Desde noviembre de 2020 se rumoraba que el cantante colombiano J Balvin y la modelo argentina Valentina Ferrer estaban esperando a su primer hijo. Sin embargo, la grata noticia no fue confirmada por ninguna de las dos estrellas hasta hoy que la también presentadora de televisión publicó una fotografía en Instagram de la revista Vogue México donde muestra su barriga.

“Se va agrandando la familia”, escribió Ferrer en la publicación.

Asimismo, en exclusiva con la revista mexicana, la modelo manifestó”: “mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”.

En esa línea, la exreina de belleza enfatizó que a pesar de estar próxima a vivir una faceta distinta y desconocida, piensa complementar su maternidad con su carrera, sin sacrificar ninguna de las dos.

“Quiero tener algo que me guste mucho, que sea mi pasión y que pueda estar criando a mis hijos y trabajando”, dijo.

El pasado mes de febrero, la reportera Tanya Charry del programa “El gordo y la flaca” de Univisión aseguró que la pareja estaba esperando un bebé.

“Él no quería que la gente se enterara de este notición. Pero bueno, yo creo que su público se lo merece y van a estar tan felices como lo está él, su novia y nosotros también. Felices por J Balvin porque va a ser papá”, dice la comunicadora en el reportaje exclusivo.

El segmento también presentó una entrevista que ya le había realizado Charry a J Balvin donde expresó que soñaba con ser papá y continuar con sus planes musicales.

“Sueño con una familia, con hijos, seguir esparciendo la música por el mundo entero”, sentenció el intérprete en ese entonces.