Aparte de celebrar, cada cumpleaños es visto por muchas personas como una nueva oportunidad para explorar y recibir con brazos abiertos las cosas que se avecinan. Al recibir hoy sus 29 años, la ilusión de lo inesperado invade al cantante urbano Jay Wheeler, sumado al agradecimiento de llegar a un año más mientras ve cumplir cada una de las metas propuestas.

En tanto, recuerda los cumpleaños de su infancia. Nada ostentosos, solo un “bizcochito” para cantarle. Inevitablemente viaja en el tiempo, a aquellas celebraciones en las que su abuela estaba en este plano terrenal y le daba “unos chavitos” para que se comprara lo que quisiera.

Al preguntársele cuál ha sido el mejor regalo de cumpleaños que haya recibido, salta a su mente el primer iPod que salió al mercado y que se lo compró su mamá en recompensa por su buen comportamiento en la escuela.

“¡Wow! Creo que eso fue cuando yo estaba en la intermedia, un iPod de los que se movían con una rueda y me lo regaló porque me prometió que, si yo sacaba buenas notas, me lo iba a regalar. Yo me sentía millonario cuando tenía ese iPod porque casi nadie lo tenía, eran solo como tres o cuatro personas que lo tenían en la escuela. Yo tenía uno azul”, relató.

PUBLICIDAD

Siendo esta fecha tan especial, hoy el artista la quiso celebrar con el lanzamiento de su nuevo EP, al que ha llamado “Emociones 1.5″. Su título responde a que quiere que éste sea interpretado como una continuidad de su disco anterior “Emociones”, el que se niega a desplazar prontamente con otro proyecto diferente.

“‘Emociones’ ha sido el proyecto más bonito de mi carrera, el más grande, con el que me han pasado muchas cosas. Esta es la mejor celebración del mundo, poder sacar un proyecto el día de mi cumpleaños, porque no lo voy a olvidar nunca. También para tener otras razones por las cuales celebrar. Es bonito, lo sé, lo he vivido porque el año pasado yo anuncié mi concierto en el ‘Choli’ el día de mi cumpleaños y tenía esa razón adicional para celebrar”, destacó el exponente a El Nuevo Día.

Siendo el año pasado uno que le trajo tantas alegrías, esta vez el cantante optó por distinguir la nueva producción con artes en cómic, con los que ilustra diversos momentos especiales, como el recuerdo de su primer concierto en el “Choliseo”, el “volar” por ese recinto, su aparición vestido de superhéroe, cuando se comprometió, así como otras ocasiones memorables como su casamiento con la cantante venezolana Zhamira Zambrano, el anuncio de su primera gira mundial y el hecho de que se mudaron juntos su esposa y él, entre otros.

“Fueron demasiadas cosas, incluso visitar diferentes lugares por primera vez, ponerme un traje de superhéroe, que yo siempre quería hacer eso, solamente porque desde niño soñaba ser un superhéroe. Han sido muchas cosas las que han pasado y todavía faltan muchas por pasar”, asegura el artista, quien gustaba mucho de los cómics cuando pequeño.

PUBLICIDAD

De hecho, afirma que “siempre me ha gustado eso de ser superhéroe”, siendo Spiderman con el que más se identifica. Si en la actualidad le dieran a escoger qué súperpoderes tendría, Jay sin titubeos escogería poder leer la mente de las otras personas y volar, para así no tener que tomar tantos vuelos en aviones

A nivel musical, según explica, “Emociones 1.5″ va por la misma línea de su pasada producción, en la que incluyó diversidad de ritmos, así como líricas que evocan sentimientos. Además, el artista natural de Salinas, indicó que incluyó trap y “varias sorpresitas”, al laborar con diferentes productores, entre ellos Dirty, Botlok, Yeziell Yeziell, Alejandro Armes, Miyabi, Cheo Legendary Sound, Hennen Beats, Los Vegaton y Siru, junto a su propio sello discográfico Dynamic Records, así como Flow Music.

