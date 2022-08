Sus pasadas producciones han tenido al amor y el desamor como eje central de sus canciones, por donde su voz melodiosa se ha paseado y cautivado a sus seguidores. Ahora, el exponente urbano Jay Wheeler se apropia del vaivén de otras emociones para darle vida a su quinta producción musical, que incluye unos 19 temas.

Descrita por el mismo artista como “un reguero de emociones” por diversos géneros musicales, lanza hoy su nueva propuesta a la que precisamente llamó “Emociones”, creada como antesala a su serie de conciertos en Puerto Rico, bajo el mismo nombre. Es por esta razón que la cataloga como la más importante de su carrera.

“Lo describo literalmente como el nombre del disco, uno lleno de emociones, pues tiene de todo. No me dediqué a tener algo específico como en el álbum ‘El amor y yo’. Este disco es un reguero de emociones. Tú puedes escucharlo y te puedes sentir alegre, feliz, vas a llorar, tiene de todo. Lo llamo el disco emocional”, explicó el cantante a El Nuevo Día. De este álbum ya ha lanzado dos de sus temas, “Suelta” en colaboración con el cantante Mora, tema que ya ha logrado sobrepasar los 15 millones de reproducciones en la plataforma digital Spotify, y “Ese K” con el talento nuevo Conep.

El artista de 28 años salió de su zona de comodidad para mostrar su versatilidad y navegar por primera vez en un dembow, de la mano del popular cantante dominicano El Alfa, quien se autodenomina como “El rey del dembow”. Por eso, previo a crear juntos el tema “No confío”, Jay Wheeler contó que tuvo que prepararse y estudiar este género musical, derivado del reggaetón, cuya base rítmica proviene del genero jamaiquino “dancehall”.

“Es súper complicado, le tengo mucho respeto al ‘dembow’, a la música de República Dominicana y a lo que son sus artistas. Una persona grande de RD me dijo que El Alfa quería hacer un trabajo conmigo, pero me explicó que no quería hacer cualquier cosa. Así que estudié el ‘dembow’, me llevó mucho tiempo y, nada, a él le encantó. Este junte fue increíble, él es muy humilde, muy bueno, y estoy muy agradecido con él. Creo que ha sido de las mejores experiencias en cuanto a colaboración que he tenido”, dijo acerca de este tema, uno pegajoso a nivel rítmico y de lírica, que lanza hoy junto al disco, producido junto a Flow Music y su propio sello discográfico Dynamic Records.

“Si veo que la gente aprueba este ‘dembow’, me atrevo a hacer cualquier cosa. Y no es por qué lo hago por la gente, sino porque son los fanáticos los que aman lo que hago y si ellos no quieren, no me atrevo. Si ellos aceptan este, me atrevo a hacer cualquier cosa”, aseguró el cantante, quien acostumbra a manifestar su cariño, respeto y agradecimiento a los fanáticos a través de sus redes sociales.

Jay Wheeler explica que en todos sus proyectos ha estado involucrado en los asuntos relacionados con el proceso creativo y la producción, desde las pistas y las mezclas hasta la masterización. Como parte de su desarrollo, ha estado desempeñándose como productor ejecutivo en proyectos de otros colegas, así como de talentos nuevos, y asegura que lo toma con la misma seriedad, como si se tratara de su propia música.

“Me gusta mi rol como productor porque soy parte de un arte distinto al mío. En los proyectos de otros colegas y de otros chamaquitos que están cantando y empezando lo aprecio más porque yo no quiero soltar una porquería, y pues me quedo ahí encerrado (en el estudio) como si fuera mi tema. Me gusta, es una experiencia nueva, además de que estoy con los mejores productores, tampoco estoy solo”, agregó.

De igual forma señaló que nunca dejará de apoyar a los talentos nuevos, en quienes se ve reflejado, con ganas de hacer música y ver logradas sus metas. Algunos de ellos son parte de este álbum, tales como: Izaak, Lyanno, Noreh y Conep.

