Aunque son criticados por la crudeza de sus letras y la cosificación de las mujeres, artistas urbanos han comenzado a mostrar su sentir y que sufren de depresión, ansiedad y hasta luchan contra la masculinidad tóxica.

Así lo afirmaron a Efe estrellas del género como J Balvin, Mau y Ricky, Dylan Fuentes y C. Tangana entre muchos otros, quienes están usando sus canciones para “estimular a sus fanáticos a entender que es positivo hablar de sus momentos difíciles y la salud mental”.

“Es algo en lo que creo que puedo aportar. Yo sufro mucho de ansiedad y solo lo he ido controlando con la ayuda de los que me rodean. Desde hace un tiempo he sentido la necesidad de contarlo y hablar de ese tema”, indicó el colombiano Dylan Fuentes, quien el fin de semana se sinceró sobre sus problemas en su nuevo sencillo “DF”.

“Me despierto y me siento solo. Los latidos de mi corazón ya no controlo. He dejado de fumar y nada que mejoro. Pienso que no tengo nada, aunque lo tengo todo”, dice la primera estrofa de la canción, que salió acompañada de un video en blanco y negro.

“Muchos jóvenes han crecido con eso de que los varones no lloran y hablar de los sentimientos es señal de debilidad, yo quiero que sepan que no es así y que la gente que se siente así, hombres y mujeres, sepan que no están solos”, indicó el artista de 24 años.

La canción precursora a la de Dylan Fuentes fue “René”, del exmiembro del dueto puertorriqueño Calle 13 René Pérez, en el que describe la depresión, ansiedad y soledad de los artistas en las giras, después de bajar del escenario.

Fuentes mencionó a J Balvin y Becky G como los artistas urbanos pioneros en confesar sus problemas de salud mental.

“Han ayudado mucho a normalizar conversaciones sobre las emociones, especialmente en el caso de los hombres, atención psicológica y psiquiátrica y el entender que “no hay nada de malo” si hay que buscar ayuda.

“Yo tengo ansiedad desde que era pequeña y siento que hablar de eso y enseñarle a la gente a cuidarse es parte de mi responsabilidad”, explicó Rebecca Gómez, el nombre de pila de Becky G.

“Cuando hago (videos) ‘live’ en las redes sociales cuando me siento mal, lo que busco es que la gente vea que hasta teniendo éxito y una vida feliz se puede tener ansiedad, que no es algo de gente débil o loca”, subrayó la intérprete de “Mayores” y “Sin pijama”.

La artista también invita los hombres a hablar de sus problemas. “Los verdaderos valientes son los que se atreven a ser vulnerables”, enfatizó.

Ser hombre no es fácil

En su canción “Cambia!” el artista español C. Tangana toca justamente ese tema.

“Nuestra generación está pasando por una gran transformación, porque nos dieron una idea de lo que era ser hombre que ya no funciona. Es lo que quise transmitir con esa canción, para la que elegí el género del corrido mexicano, quizá el que más representa a ese macho mexicano, o macho latino”, explicó.

“Me hicieron pensar que si cada noche no salía envuelto en Gucci, yo no era más que un don nadie. Y ahora que sobran ceros en el banco me piden que cambie”, dice la letra del tema, en la que cuenta con la colaboración de los artistas del regional mexicano Adriel Favela y Carín León.

C.Tangana asegura que es un reto que enfrentan los hombres en todas partes del mundo y lo ve como algo “muy positivo”, pero complicado.

Para los hermanos Mau y Ricky Montaner el cariño y la unión dentro del género urbano es otro de los valores “que transmitimos los artistas, pero nadie comenta”.

“Nosotros nos abrazamos, les damos besos a nuestros amigos. Nos decimos que nos queremos. No hacerlo viene de una cultura tóxica que hay que dejar atrás”, expresó Ricky.

Cuidándose

Aunque la mayoría de las canciones urbanas se enfocan en las fiestas desenfrenadas en las que se idolizan el sexo y el alcohol, artistas como J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Ozuna, Bad Bunny y más recientemente Daddy Yankee son ejemplos en sus vidas privadas de cuidado personal.

J Balvin no solo ha hablado claramente de los desafíos que le ha representado una batalla de más de una década con la depresión, sino que afirmó que la meditación le “salva la “vida todos los días”.

La unión familiar y el tiempo para concentrarse en sí mismos son valores “que no se ven ‘cool’ a cierta edad, pero al igual que los fans nosotros también estamos creciendo y nos estamos enfocando en los temas que son prioridad en nuestras vidas”.

“Eso no quiere decir que no hay momentos para no pensar, para perrear y rumbear, pero también hay que aprender cuándo y con quién”, indicó el artista colombiano de 35 años.

Los artistas urbanos reconocen que el género sigue dominado por letras fuertes, “porque esos temas venden”, pero que hay una conciencia importante por ayudar, concientizar y “ser parte de la solución y no del problema” de la sociedad actual.