“Obviamente tiene mi esencia, que es el amor y el desamor. También tiene cosas que no son mi esencia, que simplemente me monté para experimentar, pero tiene muchas cosas bonitas de verdad. Es un proyecto muy especial que, aunque tenga nueve canciones es igual de grande, musicalmente hablando”, destacó de lo que viene siendo su sexta producción discográfica, que incluye temas que ha ido lanzando de manera individual, como “S.O.S”, “Te la dedico” y “For You”, y cuatro nuevas canciones inéditas: Intro, Trampa, Pacto, Corazón Roto y 2022.

Y es que, siendo reconocido como “la cara del reguetón romántico”, entre los temas que incluyó está “Xexo”, uno de los sencillos recién estrenados, cuyo contenido es explícito, y describe como atrevido y pegajoso.

PUBLICIDAD

“Al igual que ‘Xexo’, esta vez incluí además dos o tres temas explícitos. No es que me quiero ir por ahí, sino porque no me quiero quedar haciendo lo mismo. Creo que un artista siempre tiene que estar probando y porque hay cosas que están en tendencia dentro del negocio. Quizás no sean de mis favoritas de crear, pero uno siempre tiene que mantenerse en la misma ola en que está todo el mundo para que todo el mundo esté contigo. A mí me gusta la música reguetón, me gusta la música explícita porque no te lo voy a negar, pero se me hace complicado porque no estoy acostumbrado, aunque es divertido, no sé”, señaló.

Al venir de una familia conservadora y de base cristiana, el cantante conocido como “la voz favorita del género urbano” llegó a compartir con sus seguidores a través de las redes sociales el momento en que su mamá y abuela escucharon dicho tema por primera vez. La reacción de sorpresa de ambas fue evidente.

“A mi mamá no le gusta, ella me escribió aparte después y me dijo como que ‘mira no tienes que hacer esas canciones’. Ella no entiende la parte del negocio. La entiendo porque ella está cuidándome como madre, pero yo le expliqué y sí, tristemente con mucho respeto, le digo que yo soy mayor. Aunque sigo sus consejos, le explico que necesito hacer las cosas que hago para que mi trabajo dé los frutos que estoy buscando, para poder estar vigente en lo que es la música. A mí me encanta y no lo voy a dejar de hacer ‘porque mi mamá me dijo’, sino que yo siempre le he tenido un respeto. No lo hago tanto porque ya creé esa marca de que yo soy el que canta romántico”, puntualizó.

PUBLICIDAD

En uno de los temas inéditos, contó con la colaboración con los cantantes emergentes Dei V & Hades 66, de quienes se considera un fan; algo que es esencial al momento de Jay Wheeler abrirles puertas a talentos nuevos.

Su mayor deseo

El mayor deseo de José Ángel López Martínez -su nombre de pila- no es dinero ni fama, sino “ser feliz”. Ahora en la adultez, el mayor de siete hermanos, gusta de disfrutarse sus cumpleaños y celebrar con muchos globos.

“Yo lo veo más infantil que antes, aunque no lo creas. Si me dejan pongo hasta payaso. Quiero celebrarlo y quiero que pongan música, y quiero bailar y cantar. Antes yo no quería hacer nada, me cantaban con un bizcocho y me quedaba en casa. Ahora quiero celebrarlo, gritar, bailar, estar con todos mis amigos, y que me canten cumpleaños”, dijo.

El jueves, 27 de abril estará llevando a cabo su “Birthday Celebration Album Release”, en Liv, en Miami, además de ofrecer una experiencia para los fanáticos y las plataformas. Mientras promociona su nuevo disco, continuará con su gira mundial “Emociones World Tour” durante lo que resta de este año, siendo las próximas el 1 y 2 de mayo en Chile, el 6 de mayo en Argentina y el 13 de mayo en República Dominicana.

“Me siento feliz, contento, agradecido. Vivo la vida paso a paso y me la disfruto. En realidad, lo que yo quiero es ser feliz, no es dinero ni fama. Esas cosas están ahí porque no las puedo controlar, pero yo lo que quiero es ser feliz”, enfatizó Jay Wheeler, quien comenzó la celebración una semana antes, al irse de crucero, como uno de los regalos sorpresa que le hizo su esposa.