“En el momento en que yo comencé me hubiese gustado que alguien como yo me ayudara. No lo veo como que me estoy aprovechando de ellos, simplemente los veo y quiero ayudarlos. Obviamente, yo tengo que ser fan tuyo, yo soy así, para hacer una canción como tal, tengo ser fan”, resaltó mientras puso como ejemplo su colaboración con el nuevo artista Robi, con quien grabó el tema “Garabatos”. “Yo soy fanático de Robi, el chamaquito es bueno, humilde, le gusta la música como a mí me gusta, le gusta crear. Se ve que está en ese momento en el de crear, crear y crear, igual sin saber cuándo llega la fama y que vienen muchas cosas difíciles. Ahora está en ese momento; yo lo abrazo y lo aprecio”.

Por otro lado, hay artistas cuyas carreras se alejan del género urbano, que fijan su mirada en él y se dan colaboraciones, como fue la que tuvo con la cantautora puertorriqueña Kany García, con el tema “No Vuelvas” para su álbum “El amor que merecemos”.

“Hacer un tema con Kany fue algo increíble, bien bonito. Lo más brutal de todo es que ella me dijo que no podía creer cómo yo cantaba, que era mi fanática... Para mí fue como ‘wow, tú estás diciendo esto, en serio’. La voz de Kany es increíble, es una persona que se ganó mi corazón y se ganó el corazón de mi novia también. Agradecido con todos los géneros que me tiran, las diferentes personas que me han tirado con mucho talento, que los admiro y los admiraba mucho desde que era chamaquito”, dijo mientras mencionó al grupo mexicano Reik, como uno de esos de los que gozan de su admiración y que también forman parte de “Emociones”.

Celebra su nuevo disco con el pueblo

Aunque la celebración en grande del nuevo disco será durante las cuatro funciones del concierto “Emociones” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, los días 6, 7, 13 y 14 de octubre, José Ángel López Martínez – nombre verdadero del cantante- ha optado por volver a esa zona en donde se crio, siendo el mayor de siete hermanos, para darle al público una leve probadita de este disco.

Este exponente criado en el pueblo de Salinas, hará un ”Album Release Party”, libre de costo, este próximo domingo, 21 de agosto, en el Malecón de Arroyo, donde tendrá como artistas invitados a Alejo, Robi, Elysanij, Dj Nelson, Jzaeb, Conep, Alejandro Armes, Kingzy, Jlexis, Jay Torres, 3pa3, Nomar, Baby Omi, Yaurel y Lemuell.

“Cantazos al corazón” en el Choliseo

El artista, conocido como “La voz favorita” de la industria urbana, está lleno de ilusión ante su presentación en solitario por primera vez en el recinto de espectáculos más grande de la isla. Este era uno de sus sueños, que está próximo a convertirse en realidad, por lo que se prepara para presentar un montaje bien visual en el que no solo interpretará las canciones de “Emociones”, sino que incluirá temas de sus discos anteriores, que sus fanáticos siempre esperan.

“Creo que es una de las cosas más grandes e importantes de mi carrera. Saber que estuve haciendo un disco para el Choliseo. Quiero que la gente se lleve algo impactante visualmente. Sé que van a ir a escuchar mi voz y sé que puedo cantar, pero si fuera solo para eso, hago un show normal. No, yo quiero que visualmente digan ‘wow mientras él cantaba pasaban estas cosas, esto se movía o los colores salían’. Quiero que se lleven algo bonito y sentimental, que entiendan que mi show en el Choli es diferente. Es más íntimo, más romántico, más con mis fanáticos, es más de darle cantazos al corazón”, adelantó.

Listado de canciones de “Emociones”:

1. “No confío” ft. El Alfa

2. “Once Once - 11:11″

3. “¿Dónde estás?”

4. “Suelta” ft. Mora

5. “Ese K” ft. Conep

6. “Sin Censura”

7. “50 citas”

8. “Una vez más”

9. “Cero G”

10. Carro Nuevo” ft. Jhayco

11. “Peligrando”

12. “Caracol”

13. “Ruido”

14. “Trago amargo” ft. Lyanno

15. “Delito” ft. Izaak

16. “Borracho” ft. Reik y Chris Lebron

17. “Máquina del tiempo”

18. “Safe Place” ft. Noreh

19. “Hacia ti”