento con profesionales de la salud para controlar sus ansiedades en conjunto con la herramienta de la meditación en alianza con el reconocido autor y conferenciante de medicina alternativa Deepak Chopra.

Conversar con el laureado artista es hablar con naturalidad con José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del exponente urbano.

No hay pretensiones artísticas ni tampoco asume la postura de entrevistado. Balvin simplemente es él. Tranquilo y de hablar pausado. Eso sí, es muy cuidadoso y reservado con su intimidad en especial la de su familia y su relación con la modelo argentina, Valentina Ferrer, quien le dará su primer hijo.

La voz de “Mi gente” se convertirá en padre en los próximos meses y aunque está contento por hacer realidad su sueño de darle vida a un nuevo ser en su familia, dijo estar asustado ante la incertidumbre de lo desconocido.

“Sí. Quería ser papá, (ríe). Desde siempre fue parte de mis sueños. Estoy contento, pero asustado”, mencionó el artista de 35 años que conoció a la ex Miss Universo Argentina en el 2017 en uno de sus videos y con quien comenzó una relación sentimental en el 2019.

El exponente urbano de igual forma reconoció que el contagio de COVID-19 en el 2020 fue un golpe muy duro a nivel emocional y físico y que todavía sufre los efectos del virus en su cuerpo. Fue en agosto del año pasado que se supo durante la ceremonia de los Premios Juventud que el artista había dado positivo a COVID-19, lo que anunció desde su casa en Medellín, Colombia.

“Pensé que me iba a morir porque es una lotería. Hemos visto gente muy joven morir. Los riñones y el hígado se vieron afectados por la inflamación general y los estudios médicos confirmaron los problemas de depresión y ansiedad por COVID-19, pero cada vez estoy mejor”, añadió el intérprete que está vacunado, pero preocupado por la carencia de vacunas en los países de América de Sur.

Sobre el ascendente éxito a nivel musical y la fama alcanzada al ser reconocido como uno de los responsables de colocar a Colombia en el mapa del reguetón en el mundo, después que Puerto Rico lo exportó, la voz de “Azul” explicó que le ha costado mucho trabajo colocarse en el sitial musical de la industria latina y que no fue de la noche a la mañana porque “muchos ven la gloria, pero no la historia”.

Balvin fue catalogado por la revista Time como una las personas más influyentes en el mundo en el 2020. Tiene acceso libre al mercado anglosajón a través de todas las colaboraciones musicales que ha realizado con estrellas del mismo. A pesar de ello, vive con los pies en la tierra y aclaró que la fama solo es buena si la transformas en ayuda a los demás.

El documental de su vida

La historia de su vida y su ingresó a la música se conocerá en el documental “The Boy from Medellín” que estrena el 7 de mayo en la plataforma de Amazon Prime Video.

El proyecto es un retrato íntimo de la vida de José Álvaro en una producción dirigida por Matthew Heineman, quien fue nominado al Oscar por el documental “Cartel Land”.

Balvin, quien tiene 48 millones de seguidores en Instagram, es consciente de la calidad de produccion del documental, pero a pesar de ello dijo que no repetiría la experiencia dado el nivel de intromisión de las cámaras en su intimidad.

El documental narra los sueños de su infancia; cómo desde el 1985 estaba listo para pisar los escenarios y un poco de esa vida privada que protege y defiende tanto.

“Van a ver muchísimo de mí. Lo que soy. Sin pretensión alguna de caer bien. Simplemente ser y quien conecte conmigo, brutal. Me presentaron la idea y dije que sí. No sabía que iba a tener tantas cámaras en mi mundo y eso fue muy intrusivo e incómodo. No lo volvería a hacer, pero creo que va a quedar una linda historia y que la gente va a disfrutar”, reveló el reguetonero que trabajó la filmación del documental junto a la producción de su nuevo disco, el sexto que realiza en estudio.

Un álbum biográfico y maduro

En su búsqueda emocional por regresar a la simpleza de la vida, una de las grandes lecciones de la pandemia para muchos, Balvin se refugió en la creación de una nueva producción musical que deberá estrenarse a finales de mayo o principios de junio.

De ese álbum ha lanzado tres temas: “Ma G”, “Tu veneno” y “Otra noche sin ti”, este último grabado con el cantante y compositor de R&B, Khalid.

“Otra noche sin ti” lo presentó con un video dirigido por Colin Tilley, bajo la producción de Lexus y el compositor Keityn, creador a su vez del éxito “Tusa” de su compatriota Karol G.

“El reto de hacer un nuevo disco es superarme en todos los sentidos… en creatividad, líricamente, concepto, en ser yo y ser fiel a mí mismo que es lo que siento debo compartir con mi público. Es un álbum muy personal y maduro en ciertas canciones, pero no deja de ser jocoso y de buen perreo para el bailoteo”, detalló el artista que repitió a los productores Sky, de Colombia, y al boricua Tainy.

Sobre su esencia y fórmula musical describió que la misma recae en el sabor colombiano y sus influencias musicales que vienen del rock de Nirvana, de la salsa del fenecido Héctor Lavoe, del pop de Michael Jackson y del reguetón de Daddy Yankee, quien es el artista -asegura- que más ha influenciado en su carrera.

En ese sentido, explicó que su estilo musical lo creó desde su idiosincrasia, sus raíces en Medellín y su cultura. Aunque su fórmula está mega probada con los éxitos de los álbumes “Vibras” y “Colores” y con los 85 sencillos que ha grabado, no por ello se confía y dijo que tomarse riesgos y procurar fusionar su “flow” con diferentes ritmos.

Precisó que en la nueva producción “hay de todo, letras muy sublimes, biográficas y reales hasta la jocosidad”.

Sobre Bad Bunny: “Es una relación rara”

Uno de los binomios más acertados en el género urbano lo crearon el trapero boricua Bad Bunny y Balvin. Juntos han llegado a lo inimaginable. Grabaron con Cardi B la colaboración “I Like It”, ganadora de premios en los MTV Video Music Award y los Billboards y lanzaron el álbum en conjunto “Oasis” el disco más vendido en más de 100 países en el 2019.

“Oasis”, además, estableció un récord al ser el primer álbum latino en la historia que logra posicionar todas las canciones en la lista “Global 100 Chart” de Spotify.

Balvin y Bad Bunny fueron los artistas invitados del Half Time Show del Super Bowl más visto en la historia a cargo de las estrellas latinas Jennifer López y Shakira.

El exponente urbano admitió que no ve al trapero boricua hace más de un año, pero la admiración y el respeto es inmenso en medio de una “relación rara”.

“Con Benito mi relación es rara. Benito se ve extrovertido, pero creo que también es introvertido… Hace más de un año que no lo veo. La última llamada fue en su cumpleaños para felicitarlo y no he vuelto a saber de él. Siempre ha estado mi admiración y apoyo desde el principio. Me siento feliz de ser parte de su crecimiento y lo (bueno) es que no nos comparan porque somos muy diferentes. Pero que nos pongan en un lugar privilegiado de la música latina a nivel mundial se siente muy bonito”, expresó Balvin sobre el nuevo luchador invitado de la WWE.